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Ćuftice ne moraju da budu od mesa da bi bile ukusne, zasitne i hranljive. Leblebije su odlična osnova za njihovu pripremu, jer imaju blag ukus koji se lako kombinuje sa začinima, a istovremeno obezbeđuju biljne proteine i vlakna. Nutricionista Jovana Martinović na Instagram nalogu predlaže recept za ćuftice od leblebija u aromatičnom paradajz sosu, koje se peku u rerni, bez prženja, i mogu da budu odličan izbor i za osobe koje žele da smršaju.

Ćuftice u paradajz sosu

Potrebno vam je

400 g kuvanih leblebija

½ manjeg crnog luka

čen belog luka

svež peršun

40 g mlevenih ovsenih pahuljica

️½ kašičice dimljene paprike

malo origana

so i biber

Za paradajz sos

300 ml pasiranog paradajza

malo belog luka

origano i bosiljak

so i biber

Likopen, crveni pigment iz paradajza, pozitivno utiče na zdravlje srca i krvnih sudova Foto: Shutterstock

Priprema

Leblebije, luk, beli luk i peršun kratko izblendajte. Dodajte mlevene ovsene pahuljice i začine, sjedinite i ostavite smesu 5-10 minuta. Vlažnim rukama napravite oko 12 manjih ćuftica, poređajte ih na papir za pečenje i pecite 20-25 minuta na 200 stepeni. Na pola pečenja ih pažljivo okrenite. Za sos sjedinite pasirani paradajz i začine, kratko prokuvajte, pa dodajte pečene ćuftice. Podelite na tri porcije - po četiri ćuftice sa sosom, a uz njih dodajte veliku svežu salatu.

Zašto su ćuftice od leblebija dobar izbor

Leblebije su bogate biljnim proteinima i vlaknima, koji doprinose dužem osećaju sitosti, dok složeni ugljeni hidrati obezbeđuju postepeno oslobađanje energije. Sadrže i folate, gvožđe, magnezijum i kalijum, važne za brojne funkcije organizma.

Ovsene pahuljice dodatno povećavaju sadržaj vlakana, a paradajz sos obezbeđuje likopen, biljni pigment sa antioksidativnim svojstvima. Termička obrada paradajza povećava dostupnost likopena, naročito kada se priprema uz malo masnoće.