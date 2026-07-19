Žene su u proseku izgubile manje kilograma od muškaraca

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Ketogena ili keto dijeta zasniva se na tome da organizam umesto ugljenih hidrata kao glavni izvor energije koristi masti, pri čemu nastaju ketonska tela. Novo istraživanje pokazalo je da nivo ovih jedinjenja u krvi može da ukaže na to koliko će ovakav način ishrane biti uspešan za mršavljenje.

Rezultati studije, objavljene u časopisu Nutrition & Diabetes, ukazuju da bi koncentracija β-hidroksibutirata od najmanje 0,5 mmol/L mogla da bude praktičan pokazatelj da organizam reaguje na ketogenu dijetu na način koji pogoduje kratkoročnom gubitku telesne mase.

Istraživači sa Univerziteta u Padovi analizirali su podatke 217 odraslih osoba sa prekomernom telesnom masom ili gojaznošću koje su 14 dana bile na jednoj od dve vrste keto dijete - klasičnoj keto ili mediteranskoj keto dijeti sa biljnim ekstraktima. Cilj je bio da utvrde koji nivo ketona u krvi najbolje predviđa uspešno mršavljenje.

Nije presudno koliko brzo uđete u ketozu

Upoređivanjem tri najčešće korišćena praga β-hidroksibutirata (0,3, 0,4 i 0,5 mmol/L), naučnici su ustanovili da je upravo 0,5 mmol/L bio najjače povezan sa većim gubitkom kilograma tokom dvonedeljne dijete. Većina ispitanika dostigla je ovu vrednost između petog i osmog dana, u proseku nakon 7,7 dana.

Naučnici su ustanovili da je koncentracija ketona od 0,5 mmol/L bila najjače povezana sa većim gubitkom kilograma Foto: Shutterstock

Ipak, istraživanje je pokazalo da nije najvažnije koliko brzo organizam uđe u ketozu, već koliko dugo u njoj ostane. Svaki dodatni dan tokom kojeg je koncentracija β-hidroksibutirata bila najmanje 0,5 mmol/L bio je povezan sa većim gubitkom telesne mase, dok sam trenutak ulaska u ketozu nije imao značajan uticaj nakon statističke obrade podataka.

Razlike među polovima

Autori su uočili i razlike između muškaraca i žena. Žene su u proseku izgubile manje kilograma od muškaraca, a najveća razlika zabeležena je kod ispitanika koji su bili na klasičnoj keto dijeti.

Istraživači smatraju da bi redovno merenje ketona u krvi moglo da pomogne lekarima i nutricionistima da objektivnije procene da li osoba postiže nivo ketoze povezan sa uspešnijim kratkoročnim mršavljenjem i da li se pridržava propisanog režima ishrane.