Ali to ne znači da ste „debeli“. Iako ova reč često ima negativnu konotaciju, može se koristiti kao neutralan pojam, jer je prirodno da neki ljudi imaju jaču telesnu građu.

- Želimo da opovrgamo ovaj mit i podstaknemo ljude da prihvate mnoge dobre stvari koje ovaj telesni tip nosi, kao što su obline i snažni mišići - dodaje on.

Endomorfi se karakterišu sklonošću ka nakupljanju masti, kao i širim strukom i jačom strukturom kostiju. Katudal kaže da endomorfi lakše dobijaju na težini u poređenju sa ektomorfima i mezomorfima. Čak i kada jedu sličnu ishranu kao drugi telesni tip, endomorf će zadržavati viškove masti, objašnjava on.

Sve ovo znači da ćete morati pažljivije da pratite unos kalorija, kako kaže dijeta . Katudal predlaže veći unos proteina (40 odsto kalorija dnevno), dobar unos masti (40 odsto kalorija dnevno) i manji unos ugljenih hidrata (20 odsto kalorija dnevno), sa ciljem da se počne sa 1.300 do 1.500 kalorija dnevno. Maksimizujte unos ugljenih hidrata i kalorija i jedite puno povrća bogatog vlaknima. Ovo su ugljeni hidrati koji će vas držati sitim, kaže Katudal.

Katudal često preporučuje planove ishrane u stilu paleo dijete (poznata i kao ishrana pećinskog čoveka), koji se fokusiraju na voće, povrće, meso, ribu, orašaste plodove i semenke, kao i ulja. Iako ljudi koji prate paleo dijetu obično izbegavaju mahunarke, on dozvoljava pasulj i sočivo, koji su bogati vlaknima koja usporavaju varenje i pogodna su za mršavljenje.

Doručak: 2 jajeta na oko plus jedno belance i spanać Užina: Semenke suncokreta i komad voća Ručak: Salata od kelja sa maslinovim uljem, krastavcima, paprikama i lososom Užina: Suhomesnati proizvodi sa špargli Večera: Grilovane pileća grudi na nudlama od tikvice i paradajz sosom

Iako je lako reći „manje hleba, pirinča, testenine“, teško je to sprovesti u praksu, naročito ako ste navikli da jedete ove namirnice. To može učiniti dijetu teškom za održavanje. Na primer, jedno istraživanje pokazalo je da ljudi sa dijabetesom tipa 2 koji su pratili niskougljeničnu dijetu gube težinu, ali nisu mogli da je nastave nakon šest meseci.

- Ako imate problema sa balansiranjem telesne mase i masnoćom oko struka, potrebno vam je više kardio vežbi jer će one - kaže Montenegro.

Počnite sa kardio vežbama niskog do umerenog intenziteta, najmanje tri do pet puta nedeljno, 30 do 45 minuta, u zavisnosti od vašeg početnog nivoa kondicije, da biste sagoreli masti i poboljšali kardiovaskularnu izdržljivost.