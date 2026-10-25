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Lazanje ne moraju da budu zabranjene ni kada želite da izgubite višak kilograma. U ovoj verziji klasičnu testeninu zamenjuju tikvice, dok mleveno meso, mladi sir i mocarela obezbeđuju proteine. Rezultat je sočan i kremast obrok koji može da se uklopi u jelovnik za mršavljenje, uz odgovarajuću veličinu porcije, savetuje na svom Instagram profilu nutricionista Jovana Martinović

Fit lazanje od tikvica

Potrebno vam je

  • 200 g tikvica
    120 g nemasnog mlevenog mesa
    120 g paradajz sosa
    50 g mladog nemasnog sira
    jaje
    25 g mocarele
    30 g crnog luka
    kašičica maslinovog ulja
    so, biber, origano i beli luk u prahu

Priprema

Tikvice isecite na tanke, dugačke trake i prosušite ubrusom. Na malo maslinovog ulja propržite luk i mleveno meso, dodajte paradajz sos i začine. U posebnoj posudi sjedinite mladi sir, jaje i začine. U vatrostalnu posudu ređajte slojeve tikvica, mesa sa sosom i kremastog fila. Pospite mocarelom i pecite na 200° C oko 20-25 minuta, dok lazanje ne budu potpuno pečene, a sir ne dobije zlatnu koricu.

Savet: Iako su tikvice zamena za testeninu, za mršavljenje je i dalje važan ukupan kalorijski unos, kao i veličina porcije

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