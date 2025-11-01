Pravilna ishrana pomaže u regulaciji hormona, šećera u krvi i ublažava simptome PCOS-a i insulinske rezistencije.

- Kod policističnih jajnika (PCOS) i insulinske rezistencije najvažnije je da ishrana radi za tebe, a ne protiv tebe. Cilj nije „dijeta“, već stabilan insulin u krvi i hormonska ravnoteža. To znači da u svakom obroku treba da postoji izvor proteina, kvalitetnih masti i vlakana, jer upravo taj balans sprečava nagle skokove glukoze i insulina - kaže za naš portal Jovana Živić, nutricionista.

Idealna osnova - povrće u obilju, nemasni proteini (riba, piletina, jaja, tofu), zdrave masti (maslinovo ulje, orašasti plodovi, avokado), složeni ugljeni hidrati sa niskim glikemijskim indeksom(kinoa, integralni pirinač, zob,leblebija).

Izbor namirnica za mirne hormone i stabilan šećer

- Namirnice koje najviše „zbune“ hormon insulina su šećeri, beli hleb, peciva, slatkiši, zaslađeni napici i brza hrana. To ne znači da ih više nikada ne smete pojesti, ali ako su deo svakodnevice, telo je stalno u režimu upale i zadržavanja kilograma.

Umesto toga fokus stavite na prirodne, neprocesuirane namirnice i hranu koja ima smisla i za vaše hormone, i za vašu energiju kao što su: puno povrća, integralne žitarice, mahunarke, zdrave masti i dovoljno proteina.

Uravnotežena ishrana je važna za pravilno funkcionisanje organizma i hormonalnu ravnotežu Foto: Shutterstock

Stabilan ritam obroka je pola uspeha.

- Idealno je imati tri glavna obroka i jedanu do dve manje užine, bez velikih razmaka (4–5 sati između glavnih obroka). Ujutru treba početi sa obrokom bogatim proteinima i mastima — ne klasičan „slatki doručak“ koji odmah diže šećer, već nešto što te drži sitom (npr. jaja + avokado + povrće ili ovsena kaša sa proteinom i semenkama). Ključ je da nema naglih padova energije i da svaki obrok doprinosi hormonskoj stabilnosti.

Najvažniji suplementi za žene sa PCOS i insulinskom rezistencijom

- Najviše naučnih dokaza ukazuje na to da kombinacija mio-inozitola i D-chiro inozitola poboljšava osetljivost na insulin i može doprineti regulaciji menstrualnog ciklusa, da je vitamin D, koji je često snižen kod žena sa PCOS-om, važan za metabolizam i hormonsku ravnotežu, kao i da omega-3 masne kiseline mogu smanjiti upalu i poboljšati lipidni profil.

Takođe, magnezijum smiruje nervni sistem, podržava balans šećera i smanjuje PMS simptome.

Suplementi nisu zamena za ishranu, ali su podrška. Idealno je da se uvode uz savet lekara ili nutricioniste, jer individualna doza i kombinacija znače razliku.

Fizička aktivnost je najbolja terapija bez recepta

Vežbanje povećava insulinsku osetljivost i pomaže telu da koristi glukozu iz krvi kao gorivo. Najbolje rezultate daju kombinacija treninga snage (2–3x nedeljno) i kardio aktivnosti umerenog intenziteta (šetnja, vožnja bicikla, ples).

Fizička aktivnost poboljšava insulinsku osetljivost i pomaže telu da efikasnije koristi glukozu kao izvor energije Foto: Shutterstock

- Previše intenzivni treninzi mogu povisiti kortizol, pa je balans ključan pokret koji te puni energijom, ne iscrpljuj- napomenula je Živić.

Postoji razlika u pristupu ishrani kod žena koje uzimaju metformin ili druge lekove

- Metformin poboljšava osetljivost na insulin i snižava glukozu u krvi, pa ishrana treba da bude stabilna, ali ne previše restriktivna. Kod osoba koje piju metformin, preskakanje obroka može izazvati pad šećera, mučninu ili vrtoglavicu.

Zato se savetuje da obroci budu redovni i nutritivno kompletni, sa dovoljnim unosom proteina i vlakana, a uz to i hidratacija jer metformin može uticati na nivo vitamina B12 i digestivni sistem.

