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Banana sadrži nekoliko nutrijenata koji učestvuju u procesima važnim za opuštanje organizma i regulaciju sna

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Ako imate problema sa spavanjem, jednostavan večernji zalogaj mogao bi da bude od pomoći.

Banana sadrži nekoliko nutrijenata koji učestvuju u procesima važnim za opuštanje organizma i regulaciju sna – triptofan, vitamin B6, magnezijum i kalijum.

Naravno, banana nije lek za nesanicu niti može da reši ozbiljne poremećaje spavanja, ali postoji naučno objašnjenje zbog čega ovo voće nekim ljudima može pomoći da se lakše opuste i zaspe.

Triptofan pomaže stvaranju hormona važnih za san

Jedan od razloga zbog kojih se banana povezuje sa boljim snom jeste triptofan, aminokiselina koju organizam koristi u stvaranju serotonina i melatonina.

Serotonin ima važnu ulogu u regulisanju raspoloženja, apetita i sna, dok melatonin reguliše ciklus budnosti i spavanja i priprema organizam za odmor.

Namirnice koje sadrže triptofan, poput banana i mleka, mogu doprineti procesima koji učestvuju u uspavljivanju. Ipak, ne treba očekivati da će vas banana trenutno uspavati – količina triptofana u jednoj banani nije dovoljna za takav efekat.

Zanimljivo je i da zrele, žute banane sadrže više triptofana, dok prezrele banane sa smeđim tačkama mogu sadržati više melatonina.

Vitamin B6 i ugljeni hidrati dodatno podržavaju ovaj proces

Banana sadrži vitamin B6, koji pomaže organizmu da triptofan pretvori u serotonin, a serotonin se potom koristi u stvaranju melatonina.

Jedna srednje velika zrela banana sadrži oko 0,4 miligrama vitamina B6, što je približno četvrtina preporučenog dnevnog unosa.

Banana sadrži i oko 25 grama ugljenih hidrata.

Nakon njihovog unosa dolazi do povećanja šećera u krvi i oslobađanja insulina, što može omogućiti da više triptofana dospe do mozga. Na taj način ugljeni hidrati mogu dodatno podržati stvaranje serotonina i melatonina.

Jedan od razloga zbog kojih se banana povezuje sa boljim snom jeste triptofan, aminokiselina koju organizam koristi u stvaranju serotonina i melatonina. Foto: Shutterstock

Magnezijum može da opusti mišiće i nerve

Još jedan važan sastojak banane je magnezijum, mineral koji učestvuje u opuštanju mišića i normalnom funkcionisanju nervnog sistema.

Nedovoljan unos magnezijuma povezuje se sa kraćim i lošijim snom, dok dovoljan unos može doprineti opuštenosti pred odlazak u krevet.

Ipak, jedna banana sama po sebi ne sadrži dovoljno magnezijuma da bi rešila njegov nedostatak. Ona može biti samo jedan od načina da se ukupnim unosom hranom obezbedi ovaj važan mineral.

Kalijum može pomoći ako vas noću bude grčevi

Banane su poznate i kao dobar izvor kalijuma. Ovaj elektrolit neophodan je za normalan rad mišića, srca i ćelija.

Adekvatan unos kalijuma može doprineti normalnoj funkciji mišića, a kod osoba koje imaju noćne grčeve dovoljan unos elektrolita može biti posebno važan.

Ako vas upravo grčevi u nogama često bude tokom noći, banana može biti praktičan deo večernje užine.

Kada je najbolje pojesti bananu?

Ako želite da probate bananu kao deo večernje rutine, najbolje je da je pojedete oko jedan do dva sata pre odlaska u krevet.

Tako organizmu ostavljate dovoljno vremena da vari hranu i apsorbuje hranljive materije.

Ipak, važno je znati da banana sadrži prirodne šećere i ugljene hidrate, pa kod nekih ljudi može privremeno povećati nivo šećera u krvi. Zato nije dobro očekivati da će veća količina banane neposredno pred spavanje imati bolji efekat.

Banana može biti dodatak dobroj rutini, ali nije zamena za nju

Ako želite kvalitetniji san, mnogo je važnije da imate redovnu rutinu spavanjanego da se oslanjate na jednu namirnicu.

Stručnjaci preporučuju:

* odlazak na spavanje i buđenje u približno isto vreme svakog dana, čak i vikendom

* izbegavanje telefona, računara i drugih izvora plave svetlosti najmanje sat vremena pre spavanja

* ograničavanje kofeina u popodnevnim satima

* boravak na dnevnom svetlu tokom dana

* spavanje u tihoj i zamračenoj prostoriji

* održavanje prijatno hladne temperature u spavaćoj sobi

* svakodnevnu fizičku aktivnost

* izbegavanje nikotina i alkohola pred spavanje