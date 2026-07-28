I običan i grčki jogurt nastaju fermentacijom mleka uz pomoć živih bakterijskih kultura. Razlika je u tome što se grčki jogurt dodatno cedi, čime se uklanja veći deo surutke. Zbog toga je gušći i kremastiji, sadrži gotovo dvostruko više proteina i manje ugljenih hidrata, odnosno laktoze.

Niži sadržaj laktozemože da bude prednost za osobe koje je teže vare, dok žive bakterijske kulture i probiotici u oba tipa jogurta doprinose zdravlju crevne mikrobiote.