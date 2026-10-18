Jesenje kuglice sa jabukama i orasima zdravija su alternativa klasičnim slatkišima

Slušaj vest

Miris jabuka i cimeta jedan je od najlepših znakova jeseni, a kada im se pridruže orasi, urme i ovsene pahuljice, nastaje poslastica koja može da zadovolji želju za slatkišima, ali i da obezbedi korisne hranljive materije, savetuje na svom Instagram nalogu nutricionista Tijana Mladenović. Ove sočne bombice pripremaju se bez pečenja, ne zahtevaju mnogo vremena, a zahvaljujući prirodnoj slatkoći voća, u osnovnu smesu nije potrebno dodavati šećer.

Jesenje kuglice sa jabukama i orasima

Potrebno vam je

2 sveže jabuke

100 g očišćenih urmi

100 g oraha

150 g ovsenih pahuljica

kašičica cimeta

Za preliv

100 g bele čokolade bez dodatog šećera

kašika kokosovog ulja

seckani orasi za posipanje

Još jedna varijanta - bombice sa susamom Ukoliko želite da izbegnete čokoladni preliv ili jednostavno isprobate drugačiji ukus, oblikovane kuglice možete da uvaljate u susam. Tako ćete dobiti poslasticu sa nešto drugačijom teksturom, a susam će je dodatno obogatiti nezasićenim mastima, vlaknima i mineralima, među kojima su kalcijum i magnezijum.

Priprema

Sve sastojke za bombice ubaciti u blender i usitniti do kompaktne smese, pa oblikovati kuglice. Belu čokoladu otopiti sa kokosovim uljem, kuglice uvaljati u nju i posuti seckanim orasima. Ostaviti u frižideru da se čokolada stegne.

Bombice možete glazirati ili uvaljati po želji Foto: Shutterstock

Zašto su ove bombice dobar izbor?

Za razliku od mnogih industrijskih poslastica, ove bombice sadrže sastojke koji, osim energije, obezbeđuju i vlakna, vitamine, minerale i nezasićene masne kiseline. Ovsene pahuljice doprinose unosu vlakana, uključujući beta-glukan, koji povoljno utiče na nivo holesterola u krvi, dok orasi obezbeđuju nezasićene masti, među kojima su i biljne omega-3 masne kiseline.