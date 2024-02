7 zdravih zamena za so: Na ovaj način smanjujete rizik od visokog pritiska za 40 %

Ukoliko se obična so zameni zdravijim opciaja, može se smanjiti učestalost hipertenzije ili visokog krvnog pritiska kod starijih osoba bez povećanja rizika od epizoda niskog krvnog pritiska. Ljudi koji su koristili zamenu za so imali su 40 odsto nižu verovatnoću da dožive hipertenziju u poređenju sa onima koji su koristili običnu so.