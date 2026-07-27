Lubenica je bogata likopenom i L-citrulinom, jedinjenjima koja mogu da doprinesu zdravlju srca, regulaciji krvnog pritiska i bržem oporavku organizma

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Lubenica je jedna od omiljenih letnjih namirnica, a osim što osvežava i hidrira organizam, sve više istraživanja pokazuje da bi mogla da ima i značajne zdravstvene koristi. Bogata je likopenom, L-citrulinom, vitaminima C i A, kalijumom i magnezijumom, zbog čega se sve češće svrstava među funkcionalne namirnice koje mogu da doprinesu očuvanju zdravlja.

Više od 90 odsto čini voda, ali obiluje korisnim sastojcima

Lubenica sadrži oko 92 odsto vode, pa je odličan izbor za hidrataciju tokom toplih dana. Istovremeno je bogata vitaminom C, provitaminom A, karotenoidima, kalijumom i magnezijumom.

Posebno se izdvaja likopen, snažan antioksidans koji štiti ćelije od oksidativnog stresa, kao i L-citrulin, aminokiselina koja se u organizmu pretvara u L-arginin i podstiče stvaranje azotnog oksida. Na taj način doprinosi širenju krvnih sudova i boljoj cirkulaciji.

Može da pomogne u snižavanju krvnog pritiska

Rezultati nekoliko kliničkih studija pokazali su da redovna konzumacija lubenice ili njenog ekstrakta može da doprinese snižavanju sistolnog krvnog pritiska, posebno kod osoba sa viškom kilograma ili povišenim pritiskom.

Naučnici smatraju da je za ovaj efekat najzaslužniji L-citrulin, koji poboljšava funkciju krvnih sudova i olakšava protok krvi.

Doprinosi oporavku posle fizičke aktivnosti

Istraživanja pokazuju dasok od lubenice bogat citrulinom može da ublaži bol u mišićima nakon intenzivnog treninga i ubrza oporavak. U jednoj studiji, ispitanici koji su popili 500 ml soka od lubenice pre polumaratona imali su manje bolova u mišićima i niže vrednosti laktata nakon trke u odnosu na grupu koja je dobila placebo.

Lubenica sadrži oko 92 odsto vode, pa je odličan izbor za hidrataciju tokom toplih dana. Istovremeno je bogata vitaminom C, provitaminom A, karotenoidima, kalijumom i magnezijumom Foto: Shutterstock

Pomaže u kontroli telesne težine

U poređenju sa industrijskim niskomasnim grickalicama, sveža lubenica pruža duži osećaj sitosti. Nakon nekoliko nedelja redovne konzumacije kod ispitanika su zabeleženi manja telesna težina, niži indeks telesne mase (BMI) i povoljniji lipidni profil, dok su nivo glukoze i insulina ostali stabilni zahvaljujući niskom glikemijskom opterećenju.

Ima snažno antioksidativno dejstvo

Likopen i drugi biljni antioksidansi iz lubenice pomažu u smanjenju oksidativnog stresa i upalnih procesa u organizmu. Istraživanja na ljudima i životinjama pokazala su da redovna konzumacija može da poveća ukupni antioksidativni kapacitet organizma.

Da li može da smanji rizik od raka?

Postoje epidemiološki i laboratorijski dokazi da likopen može da bude povezan sa manjim rizikom od raka prostate i pojedinih drugih malignih bolesti. Međutim, stručnjaci naglašavaju da su potrebna veća i dugotrajnija klinička istraživanja kako bi se ove koristi definitivno potvrdile.

Potrebna su dodatna istraživanja

Iako dosadašnji rezultati deluju obećavajuće, većina studija bila je malog obima i kratkog trajanja. Osim toga, sadržaj korisnih jedinjenja u lubenici može da varira u zavisnosti od sorte, načina uzgoja i obrade.

Zbog toga naučnici ističu da su neophodna veća, dugoročnija istraživanja pre nego što se mogu dati precizne preporuke o količini lubenice koja bi imala dokazano terapeutsko dejstvo.

Likopen i drugi biljni antioksidansi iz lubenice pomažu u smanjenju oksidativnog stresa i upalnih procesa u organizmu Foto: Shutterstock

Zaključak