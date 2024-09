Nutricionista savet…

Koja metoda povremenog posta je bolja - 16:8 ili 5:2? Evo kako da ne ugrozite zdravlje

Verovatno već postite 12 sati, a da toga niste svesni. To samo znači da završite večeru do 20 časova i čekate da doručkujete do 8 sati ujturo. Povremeni post je, međutim, malo ekstremniji, uključuje duže periode bez hrane i kremastih pića kako bi se uravnotežio nivo šećera u krvi, energija i smirila probava.