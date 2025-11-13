Flavonoidi iz pomorandže, poput hesperidina i naringenina, mogu delovati na molekularnom nivou i pomoći u zaštiti srca i krvnih sudova.

Nova studija objavljena u časopisu Molecular Nutrition & Food Research pokazala je da svakodnevna čaša soka od pomorandže može uticati na hiljade gena koji učestvuju u regulaciji krvnog pritiska, metabolizma i upalnih procesa — a efekti zavise i od telesne težine pojedinca.

Šta su naučnici otkrili?

Istraživanje na grupi zdravih odraslih pokazalo je da redovno ispijanje 500 ml soka od pomorandže tokom 60 dana utiče na aktivnost skoro 4.000 gena u imunim ćelijama. Ove promene su povezane sa boljom regulacijom krvnog pritiska, nižim nivoom upale i zdravijim metabolizmom masti.

Kod osoba sa viškom kilograma zabeležene su promene u genima koji kontrolišu metabolizam lipida, dok su kod osoba normalne težine više izražene promene u genima koji utiču na upalu i imuni odgovor.

Pomorandža je bogata vitaminom C, kalijumom i antioksidansima koji jačaju zidove krvnih sudova, poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju rizik od povišenog krvnog pritiska. Flavonoidi iz pomorandže, poput hesperidina, doprinose elastičnosti arterija, snižavaju nivo holesterola i štite srce od oksidativnog stresa.

Zašto je to važno?

Flavonoidi iz pomorandže, poput hesperidina i naringenina, mogu delovati na molekularnom nivou i pomoći u zaštiti srca i krvnih sudova. Naučnici veruju da bi upravo ovi spojevi mogli biti odgovorni za uočene promene u ekspresiji gena.

Personalizovana ishrana budućnosti