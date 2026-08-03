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Osobe sa dijabetesom tip 1 ne moraju da se odreknu deserta – uz pažljivo odabrane sastojke, bez dodatog šećera i dobar balans proteina, vlakana i zdravih masti, slatkiš može biti deo uravnotežene ishrane

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Mnogi smatraju da osobe sa dijabetesom tip 1 moraju u potpunosti da se odreknu deserta, ali to nije tačno, ističe dijetolog dr Veroslava Stanković. Kako objašnjava, uz pažljiv izbor sastojaka i pravilan odnos proteina, vlakana i kvalitetnih masti, desert može biti deo uravnotežene ishrane.

- Pravilna kombinacija ovih nutrijenata može doprineti dužem osećaju sitosti i sporijem porastu nivoa glukoze u krvi nakon obroka. Upravo zato izbor sastojaka igra važnu ulogu u pripremi obroka i užina za osobe koje žive sa dijabetesom tip 1.

Potrebno je: 150 ml nezaslađenog bademovog mleka

20 g proteinskog praha (ukus vanile ili čokolade)

kašika čija semenki

kašičica kakaa

prstohvat cimeta

½ kašičice psilijum ljuskica (po želji)

Pravilna kombinacija ovih nutrijenata može doprineti dužem osećaju sitosti i sporijem porastu nivoa glukoze u krvi nakon obroka Foto: Shutterstock

Priprema

U činiji sjedinite sve sastojke i dobro ih promešajte. Ostavite smesu da odstoji 10 minuta, zatim je ponovo promešajte. Nakon toga stavite puding u frižider na najmanje dva sata kako bi se zgusnuo.

Zašto je ovaj puding dobar izbor za osobe sa dijabetesom tip 1?

Zahvaljujući visokom sadržaju proteina i vlakana, ovaj puding može doprineti sporijem porastu nivoa glukoze u krvi nakon obroka, pružiti duži osećaj sitosti i ne sadrži dodat šećer.

Nutritivne vrednosti (približno po porciji)

Energija: oko 220 kcal

oko 220 kcal Proteini: oko 20 g

oko 20 g Neto ugljeni hidrati: oko 6 g

oko 6 g Masti: oko 10 g

oko 10 g Vlakna: oko 6 g

Savet dijetologa: - Birajte proteinski prah bez dodatog šećera i sa što jednostavnijim sastavom, a vrednosti glukoze u krvi pratite u skladu sa preporukama lekara i prilagodite terapiju isključivo u dogovoru sa njim.

Dijabetes tipa 1 je hronična autoimuna bolest kod koje imuni sistem napada ćelije pankreasa koje proizvode insulin, zbog čega organizam ne može samostalno da reguliše nivo šećera u krvi Foto: Shutterstock

Ipak, važno je naglasiti da svaka osoba sa dijabetesom tip 1 reaguje drugačije na istu namirnicu. Zbog toga se preporučuje praćenje vrednosti glukoze u krvi pre i posle obroka, kao i prilagođavanje doze insulina isključivo u dogovoru sa lekarom.