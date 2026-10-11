Ove ćuftice nemaju ni gram mesa, a odlične su za mršavljenje: Recept nutricioniste za zdrav obrok
Ćuftice ne moraju da budu od mesa da bi bile ukusne, zasitne i hranljive. Leblebije su odlična osnova za njihovu pripremu, jer imaju blag ukus koji se lako kombinuje sa začinima, a istovremeno obezbeđuju biljne proteine i vlakna. Nutricionista Jovana Martinović na Instagram nalogu predlaže recept za ćuftice od leblebija u aromatičnom paradajz sosu, koje se peku u rerni, bez prženja, i mogu da budu odličan izbor i za osobe koje žele da smršaju.
Ćuftice u paradajz sosu
Potrebno vam je
- 400 g kuvanih leblebija
½ manjeg crnog luka
čen belog luka
svež peršun
40 g mlevenih ovsenih pahuljica
️½ kašičice dimljene paprike
malo origana
so i biber
Za paradajz sos
Priprema
Leblebije, luk, beli luk i peršun kratko izblendajte. Dodajte mlevene ovsene pahuljice i začine, sjedinite i ostavite smesu 5-10 minuta. Vlažnim rukama napravite oko 12 manjih ćuftica, poređajte ih na papir za pečenje i pecite 20-25 minuta na 200 stepeni. Na pola pečenja ih pažljivo okrenite. Za sos sjedinite pasirani paradajz i začine, kratko prokuvajte, pa dodajte pečene ćuftice. Podelite na tri porcije - po četiri ćuftice sa sosom, a uz njih dodajte veliku svežu salatu.
Zašto su ćuftice od leblebija dobar izbor
Leblebije su bogate biljnim proteinima i vlaknima, koji doprinose dužem osećaju sitosti, dok složeni ugljeni hidrati obezbeđuju postepeno oslobađanje energije. Sadrže i folate, gvožđe, magnezijum i kalijum, važne za brojne funkcije organizma.
Ovsene pahuljice dodatno povećavaju sadržaj vlakana, a paradajz sos obezbeđuje likopen, biljni pigment sa antioksidativnim svojstvima. Termička obrada paradajza povećava dostupnost likopena, naročito kada se priprema uz malo masnoće.
Pošto se ćuftice peku u rerni umesto da se prže u ulju, moguće je pripremiti ih sa manje dodatih masnoća. Uz veliku porciju sveže salate, kako preporučuje nutricionista, dobijamo obrok koji kombinuje biljne proteine, vlakna i raznovrsne vitamine i minerale.