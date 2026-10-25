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Lazanje ne moraju da budu zabranjene ni kada želite da izgubite višak kilograma. U ovoj verziji klasičnu testeninu zamenjuju tikvice, dok mleveno meso, mladi sir i mocarela obezbeđuju proteine. Rezultat je sočan i kremast obrok koji može da se uklopi u jelovnik za mršavljenje, uz odgovarajuću veličinu porcije, savetuje na svom Instagram profilu nutricionista Jovana Martinović.

Fit lazanje od tikvica

Potrebno vam je

200 g tikvica

120 g nemasnog mlevenog mesa

120 g paradajz sosa

50 g mladog nemasnog sira

jaje

25 g mocarele

30 g crnog luka

kašičica maslinovog ulja

so, biber, origano i beli luk u prahu

Priprema

Tikvice isecite na tanke, dugačke trake i prosušite ubrusom. Na malo maslinovog ulja propržite luk i mleveno meso, dodajte paradajz sos i začine. U posebnoj posudi sjedinite mladi sir, jaje i začine. U vatrostalnu posudu ređajte slojeve tikvica, mesa sa sosom i kremastog fila. Pospite mocarelom i pecite na 200° C oko 20-25 minuta, dok lazanje ne budu potpuno pečene, a sir ne dobije zlatnu koricu.