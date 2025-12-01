Slušaj vest

Iako je njegova osnovna namena regulisanje šećera u krvi, lek Ozempik se poslednjih godina zloupotrebljava kao sredstvo za mršavljenje. Stručnjaci upozoravaju da takva praksa može da izazove ozbiljne posledice po zdravlje, od hormonskih poremećaja do oštećenja organa.

Klinička dijetološkinja Vina V. iz bolnice Aster Whitefield u Indiji podseća da postoje prirodni načini koji u određenoj meri mogu da pokrenu iste procese u telu, da smanje apetit i uspore varenje bez rizika koji prate upotrebu lekova.

- Određene biljne namirnice podstiču proizvodnju hormona GLP-1, koji upravo taj lek imitira. Ovaj hormon pomaže telu da kontroliše šećer u krvi, usporava pražnjenje želuca i smanjuje osećaj gladi, čime se postiže postepeni i zdrav gubitak kilograma - objašnjava.

Cimet

Prema studiji objavljenoj u časopisu Science Direct, cimet može da poboljša osetljivost na insulin i da podstakne lučenje hormona GLP-1. Osim što pomaže u kontroli šećera u krvi, doprinosi dužem osećaju sitosti.

Cimet može da poboljša osetljivost na insulin, što je i naučno dokazano Foto: Shutterstock

Đumbir

Glavni aktivni sastojak đumbira, đumbjerol, poznat je po sposobnosti da uravnoteži krvni pritisak i nivo glukoze. Redovno uvrštavanje đumbira u ishranu pomaže organizmu da prirodno proizvodi više GLP-1 hormona i da lakše reguliše apetit.

Avokado

Zbog visokog sadržaja zdravih masti i vlakana, avokado usporava varenje i pomaže da se osećaj sitosti zadrži duže. Istraživanja pokazuju da može da utiče i na lučenje hormona koji regulišu apetit, pa je odličan saveznik u ishrani za postepeni gubitak kilograma.

Mahunarke

Pasulj, leblebije i sočivo puni su vlakana i biljnih proteina. Zbog sporijeg varenja duže drže sitost, sprečavaju nagle skokove šećera i deluju vrlo slično mehanizmu koji izaziva lek Ozempik.

Pasulj, leblebije i sočivo puni su vlakana i biljnih proteina Foto: Shutterstock

Bobičasto voće

Borovnice, brusnice i kupine bogate su vlaknima i antioksidansima koji pomažu da se nivo šećera održi stabilnim. Redovno unošenje bobičastog voća smanjuje potrebu za grickalicama i pomaže da se osećaj sitosti zadrži duže.

Integralne žitarice i semenke

Ovas, bademi, orasi i čia semenke obiluju zdravim mastima i vlaknima. Oni prirodno stimulišu hormon sitosti i doprinose ujednačenom lučenju šećera u krvi, što olakšava mršavljenje.

Zeleni čaj

Zeleni i fermentisani čaj, poput kombuhe, sadrže EGCG, jedinjenje koje podstiče sagorevanje masti i smanjuje apetit. Zbog tog efekta, zeleni čaj se smatra jednim od najboljih prirodnih saveznika u regulisanju telesne težine.

Pijte 2 do 3 šolje dnevno, najbolje 30 minuta pre obroka Foto: Shutterstock

Koliko je prirodna alternativa delotvorna?

Stručnjaci naglašavaju da biljne namirnice ne mogu da zamene medicinski tretman, ali mogu da pomognu telu da pokrene sopstvene mehanizme regulacije apetita i šećera.

- Upravo vlakna, polifenoli i ostali biljni sastojci usporavaju varenje, stabilizuju nivo glukoze i pojačavaju osećaj sitosti, a sve to su procesi koje u organizmu inače pokreće hormon GLP-1 - objašnjava dijetološkinja Vina.