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Gaspačo je idealan letnji obrok jer hidrira organizam, obezbeđuje važne vitamine, minerale i antioksidanse, a priprema se brzo i bez kuvanja

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Kada temperature postanu nepodnošljive, poslednje što želite da jedete su teška, vruća jela. Zato Španci vekovima posežu za gaspačom, hladnom supom od svežeg povrća koja ne zahteva kuvanje, može se pripremiti za oko deset minuta i pruža organizmu upravo ono što mu je najpotrebnije – vodu, vitamine, minerale i antioksidanse.

Osim što je izuzetno osvežavajuć, gaspačo je odličan primer mediteranske ishrane. Kombinacija paradajza, krastavaca, paprike, belog luka i ekstra devičanskog maslinovog ulja donosi obilje hranljivih materija, dok visok sadržaj vode pomaže u održavanju hidratacije tokom vrelih dana.

Recept za savršeni gaspačo (4 osobe)

Potrebno je:

1 kg veoma zrelih paradajza

1 veći krastavac

1 crvena paprika

1/2 malog crvenog luka

2 čena belog luka

3 kašike ekstra devičanskog maslinovog ulja

2 kašike šerija ili vinskog sirćeta

1 mala kriška belog hleba (opciono, za kremastiju teksturu)

so i sveže mleveni biber

nekoliko listova svežeg bosiljka ili peršuna

Gaspačo je odličan primer mediteranske ishrane Foto: Shutterstock

Za serviranje: sitno iseckan krastavac

sitno seckana paprika

seckani paradajz

domaći krutoni

nekoliko kapi maslinovog ulja Priprema

Ako koristite hleb, nakratko ga potopite u hladnu vodu.

Isecite paradajz, krastavac, papriku, luk i beli luk na krupne komade i stavite ih u blender. Dodajte hleb, maslinovo ulje, sirće, so i biber.

Blendajte nekoliko minuta dok ne dobijete potpuno glatku teksturu. Ako želite posebno svilenkast gaspačo, procedite ga kroz finu cediljku.

Ohladite supu najmanje dva sata. Ovo je jedan od najvažnijih koraka, jer se ukusi tada sjedine i postanu intenzivniji. Poslužite dobro ohlađenu sa svežim povrćem, krutonima i nekoliko kapi maslinovog ulja.

Zašto je gaspačo jedno od najzdravijih letnjih jela? Gaspačo je bogat vodom, vitaminima, mineralima i antioksidansima. Paradajz donosi likopen i vitamin C, krastavac hidrira organizam, crvena paprika je puna vitamina C, beli luk sadrži korisna sumporna jedinjenja, a maslinovo ulje zdrave masti i pomaže apsorpciju likopena.

Gaspačo je bogat vodom, vitaminima, mineralima i antioksidansima Foto: Shutterstock

Koliko kalorija ima gaspačo?

Klasični gaspačo je veoma lagan obrok. Jedna porcija sadrži približno 80 do 140 kalorija, u zavisnosti od količine maslinovog ulja i hleba. Istovremeno, obezbeđuje vlakna, vitamine i duži osećaj sitosti u odnosu na mnoge industrijske letnje grickalice.

Kako ga učiniti još ukusnijim?

Ako želite da gaspačo podignete na nivo restoranskog kvaliteta, isprobajte neki od ovih dodataka:

burata ili mocarela

prepečeni bademi

svež bosiljak

listovi mente

avokado

pečene semenke bundeve

nekoliko kapi kvalitetnog balzamiko sirćeta