Retko razmišljamo o zdravlju žučne kese. Brinemo o srcu, probavi ili imunitetu, a o žuči obično počnemo da mislimo tek kada se jave tegobe. Ipak, pravilnom ishranom mnogi problemi mogu da se preduprede.

Žučna kesa je mala „vrećica“ smeštena ispod jetre, čija je uloga da čuva žuč dok ne bude potrebna za varenje masti u tankom crevu. Najčešći problem je kamen u žuči, a čak tri četvrtine nastaju od holesterola. Iako on čini samo mali deo sastava žuči, ako ga jetra luči previše, dolazi do prezasićenja i taloženja, pa se formiraju kamenčići. Kada tegobe postanu ozbiljne, žučna kesa se ponekad uklanja hirurški, ali je uvek bolje da se o njoj brinemo na vreme.

Osnovna pravila ishrane

Za zdravlje žuči važno je pridržavati se nekoliko jednostavnih pravila. Prejedanje povećava rizik, pa je preporuka da jedemo onoliko koliko nam stvarno treba i da izbegavamo obroke uzetih pod stresom, jer hormoni stresa negativno utiču na varenje. Posebno je važno da na meniju budu što svežije namirnice, dok bi industrijski prerađena hrana trebalo da se svede na minimum.

Birajte maslinovo ulje umesto svinjske masti Foto: Shutterstock

Masnoće nisu uvek neprijatelj, ali ključ je u količini i izboru. Male porcije zdravih masti, poput maslinovog ili lanenog ulja, u kombinaciji sa češćim i manjim obrocima, mnogo su bolji izbor od velikih obroka bogatih životinjskim mastima. Ishrana bogata vlaknima, iz voća, povrća, mahunarki i integralnih žitarica, posebno je važna, jer je manjak vlakana često povezan sa problemima žuči.

Namirnice koje pomažu

Za rad žuči preporučuje se voće i povrće bogato vlaknima i antioksidansima, kao i riba i nemasno živinsko meso. Brokoli, šargarepa, celer, pomorandže, banane, avokado, lubenica ili trešnje samo su neki od primera namirnica koje olakšavaju varenje i čuvaju ravnotežu žuči.

Vlakna su izuzetno važna za zdravlje žučne kese Foto: Shutterstock

Šta treba izbegavati

S druge strane, crveno meso, pržena i procesuirana hrana, industrijski slatkiši, kobasice, paštete i druge mesne prerađevine dodatno opterećuju žuč. Životinjske masti, posebno svinjska mast, spadaju među najveće rizične faktore.