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Miris jabuka i cimeta jedan je od najlepših znakova jeseni, a kada im se pridruže orasi, urme i ovsene pahuljice, nastaje poslastica koja može da zadovolji želju za slatkišima, ali i da obezbedi korisne hranljive materije, savetuje na svom Instagram nalogu nutricionista Tijana Mladenović. Ove sočne bombice pripremaju se bez pečenja, ne zahtevaju mnogo vremena, a zahvaljujući prirodnoj slatkoći voća, u osnovnu smesu nije potrebno dodavati šećer.

Jesenje kuglice sa jabukama i orasima

Potrebno vam je

  • 2 sveže jabuke
    100 g očišćenih urmi
    100 g oraha
    150 g ovsenih pahuljica
    kašičica cimeta

Za preliv

  • 100 g bele čokolade bez dodatog šećera
    kašika kokosovog ulja
    seckani orasi za posipanje
Još jedna varijanta - bombice sa susamom

Ukoliko želite da izbegnete čokoladni preliv ili jednostavno isprobate drugačiji ukus, oblikovane kuglice možete da uvaljate u susam. Tako ćete dobiti poslasticu sa nešto drugačijom teksturom, a susam će je dodatno obogatiti nezasićenim mastima, vlaknima i mineralima, među kojima su kalcijum i magnezijum.

Priprema 

Sve sastojke za bombice ubaciti u blender i usitniti do kompaktne smese, pa oblikovati kuglice. Belu čokoladu otopiti sa kokosovim uljem, kuglice uvaljati u nju i posuti seckanim orasima. Ostaviti u frižideru da se čokolada stegne.

bombice glazirane belom čokoladom u roze tanjiru na roze stolu
Bombice možete glazirati ili uvaljati po želji Foto: Shutterstock

Zašto su ove bombice dobar izbor?

Za razliku od mnogih industrijskih poslastica, ove bombice sadrže sastojke koji, osim energije, obezbeđuju i vlakna, vitamine, minerale i nezasićene masne kiseline. Ovsene pahuljice doprinose unosu vlakana, uključujući beta-glukan, koji povoljno utiče na nivo holesterola u krvi, dok orasi obezbeđuju nezasićene masti, među kojima su i biljne omega-3 masne kiseline.

Jabuke dodatno obogaćuju poslasticu vlaknima, a urme joj daju prirodnu slatkoću, uz određene količine kalijuma i drugih minerala. Cimet doprinosi aromi, pa nema potrebe za dodatnim zaslađivanjem osnovne smese.

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