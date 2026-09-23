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Hemoroidi su čest problem, ali tegobe mogu dodatno da se pogoršaju kada se javi zatvor i pražnjenje creva zahteva napinjanje. Upravo zato promene u ishrani mogu da budu važan deo ublažavanja simptoma - cilj je da stolica bude mekša, a pražnjenje redovnije i lakše.

Vlakna olakšavaju pražnjenje

Vlakna povećavaju zapreminu stolice i pomažu zadržavanje vode, zbog čega ona postaje mekša i lakše prolazi kroz creva. Time se smanjuje napinjanje koje može da pogorša bol, svrab, nelagodnost i druge simptome hemoroida.

Dobri izvori vlakana su integralne žitarice, mahunarke, voće i povrće, orašasti plodovi i semenke. U jelovnik se mogu uključiti ovsene pahuljice, integralni hleb i testenina, smeđi pirinač, sočivo, pasulj, leblebije, brokoli, šargarepa, jabuke i kruške sa korom i bobičasto voće.

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Odraslima se, u zavisnosti od pola, godina i energetskih potreba, uglavnom preporučuje oko 22 do 34 grama vlakana dnevno Foto: Shutterstock

Odraslima se, u zavisnosti od pola, godina i energetskih potreba, uglavnom preporučuje oko 22 do 34 grama vlakana dnevno. Količinu bi ipak trebalo povećavati postepeno, jer nagli unos većih količina može da izazove nadutost, gasove i grčeve.

Bez dovoljno tečnosti nema punog efekta

Uz vlakna je važan i dovoljan unos tečnosti. Ako se količina vlakana poveća bez dovoljno vode, stolica neće nužno postati mekša. Potrebe za tečnošću razlikuju se od osobe do osobe i zavise i od fizičke aktivnosti, temperature i zdravstvenog stanja.

Ako su hemoroidi praćeni zatvorom, trebalo bi ograničiti hranu siromašnu vlaknima, naročito ako čini veliki deo jelovnika. Tu spadaju beli hleb i peciva, proizvodi od belog brašna, brza i pržena hrana, prerađeno meso i drugi ultraprerađeni proizvodi.

starija žena u svetloplavoj majici pije vodu u kuhinji
Ako se količina vlakana poveća bez dovoljno vode, stolica neće nužno postati mekša Foto: Shutterstock

Nije važno samo šta jedete

Kod hemoroida trebalo bi izbegavati dugo sedenje na toaletu i napinjanje, kao i odlaganje pražnjenja kada se javi potreba. Redovna fizička aktivnost takođe doprinosi boljem radu creva.

Ishrana može da ublaži tegobe, ali krvarenje iz završnog dela digestivnog trakta ne znači nužno da su uzrok hemoroidi. Lekarski pregled posebno je važan kod obilnijeg krvarenja, jakog bola, bolova u stomaku, povišene temperature ili dijareje, kao i ako se tegobe ne povlače uprkos promenama svakodnevnih navika.

Izvor: Adiva.hr/Zdravlje.kurir.rs

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