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Sočivo je nutritivno vredna namirnica koja se lako može uvrstiti u svakodnevnu ishranu. Bogato je biljnim proteinima i vlaknima, a sadrži i gvožđe, folate i druge važne nutrijente. Vlakna doprinose normalnom varenju i mogu pomoći da se duže osećate sito, dok biljni proteini čine sočivo dobrim izborom za obrok bez mesa.

Crveno sočivo se brzo kuva i nije potrebno prethodno potapanje, zbog čega je praktično za pripremu. Od njega se može napraviti ukusna i kremasta čorba, posebno pogodna za hladnije dane.

Čorba od sočiva

Potrebno je:

  • 150 g crvenog sočiva
  • 1 l vode
  • 1 šargarepa
  • 1 stabljika celera
  • 1 glavica crnog luka
  • 2 čena belog luka
  • 1 kašičica kima
  • 1 lovorov list
  • so i biber
  • malo limunovog soka
čorba od sočiva
Sočivo je bogato biljnim proteinima, vlaknima, gvožđem i folatima, važnim za zdravlje organizma Foto: Shutterstock

Priprema

  • Crni luk, šargarepu, celer i beli luk sitno iseckajte, pa prodinstajte na malo ulja.
  • Dodajte kim i kratko propržite kako bi pustio aromu.
  • Sipajte vodu, dodajte oprano sočivo i lovorov list.
  • Kuvajte oko 25 minuta, dok sočivo potpuno ne omekša.
  • Izvadite lovorov list, začinite po ukusu i dodajte malo limunovog soka.
Ako niste navikli na mnogo vlakana

Sočivo sadrži dosta vlakana, pa kod osoba koje ih inače unose malo može izazvati gasove i nadutost ako se uvede naglo. Zato je bolje početi sa manjom porcijom i postepeno povećavati unos, uz dovoljno tečnosti tokom dana.

Izvor: Miss7zdrava.24sata.hr/Zdravlje.Kurir.rs

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