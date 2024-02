Zeljanica, gibanica, bundevara, burek: Šta je najzdraviji izbor za doručak

Koliko je takva navika poželjna, ali i koja je pita najzdraviji izbor, razjasnila je nutricionistkinja Jelena Avramov u emisiji RTS Ordinacija.

Koliko često treba jesti pite i bureke?

– Svaki nutricionista će reći – zavisi, ali što se tiče generalno bureka i pita, ja ne savetujem da to bude na svakodnevnom nivou kao neki učestali doručak i neka svakodnevna navika.

Prema rečima Jelenine Avramov, burek sa mesom i sirom, kao i pite i gibanice su jako kalorične, otprilike na 100 grama ima 250 do 300 kalorija, a u pekarama porcije bureka su 250, pa čak i 300 grama. Ukoliko se uz to doda i jogurt, osoba samo za doručak unese količinu kalorija koja može da predstavlja i do polovinu dnevnog potrebnog unosa odrasle osobe.

Njen savet je da se umesto jogurta, uz pitu ili burek uzme neka salata, kao na primer kupus salata ili rukola i da se začini jabukovim sirćetom, koje sprečava nagli skok šećera u krvi. Takođe, savetuje da se prvo jede salata, pa onda pita ili burek zbog skoka šećera u krvi, i zbog toga što ako se prvo pojede salata, poješće se manja količina pita ili bureka.

Koje pite su najzdraviji izbor?

– Što se tiče sastava, ja bih izabrala zeljanicu, zato što zeljanica opet sadrži sva tri makronutrijenta, imamo ugljene hidrate u vidu tih kora, imamo proteine u vidu nekog sira i imamo opet vlakna u vidu upravo tog povrća. Zeljanica ima manje kalorija od drugih pita i bureka, ali da zavisi i od toga kako se priprema, koliko se ulja i sira stavlja.

Prilikom odabira sira, najbolje je kombinovati, na primer punomasni sir, odnosno sjenički sir i neki manje masni sir, kako bi se smanjio procenat masnoće u celom tom obroku.

foto: Shutterstock

Koja posna pita je najbolji izbor?

– Ja bih tu, možda kada su posne varijante u pitanju, kada je krompiruša ili pita pirinčara ili pita sa pečurkama, izabrala tu pitu sa pečurkama kao najbolju opciju od te tri iz razloga što opet imamo i pečurke koje su jako malo kalorične, izvor su vlakana i daju voluminoznost tom obroku, pa će nas mnogo bolje zasititi nego pirinčara i krompir gde opet imamo samo ugljeni hidrat u kombinaciji sa mastima.

Šta se najteže vari?

– U suštini, ja bih rekla da se najteže vare one pite koje su najmasnije, a to su upravo bureci, još u kombinaciji sa mesom, to je nešto što će najduže da se vari. Problem kod ove hrane je što ona dosta, na neki način, obara energiju. Mi ujutru kada ustanemo, pojedemo ovakav burek i onda posle dva, tri sata nam se onako prispava, opadne nam energija i onda ljudi uglavnom posle posežu za kafom.

Šta je najbolji izbor od slatkih pita?

– Teško je izabrati. Neki bi odmah posumnjali da je najgora opcija bundeva, zato što bundeva teoretski ima visok glikemijski indeks, ali moramo tu da gledamo širu sliku, zato što glikemijski indeks nije najbolji pokazatelj, mnogo je bolje da se gleda glikemijsko opterećenje. Bundeva teoretski ima visok glikemijski indeks, ali ima nisko glikemijsko opterećenje iz razloga što ona ima vrlo malo ugljenih hidrata na 100 grama, svega šest, sedam.“

foto: Shutterstock

Koja je razlika između glikemijskog indeksa i glikemijskog opterećenja?

– Glikemijski indeks je mera podizanja nivoa šećera u krvi, nakon unošenja 50 grama ugljenih hidrata, ne 50 grama namirnica, nego 50 grama ugljenih hidrata te namirnice. Bundeva, koja recimo, na 100 grama ima nekih šest, sedam grama ugljenih hidrata, to bi značilo da mi moramo da pojedemo mnogo veliku količinu bundeve da bi ona izazvala taj jako veliki skok šećera u krvi. Glikemijski indeks ne uzima u obzir kvalitet same namirnice.

Koja je slatka pita najmanje kalorična?

– Ako gledamo kalorijski, bundevara ima najmanje kalorija od ove tri (jabuka, višnja, bundeva). U suštini, ne mogu da napravim neki redosled šta bi bilo najbolje. Ja bih rekla da čovek treba, svakako su ovo stvari koje ne treba da budu zastupljene svakodnevno i čovek kada pojede nešto slatko, treba da pojede nešto što voli.

Koji je najbolji izbor pita za osobe sa dijabetesom?

– Najbolji izbor pita za osobe sa dijabetesom je ono što se pripremi kod kuće, to je uvek najbolje, zato što tu opet imate kontrolu od čega pravite, koliko ulja stavljate, koji sir koristite. Ako gledamo kupovne varijante, pa ja bih se opet opredelila za onu zeljanicu, jer tu, i ako ne u velikoj količini, opet imamo neko zeleno lisnato povrće, imamo proteine.

Izvor: RTS /Kurir.rs