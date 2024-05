Izbegavajte ovih 5 namirnica ako imate psorijazu: Podstiču upalu, gojaznost i srčane probleme

Puno bolesti i stanja zahteva promenu režima ishrane, a nekad nismo ni svesni da pojedine namirnice mogu imati loš uticaj. Psorijaza će vam uz druge namirnice zadavati manje problema.

Jasna Vujičić, nutricionista, podelila listu namirnica koje pacijenti sa psorijazom mogu jesti, kao i listu onih koje bi trebalo da preskoče.

Jedite VIŠE: tamnozeleno lisnato povrće

ribu bogatu sa omega-3

integralne žitarice

maslinovo ulje

sveže voće

pasulj

orašaste plodove

začine i začinsko bilje Jedite MANJE: masno crveno meso

šećer, slatkiši, gazirani sokovi

pržena hrana

proizvodi od belog brašna

alkohol

Ako imate psorijazu, ono što jedete i pijete može uticati na to kako se osećate. Naučnici ne mogu sa sigurnošću da potvrde zašto i koje namirnice mogu pogoršavati stanje, jer nismo svi isti. Ono što je sigurno – zdrava ishrana bogata voćem, povrćem, nemasnim proteinima i celim žitaricama može poboljšati vaše opšte stanje i olakšati simptome psorijaze.

Tamnozeleno lisnato povrće

Zeleniši su puni antioksidansa, koji štite vaše ćelije od upala. To može pomoći kod simptoma psorijaze. Osim toga, lisnato povrće ima sasvim malo kalorija i puno vlakana, tako da je pogodno za ishranu. Pokušajte da ubacite rukolu u salatu, kelj ili zelje u supu, a blitvu ili spanać u omlet.

Riba sa Omega 3 masnim kiselinama

Poznato je da su omega-3 masnoće blagotvorne kod upala i jačaju vaš imuni sistem. Preporuka je da ribu stavite u vaš jelovnik najmanje dva puta nedeljno. Prema jednom istraživanju, osobe koje su konzumirale 170 grama ribe nedeljno imale su poboljšanje simptoma psorijaze. Pored toga ove zdrave masti mogu smanjiti i mogućnost za srčane bolesti. Izaberite ribu kao što su losos, pastrmka, tunjevina, skuša, sardine, haringa i nećete se pokajati.

Integralne žitarice i psorijaza

Cela zrna su bogata vlaknima pa tako mogu ublažiti upalu. Takođe vam mogu pomoći da smršate, a istraživanja pokazuju da gubitak kilograma može pomoći kod simptoma psorijaze. Birajte hleb od celog zrna, žitarice i testenine, kao i integralni pirinač. Oznake poput „multigrain“ mogu da dovedu u zabludu, pa proverite da li je celo zrno prvi sastojak na listi. Bulgur, kinoa i ječam su pored integralne pšenice, raži i spelte one lepe i ukusne žitarice koje čekaju da ih otkrijete.

Maslinovo ulje

Nisu sva ulja jednaka. Maslinovo ulje ima protivupalne omega-3 masti. Ovo ulje je glavna komponenta mediteranske dijete. Istraživanja pokazuju da osobe koji praktikuju takvu ishranu – fokusirajući se na voće, povrće, ribu, pasulj i integralne žitarice, zajedno sa maslinovim uljem – imaju manje simptoma psorijaze. Niste ljubitelj ovog ulja? Ulja orašastih plodova i avokada takođe imaju ove zdrave masti. Koristite ih u prelivima za salatu i imaćete pozitivan učinak protiv psorijaze.

Voće i psorijaza

Zadovoljite svoje žudnje za šećerom na drugačiji, zdraviji način način. Voće ima antioksidante, vlakna i druge vitamine koji se bore protiv upale. Za najveći podsticaj, jedite voće različitih boja. Svako voće ima svoju miks hranljivih materija. Bobičasto voće, trešnje i jabuke imaju antioksidante koji se zovu polifenoli, dok pomorandže i dinje imaju visok sadržaj vitamina C. Ananas ima antiinflamatorni enzim koji se zove bromelain.

Pasulj i psorijaza

Ovo su dobri izvori proteina, vlakana i antioksidanata. Odlično ide samostalno i u kombinaciji sa ugljenim hidratima. Veoma je zasitan i može se koristiti i u dijetetskim režimima ishrane. Može pomoći u održavanju težine i ublažavanju upale u vašem telu. Novija istraživanja sugerišu da vegetarijanska ishrana može pomoći kod simptoma psorijaze. Pasulj možete koristiti umesto mlevenog mesa u umacima i složenim jelima. Istražujte ukuse i iznenadićete se.

Orašasti plodovi

Jezgrasto voće ili orašasti plodovi su sastavni deo svake uravnotežene zdrave ishrane. U maloj količini sadrže mnogo energije, ali i hranjivih materija za borbu protiv upala. Krcati su zdravim mastima i vlaknima. Bacite šaku orašastih plodova preko salate ili ih uzmite kao užinu. Samo pazite koliko ih jedete, jer su jako kalorični.

Začini i začinsko bilje

Kada začinite svoja jela začinima i začinskim biljem, obično posipate manje soli. To može pomoći u zaštiti od visokog krvnog pritiska i smanjiti verovatnoću da ćete imati srčani ili moždani udar. Začini i bilje su takođe vrhunski izvori antiinflamatornih antioksidanata. U žitarice pospite cimet ili muskatni oraščić, povrće pospite mirođijom ili ruzmarinom, a začinite meso kimom ili bosiljkom. Ne zaboravite ni đumbir ni kurkumu.

Ove namirnice najvolje je da izbegavata ako imate prosijazu.

Masno crveno meso i psorijaza

Upotreba crvenog masnog mesa može izazvati upalu i može dovesti do većih i ozbiljnijih izbijanja psorijaze. Zasićene masti u crvenom mesu takođe mogu povećati vaše šanse za srčane bolesti, a osobe sa psorijazom već imaju veće šanse da dobiju srčani ili moždani udar. Ako ste raspoloženi za crveno meso, odlučite se za nemasne delove, kao što je na primer but. Izaberite mlevenu junetinu sa najmanjim procentom masti.

Šećer, slatkiši, gazirano… Slatkiši mogu pogoršati upalu i povećati mogućnost za srčane bolesti. Takođe mogu dovesti do povećanja telesne težine, a prekomerna težina ili gojaznost mogu pogoršati vašu psorijazu. Preskočite sve slatke napitke i smanjite unos slatkiša, poput slatkiša i deserta. Pošto se nalazi i na nekim iznenađujućim mestima, kao što su sosevi, kečap i drugi proizvodi, dobro čitajte deklaracije proizvoda u potrazi za ovom pošasti.

Pržena i pohovana hrana

Pržena i pohovana hrana su bogate zasićenim mastima, koje sadrže izvesna upalna jedinjenja. Ona nastaju kada se hrana prži na visokoj temperaturi. U jednoj studiji, potvrđeno je da su osobe koje su smanjile ishranu prženom i pohovanom hranom imale smanjenje upalnih procesa u telu već nakon četiri meseca od promene režima ishrane. Izaberite pečenu, kuvanu hranu ili ovu pripremljenu na pari umesto pržene.

Rafinisane žitarice: belo brašno

Da bi se napravilo belo brašno i pirinač, zrna žita su lišena vlakana i hranljivih materija. Kao rezultat toga, brže ih varite, a to može dovesti do brzog skoka a potom i pada šećera u krvi. Ovo može dovesti do upale. Posegnite za celim žitaricama umesto belog pšeničnog brašna i probajte integralni i braon basmati pirinač.

Alkohol i psorijaza

Previše alkohola može izazvati napade psorijaze. Stručnjaci nisu sigurni zašto, ali misle da to može uticati na vaš imuni sistem i izazvati upalu. Izgleda da je ovo gore za muškarce nego za žene. Alkohol takođe inhibira uticaj lekova za psorijazu. Ograničite se na jedno piće dnevno za žene i najviše dva za muškarce. Ako imate tešku psorijazu, za alkohol je priča završena.

