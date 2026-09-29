Sočivo je nutritivno vredna namirnica koja se lako može uvrstiti u svakodnevnu ishranu. Bogato je biljnim proteinima i vlaknima, a sadrži i gvožđe, folate i druge važne nutrijente. Vlakna doprinose normalnom varenju i mogu pomoći da se duže osećate sito, dok biljni proteini čine sočivo dobrim izborom za obrok bez mesa.