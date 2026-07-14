Iako mleko može doprineti kvalitetnijem snu zahvaljujući sastojcima poput triptofana i melatonina, njegovi efekti su blagi i razlikuju se od osobe do osobe

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Pijenje tople šolje mleka pre spavanja generacijama je utešan kućni ritual. Veruje se da ova praksa pomaže kvalitetu sna. Iako ova umirujuća navika nesumnjivo deluje opuštajuće, mnogi pojedinci se pitaju da li postoji neka stvarna medicinska nauka koja podržava tvrdnju da poboljšava kvalitet sna.

Zdravstveni i dijetetski stručnjaci iznose svoje mišljenje o biohemijskim i psihološkim efektima konzumiranja mlečnih proizvoda noću.

Kako bi saznali da li pijenje mleka pre spavanja zaista pomaže kvalitetnijem snu, portal Onlymyhelth razgovarao je sa dr Tušarom Tajalom, pomoćnikom direktora interne medicine u bolnici CK Birla u Gurugramu, i dt Puđom Guptom, glavnim dijetetičarom.

Osobe koje imaju refluks kiseline trebalo bi da budu oprezne sa mlekom pred spavanje, jer veće količine neposredno pre ležanja mogu pogoršati simptome Foto: Shutterstock

Ko treba da izbegava mleko noću?

Dr Tušar Tajal upozorava da mleko pred spavanje nije dobar izbor za svakoga. Veće količine neposredno pre odlaska na spavanje mogu poremetiti san zbog potrebe za odlaskom u toalet, dok osobe sa intolerancijom na laktozu mogu imati nadimanje i druge digestivne tegobe koje otežavaju odmor.

Dr Puđa Gupta dodaje da osobe sa alergijom na mleko treba da ga u potpunosti izbegavaju, a oprez se savetuje i onima koji imaju refluks kiseline, jer mleko može pogoršati simptome. Ako ga pijete uveče, preporučuje da izaberete obično, nezaslađeno mleko i popijete ga 30 do 60 minuta pre spavanja.

Prednosti pijenja mleka pre spavanja

Prema rečima dr Gupte, mleko može biti koristan deo večernje rutine, ali nije čudotvoran lek za nesanicu. Sadrži triptofan, kalcijum i proteine koji doprinose normalnom snu i oporavku organizma tokom noći, dok topla čaša mleka može podstaći opuštanje i ublažiti osećaj gladi pred spavanje.

To potvrđuje i studija objavljena 2025. godine u časopisu Cureus, u kojoj su analizirana klinička istraživanja o uticaju mleka i mlečnih proizvoda na kvalitet sna.

Prema rečima dr Gupte, mleko može biti koristan deo večernje rutine, ali nije čudotvoran lek za nesanicu Foto: Shutterstock