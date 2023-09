BOLNA ISTINA: Ni jutarnja čašica alkohola nije dobra za zdravlje

Opšte je poznato da prekomerno konzumiranje alkohola nije dobro za zdravlje. Iako je kod nas uveženo mišljenje da „jedna čašica ne može da škodi“, to mišljenje ne dele lekari.

Ako na kraju dana volite da se opustite uz čašu vina, piva ili neki koktel, važno je da znate kako ovaj večernji ritual može da utiče na vaše zdravlje - i kratkoročno i dugoročno. A šta se dešava u vašem organizmu kada izbacite i to jedno piće iz svog života, objašnjavaju nutricionisti.

Bolje spavate: Mnogi ljudi misle da će im čaša vina pre spavanja pomoći da bolje spavaju, ali ipak nije tako.

- Jedna od najuočljivijih prednosti odricanja od alkohola jeste bolji kvalitet sna. To bi moglo da znači da brže zaspite i duže spavate ili da se manje budite usred noći - kaže Samanta M. Kugan, nutricionista i programska direktorka Didaktičkog programa za ishranu i dijetetiku na Univerzitetu u Nevadi.

Zapravo, naučne studije pokazuju direktnu vezu između konzumiranja alkohola i poremećaja sna. Iako alkohol možda može da pomogne nekome da brže zaspi, on remeti sam proces spavanja, što dovodi do nižeg kvaliteta sna i manje sna u celini.

Više energije: Bolji san ima domino efekat pozitivnih zdravstvenih prednosti. Kugan ističe da je daleko veća verovatnoća da ćete kroz dan proći energičniji i bolje raspoloženi nakon dobro prospavane noći.

Kvalitetan san obezbeđuje vam više energije i bolje raspoloženje foto: Profimedia

Gubitak kilaže: Naučna istraživanja pokazuju direktnu vezu između dovoljno sna i zdravog mršavljenja. U jednoj studiji, ispitanici koji su spavali 8 i po sati noću izgubili su 55 odsto više telesne masti od onih koji su spavali samo 5 i po sati. Budući da konzumiranje alkohola ometa san, suzdržavanje od alkohola može pomoći u postizanju cilja mršavljenja. Jedan od razloga je taj što alkohol sadrži kalorije, a ako se odlučite za neki koktel uz te kalorije dobijate i šećer. Drugi razlog je taj što alkohol može da ometa rad senzora za glad i sitost, pa prekomerna konzumacija može da dovede do prejedanja.

Bolji izgled kože: Kad neko ostavi alkohol, odmah je primetna razlika u koži lica. Kugan objašnjava da je to zbog činjenica da se eliminacijom alkohola povećava nivo hidriranosti kože, što dovodi do smanjenja zapaljenja, a samim tim i do smanjenja crvenila na koži lica. Naučne studije pokazuju da redovno konzumiranje alkohola prerano stari kožu jer smanjuje koncentraciju karotenoida u koži (antioksidansi koji štite kožu od oksidacijskih efekata izazvanih sunčevom svetlošću) i uzrokuje periferno širenje krvnih sudova.

Jači imunitet i bolje zdravlje: Studije pokazuju da alkohol ometa rad imunog sistema pa ljudi koji piju imaju veću mogućnost da se razbole, ali je kod njih i duži proces oporavka. Samim tim, prestanak konzumiranja alkohola dovodi do boljeg zdravlja.

(kurir.rs/ Yahoo)