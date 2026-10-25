Fit lazanje od tikvica prema receptu nutricioniste: Jedete ukusno, a mršavite
Lazanje ne moraju da budu zabranjene ni kada želite da izgubite višak kilograma. U ovoj verziji klasičnu testeninu zamenjuju tikvice, dok mleveno meso, mladi sir i mocarela obezbeđuju proteine. Rezultat je sočan i kremast obrok koji može da se uklopi u jelovnik za mršavljenje, uz odgovarajuću veličinu porcije, savetuje na svom Instagram profilu nutricionista Jovana Martinović.
Fit lazanje od tikvica
Potrebno vam je
- 200 g tikvica
120 g nemasnog mlevenog mesa
120 g paradajz sosa
50 g mladog nemasnog sira
jaje
25 g mocarele
30 g crnog luka
kašičica maslinovog ulja
so, biber, origano i beli luk u prahu
Priprema
Tikvice isecite na tanke, dugačke trake i prosušite ubrusom. Na malo maslinovog ulja propržite luk i mleveno meso, dodajte paradajz sos i začine. U posebnoj posudi sjedinite mladi sir, jaje i začine. U vatrostalnu posudu ređajte slojeve tikvica, mesa sa sosom i kremastog fila. Pospite mocarelom i pecite na 200° C oko 20-25 minuta, dok lazanje ne budu potpuno pečene, a sir ne dobije zlatnu koricu.
Savet: Iako su tikvice zamena za testeninu, za mršavljenje je i dalje važan ukupan kalorijski unos, kao i veličina porcije.