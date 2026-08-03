Osobe sa dijabetesom ne moraju da se odreknu deserta: Dijetolog otkriva recept za proteinski puding
Mnogi smatraju da osobe sa dijabetesom tip 1 moraju u potpunosti da se odreknu deserta, ali to nije tačno, ističe dijetolog dr Veroslava Stanković. Kako objašnjava, uz pažljiv izbor sastojaka i pravilan odnos proteina, vlakana i kvalitetnih masti, desert može biti deo uravnotežene ishrane.
- Pravilna kombinacija ovih nutrijenata može doprineti dužem osećaju sitosti i sporijem porastu nivoa glukoze u krvi nakon obroka. Upravo zato izbor sastojaka igra važnu ulogu u pripremi obroka i užina za osobe koje žive sa dijabetesom tip 1.
Potrebno je:
- 150 ml nezaslađenog bademovog mleka
- 20 g proteinskog praha (ukus vanile ili čokolade)
- kašika čija semenki
- kašičica kakaa
- prstohvat cimeta
- ½ kašičice psilijum ljuskica (po želji)
Priprema
U činiji sjedinite sve sastojke i dobro ih promešajte. Ostavite smesu da odstoji 10 minuta, zatim je ponovo promešajte. Nakon toga stavite puding u frižider na najmanje dva sata kako bi se zgusnuo.
Zašto je ovaj puding dobar izbor za osobe sa dijabetesom tip 1?
Zahvaljujući visokom sadržaju proteina i vlakana, ovaj puding može doprineti sporijem porastu nivoa glukoze u krvi nakon obroka, pružiti duži osećaj sitosti i ne sadrži dodat šećer.
Nutritivne vrednosti (približno po porciji)
- Energija: oko 220 kcal
- Proteini: oko 20 g
- Neto ugljeni hidrati: oko 6 g
- Masti: oko 10 g
- Vlakna: oko 6 g
- Birajte proteinski prah bez dodatog šećera i sa što jednostavnijim sastavom, a vrednosti glukoze u krvi pratite u skladu sa preporukama lekara i prilagodite terapiju isključivo u dogovoru sa njim.
Ipak, važno je naglasiti da svaka osoba sa dijabetesom tip 1 reaguje drugačije na istu namirnicu. Zbog toga se preporučuje praćenje vrednosti glukoze u krvi pre i posle obroka, kao i prilagođavanje doze insulina isključivo u dogovoru sa lekarom.
Uz odgovarajuće planiranje i individualni pristup, osobe sa dijabetesom tip 1 mogu uživati u ukusnim desertima koji se uklapaju u njihove nutritivne potrebe.
Izvor: dijetolog_dr_veroslava/Zdravlje.Kurir.rs
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