Cilj je da stolica bude mekša, a pražnjenje redovnije i lakše

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Hemoroidi su čest problem, ali tegobe mogu dodatno da se pogoršaju kada se javi zatvor i pražnjenje creva zahteva napinjanje. Upravo zato promene u ishrani mogu da budu važan deo ublažavanja simptoma - cilj je da stolica bude mekša, a pražnjenje redovnije i lakše.

Vlakna olakšavaju pražnjenje

Vlakna povećavaju zapreminu stolice i pomažu zadržavanje vode, zbog čega ona postaje mekša i lakše prolazi kroz creva. Time se smanjuje napinjanje koje može da pogorša bol, svrab, nelagodnost i druge simptome hemoroida.

Dobri izvori vlakana su integralne žitarice, mahunarke, voće i povrće, orašasti plodovi i semenke. U jelovnik se mogu uključiti ovsene pahuljice, integralni hleb i testenina, smeđi pirinač, sočivo, pasulj, leblebije, brokoli, šargarepa, jabuke i kruške sa korom i bobičasto voće.

Odraslima se, u zavisnosti od pola, godina i energetskih potreba, uglavnom preporučuje oko 22 do 34 grama vlakana dnevno Foto: Shutterstock

Odraslima se, u zavisnosti od pola, godina i energetskih potreba, uglavnom preporučuje oko 22 do 34 grama vlakana dnevno. Količinu bi ipak trebalo povećavati postepeno, jer nagli unos većih količina može da izazove nadutost, gasove i grčeve.

Bez dovoljno tečnosti nema punog efekta

Uz vlakna je važan i dovoljan unos tečnosti. Ako se količina vlakana poveća bez dovoljno vode, stolica neće nužno postati mekša. Potrebe za tečnošću razlikuju se od osobe do osobe i zavise i od fizičke aktivnosti, temperature i zdravstvenog stanja.

Ako su hemoroidi praćeni zatvorom, trebalo bi ograničiti hranu siromašnu vlaknima, naročito ako čini veliki deo jelovnika. Tu spadaju beli hleb i peciva, proizvodi od belog brašna, brza i pržena hrana, prerađeno meso i drugi ultraprerađeni proizvodi.

Ako se količina vlakana poveća bez dovoljno vode, stolica neće nužno postati mekša Foto: Shutterstock

Nije važno samo šta jedete

Kod hemoroida trebalo bi izbegavati dugo sedenje na toaletu i napinjanje, kao i odlaganje pražnjenja kada se javi potreba. Redovna fizička aktivnost takođe doprinosi boljem radu creva.