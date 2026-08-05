Hladna paradajz supa bogata elektrolitima: Rashladite se uz zdrav obrok pun vitamina bez kuvanja
Kada temperature postanu nepodnošljive, poslednje što želite da jedete su teška, vruća jela. Zato Španci vekovima posežu za gaspačom, hladnom supom od svežeg povrća koja ne zahteva kuvanje, može se pripremiti za oko deset minuta i pruža organizmu upravo ono što mu je najpotrebnije – vodu, vitamine, minerale i antioksidanse.
Osim što je izuzetno osvežavajuć, gaspačo je odličan primer mediteranske ishrane. Kombinacija paradajza, krastavaca, paprike, belog luka i ekstra devičanskog maslinovog ulja donosi obilje hranljivih materija, dok visok sadržaj vode pomaže u održavanju hidratacije tokom vrelih dana.
Recept za savršeni gaspačo (4 osobe)
Potrebno je:
- 1 kg veoma zrelih paradajza
- 1 veći krastavac
- 1 crvena paprika
- 1/2 malog crvenog luka
- 2 čena belog luka
- 3 kašike ekstra devičanskog maslinovog ulja
- 2 kašike šerija ili vinskog sirćeta
- 1 mala kriška belog hleba (opciono, za kremastiju teksturu)
- so i sveže mleveni biber
- nekoliko listova svežeg bosiljka ili peršuna
Za serviranje:
- sitno iseckan krastavac
- sitno seckana paprika
- seckani paradajz
- domaći krutoni
- nekoliko kapi maslinovog ulja
Priprema
Ako koristite hleb, nakratko ga potopite u hladnu vodu.
Isecite paradajz, krastavac, papriku, luk i beli luk na krupne komade i stavite ih u blender. Dodajte hleb, maslinovo ulje, sirće, so i biber.
Blendajte nekoliko minuta dok ne dobijete potpuno glatku teksturu. Ako želite posebno svilenkast gaspačo, procedite ga kroz finu cediljku.
Ohladite supu najmanje dva sata. Ovo je jedan od najvažnijih koraka, jer se ukusi tada sjedine i postanu intenzivniji. Poslužite dobro ohlađenu sa svežim povrćem, krutonima i nekoliko kapi maslinovog ulja.
Gaspačo je bogat vodom, vitaminima, mineralima i antioksidansima. Paradajz donosi likopen i vitamin C, krastavac hidrira organizam, crvena paprika je puna vitamina C, beli luk sadrži korisna sumporna jedinjenja, a maslinovo ulje zdrave masti i pomaže apsorpciju likopena.
Koliko kalorija ima gaspačo?
Klasični gaspačo je veoma lagan obrok. Jedna porcija sadrži približno 80 do 140 kalorija, u zavisnosti od količine maslinovog ulja i hleba. Istovremeno, obezbeđuje vlakna, vitamine i duži osećaj sitosti u odnosu na mnoge industrijske letnje grickalice.
Kako ga učiniti još ukusnijim?
Ako želite da gaspačo podignete na nivo restoranskog kvaliteta, isprobajte neki od ovih dodataka:
- burata ili mocarela
- prepečeni bademi
- svež bosiljak
- listovi mente
- avokado
- pečene semenke bundeve
- nekoliko kapi kvalitetnog balzamiko sirćeta
Takvi dodaci neće ugroziti njegovu svežinu, a dodaće teksturu i još više hranljivih materija.
Izvor: Ordinacija.vecernji.hr/Zdravlje.Kurir.rs