Čorba od sočiva za jači imunitet: Jednostavan recept bogat proteinima i vlaknima
Sočivo je nutritivno vredna namirnica koja se lako može uvrstiti u svakodnevnu ishranu. Bogato je biljnim proteinima i vlaknima, a sadrži i gvožđe, folate i druge važne nutrijente. Vlakna doprinose normalnom varenju i mogu pomoći da se duže osećate sito, dok biljni proteini čine sočivo dobrim izborom za obrok bez mesa.
Crveno sočivo se brzo kuva i nije potrebno prethodno potapanje, zbog čega je praktično za pripremu. Od njega se može napraviti ukusna i kremasta čorba, posebno pogodna za hladnije dane.
Čorba od sočiva
Potrebno je:
- 150 g crvenog sočiva
- 1 l vode
- 1 šargarepa
- 1 stabljika celera
- 1 glavica crnog luka
- 2 čena belog luka
- 1 kašičica kima
- 1 lovorov list
- so i biber
- malo limunovog soka
Priprema
- Crni luk, šargarepu, celer i beli luk sitno iseckajte, pa prodinstajte na malo ulja.
- Dodajte kim i kratko propržite kako bi pustio aromu.
- Sipajte vodu, dodajte oprano sočivo i lovorov list.
- Kuvajte oko 25 minuta, dok sočivo potpuno ne omekša.
- Izvadite lovorov list, začinite po ukusu i dodajte malo limunovog soka.
Sočivo sadrži dosta vlakana, pa kod osoba koje ih inače unose malo može izazvati gasove i nadutost ako se uvede naglo. Zato je bolje početi sa manjom porcijom i postepeno povećavati unos, uz dovoljno tečnosti tokom dana.
Izvor: Miss7zdrava.24sata.hr/Zdravlje.Kurir.rs