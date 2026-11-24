Izostavljanje namirnica životinjskog porekla ne znači nužno da se hranimo zdravije

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U subotu počinje Božićni post, a mnogi će se tokom narednih 40 dana odreći mesa, jaja, mleka i mlečnih proizvoda. Međutim, ako ih zamenimo hlebom, pecivima, testeninom i krompirom, lako se može dogoditi da unosimo previše kalorija, a nedovoljno pojedinih hranljivih materija. Na šta bi trebalo da obratimo pažnju kako bismo se tokom posta zdravo hranili, savetuju stručnjaci Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Gde najčešće grešimo?

U jelovniku tokom posta često nisu dovoljno zastupljene mahunarke, poput pasulja, graška, sočiva, leblebija i boranije, koje su značajan izvor biljnih proteina i kojima možemo da nadoknadimo deo proteina iz namirnica životinjskog porekla.

Pažnju bi trebalo obratiti i na količinu maslinovog ulja i orašastih plodova koje koristimo u pripremi obroka. Iako su nutritivno bogati, orasi, bademi i lešnici, baš kao i maslinovo ulje, imaju visoku energetsku vrednost, zbog čega je važna umerenost u njihovom konzumiranju.

Maslinovo ulje, semenke i orašasti plodovi su zdrav izvori masti Foto: Shutterstock

Osnovu posne ishrane čine voće i povrće, a post je dobra prilika da ih u jelovnik uvrstimo u većim količinama i pripremamo na različite načine.

Šta bi trebalo da sadrži jelovnik?

Pravilnim izborom i kombinovanjem namirnica možemo da obezbedimo dovoljan unos hranljivih materija, ali i da duže zadržimo osećaj sitosti. Stručnjaci Batuta preporučuju da u svakodnevnoj ishrani budu zastupljeni:

pasulj, grašak, leblebije i sočivo – kao izvori proteina

ovas, heljda, pirinač i integralni hleb – kao izvori ugljenih hidrata

povrće – kuvano, grilovano ili sveže

voće

semenke, orašasti plodovi i maslinovo ulje – kao izvori masti.

Mahunarke su najbolji izvor biljnih proteina Foto: Shutterstock

Predlog dnevnog jelovnika

I tokom posta važno je zadržati ustaljeni ritam obroka. Za doručak možemo da pripremimo integralni tost sa namazom od avokada ili humusom, uz malo salate, ili da se opredelimo za ovsenu kašu sa vodom ili biljnim mlekom, obogaćenu semenkama, orašastim plodovima, jabukom ili bobičastim voćem.

Osnovu ručka trebalo bi da čine namirnice bogate biljnim proteinima, poput sočiva pripremljenog sa šargarepom, lukom, paradajzom i paprikom ili graška u kombinaciji sa kinoom i začinskim biljem. Nutritivno bogat obrok možemo da napravimo i od kinoe, leblebija, brokolija, tikvica i šargarepe, uz dodatak semenki bundeve i malo maslinovog ulja. Ovakvom kombinacijom obezbeđujemo unos proteina, ugljenih hidrata, vlakana i nezasićenih masnih kiselina.

Dan možemo da završimo nekom od raznovrsnih salata, uz dodatak heljde, prosa, kinoe ili kuskusa.