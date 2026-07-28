Grčki jogurt je zdrav, ali nije svaki isti: Nutricionista sa Harvarda otkriva kako da izaberete najbolji
Grčki jogurt poslednjih godina postao je jedan od najpopularnijih mlečnih proizvoda, pre svega zbog visokog sadržaja proteina. Međutim, nisu svi proizvodi na policama podjednako zdravi. Razlike mogu da budu velike - od količine proteina i masti do dodatog šećera, zbog čega je važno da pažljivo čitate deklaracije.
I običan i grčki jogurt nastaju fermentacijom mleka uz pomoć živih bakterijskih kultura. Razlika je u tome što se grčki jogurt dodatno cedi, čime se uklanja veći deo surutke. Zbog toga je gušći i kremastiji, sadrži gotovo dvostruko više proteina i manje ugljenih hidrata, odnosno laktoze.
Niži sadržaj laktozemože da bude prednost za osobe koje je teže vare, dok žive bakterijske kulture i probiotici u oba tipa jogurta doprinose zdravlju crevne mikrobiote.
Najveća prednost grčkog jogurta jeste visok sadržaj proteina, zbog čega duže pruža osećaj sitosti i predstavlja dobar izbor za doručak ili užinu. Iako ceđenjem gubi deo kalcijuma, i dalje je dobar izvor ovog minerala, kao i fosfora i magnezijuma, koji su važni za zdravlje kostiju. Sadrži i vitamine A i B12, a pojedini proizvodi obogaćeni su vitaminom D.
Redovno unošenje grčkog jogurta i drugih namirnica bogatih probioticima, poput kefira i kiselog kupusa, povezano je sa boljim varenjem i jačanjem imuniteta. Istraživanje Harvardove Škole javnog zdravlja iz 2025. godine pokazalo je i da osobe koje redovno jedu jogurt ređe obolevaju od pojedinih oblika raka debelog creva.
Kako da izaberete najzdraviji grčki jogurt?
Frensis Parpos, dijetetičarka iz Programa za kardiološku rehabilitaciju bolnice Brigham and Women's, koja je u sklopu Univerziteta Harvard, savetuje da prilikom kupovine obratite pažnju na nekoliko stvari:
- Birajte običan, nezaslađen grčki jogurt. Voćni ukusi često sadrže velike količine dodatog šećera. Sveže ili zamrznuto voće možete da dodate sami.
Čitajte deklaraciju. Prednost dajte proizvodima sa više proteina, manje zasićenih masti i što manje dodatog šećera.
Ako kupujete voćni jogurt, birajte one sa voćem odvojeno u posebnom pakovanju. Tako možete da dodate manju količinu voćnog preliva, koji je često sličan džemu.
Izbegavajte dodatke poput granole, čokoladnih kuglica ili bombona. Oni značajno povećavaju količinu šećera i kalorija. Bolji izbor su orašasti plodovi ili malo suvog voća.
Obratite pažnju na sadržaj masti. Punomasni grčki jogurti mogu da sadrže dosta zasićenih masti. Za većinu ljudi bolji izbor su niskomasne varijante, koje i dalje imaju bogat ukus, a lakše se uklapaju u ishranu zdravu za srce.
Na kraju, stručnjaci poručuju da je najbolji izbor običan grčki jogurt sa što manje dodataka, jer ćete tako iskoristiti njegove nutritivne prednosti bez viška šećera i kalorija.
Izvor: Health.harvard.edu/Zdravlje.kurir.rs
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