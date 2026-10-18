Jesenje bombice s jabukama i orasima: Recept nutricioniste za zdravi užitak
Miris jabuka i cimeta jedan je od najlepših znakova jeseni, a kada im se pridruže orasi, urme i ovsene pahuljice, nastaje poslastica koja može da zadovolji želju za slatkišima, ali i da obezbedi korisne hranljive materije, savetuje na svom Instagram nalogu nutricionista Tijana Mladenović. Ove sočne bombice pripremaju se bez pečenja, ne zahtevaju mnogo vremena, a zahvaljujući prirodnoj slatkoći voća, u osnovnu smesu nije potrebno dodavati šećer.
Jesenje kuglice sa jabukama i orasima
Potrebno vam je
Za preliv
- 100 g bele čokolade bez dodatog šećera
kašika kokosovog ulja
seckani orasi za posipanje
Ukoliko želite da izbegnete čokoladni preliv ili jednostavno isprobate drugačiji ukus, oblikovane kuglice možete da uvaljate u susam. Tako ćete dobiti poslasticu sa nešto drugačijom teksturom, a susam će je dodatno obogatiti nezasićenim mastima, vlaknima i mineralima, među kojima su kalcijum i magnezijum.
Priprema
Sve sastojke za bombice ubaciti u blender i usitniti do kompaktne smese, pa oblikovati kuglice. Belu čokoladu otopiti sa kokosovim uljem, kuglice uvaljati u nju i posuti seckanim orasima. Ostaviti u frižideru da se čokolada stegne.
Zašto su ove bombice dobar izbor?
Za razliku od mnogih industrijskih poslastica, ove bombice sadrže sastojke koji, osim energije, obezbeđuju i vlakna, vitamine, minerale i nezasićene masne kiseline. Ovsene pahuljice doprinose unosu vlakana, uključujući beta-glukan, koji povoljno utiče na nivo holesterola u krvi, dok orasi obezbeđuju nezasićene masti, među kojima su i biljne omega-3 masne kiseline.
Jabuke dodatno obogaćuju poslasticu vlaknima, a urme joj daju prirodnu slatkoću, uz određene količine kalijuma i drugih minerala. Cimet doprinosi aromi, pa nema potrebe za dodatnim zaslađivanjem osnovne smese.