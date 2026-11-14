Istraživači su namirnice bogate proteinima ocenjivali ne samo prema nutritivnoj vrednosti već i prema ceni, dostupnosti i uticaju na životnu sredinu

Slušaj vest

Naučnici su uporedili 20 namirnica bogatih proteinima kako bi utvrdili koje predstavljaju najbolji izbor kada se, osim nutritivne vrednosti, uzmu u obzir cena, dostupnost i uticaj proizvodnje na životnu sredinu. Na prvom mestu našao se tofu, proizvod od soje, dok je poslednje mesto zauzeo čedar sir.

Istraživanje, objavljeno u časopisu Frontiers in Sustainable Food Systems, sproveo je dr Kris Makdonald sa Univerziteta u Kembridžu, koji je razvio sistem ocenjivanja zasnovan na četiri kriterijuma. Rezultati su pokazali jasnu razliku između biljnih i životinjskih izvora proteina: svih pet najbolje ocenjenih namirnica bilo je biljnog porekla, dok su pet najslabije rangiranih činili proizvodi životinjskog porekla.

Zašto je tofu zauzeo prvo mesto

Tofu je ostvario najbolje ukupne rezultate zahvaljujući povoljnom nutritivnom sastavu i relativno malom uticaju njegove proizvodnje na životnu sredinu. Osvojio je maksimalnih 16 poena u ekološkoj kategoriji, koja obuhvata emisiju gasova sa efektom staklene bašte, zagađenje vode, korišćenje zemljišta i potrošnju slatke vode.

Pet najbolje rangiranih izvora proteina 1. Tofu

2. Čia semenke

3. Pasulj

4. Kinoa

5. Semenke suncokreta

U kategoriji zdravlja i dostupnosti dobio je 20 od moguća 24 poena. Posebno je značajno to što sadrži svih devet esencijalnih aminokiselina, koje organizam ne može sam da proizvede, već ih mora unositi hranom.

Čia semenke zauzele su visoko drugo mesto Foto: Shutterstock

Istraživač ističe da procena kvaliteta proteinskih namirnica ne može da se zasniva samo na količini proteina. Važno je uzeti u obzir i njihov sastav, cenu i dostupnost, ali i resurse potrebne za proizvodnju.

Biljni proteini u prednosti

Rezultati ukazuju na to da biljni izvori proteina mogu DA imaJU prednost kada se nutritivni, ekonomski i ekološki kriterijumi posmatraju zajedno. Ipak, ovakvo rangiranje ne znači da je tofu pojedinačno najzdravija namirnica niti da su svi životinjski proteini loš izbor.