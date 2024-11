Mršavljenje je uvek aktuelna tema, kako za one koji žele da izgube kilograme radi zdravlja, tako i za one čiji je motiv bolja kondicija ili više samopouzdanja. Bez obzira da li tek počinjete ili ste već isprobali razne metode, uvek postoji neko novo pitanje ili izazov, kaže nutricionista Simrat Kataria i razrešava dileme oko sedam najčešćih pitanja o mršavljenju.

Intermittent fasting (IF), odnosno kako se kod nas prevodi kao povremni post i vremenski ograničena ishrana (TRE) su delotvorni pristupi mršavljenju i poboljšanju zdravlja, ali se donekle razlikuju prema načinu primene. IF podrazumeva naizmenične periode unosa hrane i posta, kao što su metode 16:8 ili 5:2, što smanjuje broj kalorija i topi masne naslage. TRE se fokusira na ograničavanje unosa hrane u određenom vremenskom okviru, na primer 8-10 sati dnevno, čime se poboljšava metaboličko zdravlje i osetljivost na insulin. Obe metode dovode do gubitka kilograma, smanjenja upala i bolje kontrole šećera u krvi, ali uspeh zavisi od discipline i uravnotežene ishrane.