Dodajte Kurir Zdravlje u vaš Google izbor

KORISNO JE DA ZNATE

KORISNO JE DA ZNATE

Najbolji doručak nije nužno obilan ni lagan, već uravnotežen i prilagođen apetitu, fizičkoj aktivnosti i nutritivnim potrebama organizma

Slušaj vest

Doručak bi trebalo da bude hranljiv i uravnotežen, ali ne postoji univerzalno pravilo koliko hrane treba pojesti ujutru. Dok nekima prija obilan obrok koji ih drži sitim do ručka, drugima više odgovara lagan doručak.

Izbor zavisi od apetita, nivoa fizičke aktivnosti, dnevnih obaveza i nutritivnih potreba. Važno je da doručak obezbedi dovoljno energije i hranljivih materija.

Da li je bolji obilan ili lagan doručak?

Obilan doručak može odgovarati osobama koje se bude gladne, imaju fizički zahtevne poslove ili vežbaju ujutru. Ipak, obrok bogat prženom hranom, dodatim šećerom i zasićenim mastima nije najbolji izbor.

Lagan doručak može biti dobar za osobe sa manjim jutarnjim apetitom, ali samo kafa, čaj ili keks često ne obezbeđuju dovoljno proteina i vlakana.

Osobama koje ujutru nemaju veliki apetit može odgovarati lagan doručak, ali kafa, čaj ili keks sami po sebi uglavnom ne obezbeđuju dovoljno proteina i vlakana Foto: Shutterstock



Cilj je da pojedete dovoljno da zadovoljite potrebe organizma, bez obzira na veličinu obroka.

Šta preporučuje dijetetičar?

Prema rečima dr Arčane Batre, dijetetičarke i edukatorke za dijabetes, doručak treba da sadrži kombinaciju proteina, vlakana, zdravih masti i ugljenih hidrata.

Dobri izbori su:

Proteini: jaja, mleko, sir i jogurt.

jaja, mleko, sir i jogurt. Vlakna: ovsene pahuljice, integralni hleb, voće i povrće.

ovsene pahuljice, integralni hleb, voće i povrće. Zdrave masti: orašasti plodovi i semenke.

orašasti plodovi i semenke. Ugljeni hidrati: integralne žitarice i ovsena kaša.

Porcije treba prilagoditi apetitu, fizičkoj aktivnosti i zdravstvenim ciljevima.

Šta jesti za obilan, a šta za lagan doručak?

Za obilan doručak možete izabrati jaja sa integralnim hlebom i voćem ili ovsenu kašu sa mlekom, orasima i semenkama.

Ako više volite lagan doručak, dobar izbor su jogurt sa voćem i orašastim plodovima, integralni tost sa jajetom ili manja porcija ovsene kaše. Važno je da obrok sadrži hranljive namirnice, a ne samo da bude obilan.

Da li doručak utiče na gubitak težine?

Ni obilan ni lagan doručak ne garantuju mršavljenje. Važni su ukupan unos kalorija, kvalitet ishrane, fizička aktivnost i navike tokom dana.

Lagan doručak može odgovarati osobama koje žele da smršaju i nemaju veliki jutarnji apetit, ali kafa, čaj ili keks nisu dovoljni da obezbede potrebne proteine i vlakna, koji doprinose sitosti Foto: Shutterstock

Doručak bogat proteinima i vlaknima može pomoći u kontroli gladi, dok preskakanje doručka nekim ljudima može otežati kontrolu apetita.

Ako ujutru niste gladni, ne morate se terati da pojedete veliki obrok. Možete početi manjom porcijom i jesti kasnije, u skladu sa svojim potrebama.