Biljke koje deluju kao Ozempik: 7 prirodnih saveznika za gubitak kilograma
Iako je njegova osnovna namena regulisanje šećera u krvi, lek Ozempik se poslednjih godina zloupotrebljava kao sredstvo za mršavljenje. Stručnjaci upozoravaju da takva praksa može da izazove ozbiljne posledice po zdravlje, od hormonskih poremećaja do oštećenja organa.
Klinička dijetološkinja Vina V. iz bolnice Aster Whitefield u Indiji podseća da postoje prirodni načini koji u određenoj meri mogu da pokrenu iste procese u telu, da smanje apetit i uspore varenje bez rizika koji prate upotrebu lekova.
- Određene biljne namirnice podstiču proizvodnju hormona GLP-1, koji upravo taj lek imitira. Ovaj hormon pomaže telu da kontroliše šećer u krvi, usporava pražnjenje želuca i smanjuje osećaj gladi, čime se postiže postepeni i zdrav gubitak kilograma - objašnjava.
Cimet
Prema studiji objavljenoj u časopisu Science Direct, cimet može da poboljša osetljivost na insulin i da podstakne lučenje hormona GLP-1. Osim što pomaže u kontroli šećera u krvi, doprinosi dužem osećaju sitosti.
Đumbir
Glavni aktivni sastojak đumbira, đumbjerol, poznat je po sposobnosti da uravnoteži krvni pritisak i nivo glukoze. Redovno uvrštavanje đumbira u ishranu pomaže organizmu da prirodno proizvodi više GLP-1 hormona i da lakše reguliše apetit.
Avokado
Zbog visokog sadržaja zdravih masti i vlakana, avokado usporava varenje i pomaže da se osećaj sitosti zadrži duže. Istraživanja pokazuju da može da utiče i na lučenje hormona koji regulišu apetit, pa je odličan saveznik u ishrani za postepeni gubitak kilograma.
Mahunarke
Pasulj, leblebije i sočivo puni su vlakana i biljnih proteina. Zbog sporijeg varenja duže drže sitost, sprečavaju nagle skokove šećera i deluju vrlo slično mehanizmu koji izaziva lek Ozempik.
Bobičasto voće
Borovnice, brusnice i kupine bogate su vlaknima i antioksidansima koji pomažu da se nivo šećera održi stabilnim. Redovno unošenje bobičastog voća smanjuje potrebu za grickalicama i pomaže da se osećaj sitosti zadrži duže.
Integralne žitarice i semenke
Ovas, bademi, orasi i čia semenke obiluju zdravim mastima i vlaknima. Oni prirodno stimulišu hormon sitosti i doprinose ujednačenom lučenju šećera u krvi, što olakšava mršavljenje.
Zeleni čaj
Zeleni i fermentisani čaj, poput kombuhe, sadrže EGCG, jedinjenje koje podstiče sagorevanje masti i smanjuje apetit. Zbog tog efekta, zeleni čaj se smatra jednim od najboljih prirodnih saveznika u regulisanju telesne težine.
Koliko je prirodna alternativa delotvorna?
Stručnjaci naglašavaju da biljne namirnice ne mogu da zamene medicinski tretman, ali mogu da pomognu telu da pokrene sopstvene mehanizme regulacije apetita i šećera.
- Upravo vlakna, polifenoli i ostali biljni sastojci usporavaju varenje, stabilizuju nivo glukoze i pojačavaju osećaj sitosti, a sve to su procesi koje u organizmu inače pokreće hormon GLP-1 - objašnjava dijetološkinja Vina.
Biljna ishrana, uz dovoljno tečnosti i kretanja, pomaže da se kilaža smanjuje postepeno i prirodno, bez naglih oscilacija. Vina upozorava da je pre bilo kakvih promena u terapiji, posebno kod osoba sa dijabetesom ili srčanim bolestima, neophodno posavetovati se sa lekarom.
