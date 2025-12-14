Slušaj vest

Brzi gubitak kilograma česta je želja, naročito pred praznike ili posebne prilike. Iako to ne ide lako, uz nekoliko pametnih koraka moguće je pokrenuti telo i izgubiti do pet kilograma kilograma bez gladovanja i iscrpljujućih dijeta.

Realan cilj i pametan pristup

Stručnjaci upozoravaju da je zdravo mršavljenje oko 1,5-2,5 kilograma nedeljno. Dakle, za dve nedelje moguće je izgubiti između 3-5 kilograma, što je sasvim dovoljno da se osećate lakše i imate više energije. Sve preko toga obično znači gubitak vode i mišićne mase, ne masti.

Manje ugljenih hidrata, a više proteina

Za brze rezultate važno je smanjiti unos prerađenih ugljenih hidrata - belog hleba, testenina i slatkiša - i umesto toga birati povrće, integralne žitarice i mahunarke.

socivo shutterstock_2430719841.jpg
Proteini ne moraju obavezno da budu životinjskog porekla Foto: Shutterstock

Proteini su ključni jer daju sitost i ubrzavaju metabolizam: piletina, riba, jaja, jogurt, pasulj i leblebije pomažu da jedete manje, a da se ne osećate uskraćeno.

Zdrave masti i vlakna

Masnoće iz avokada, maslinovog ulja, orašastih plodova i semenki nisu neprijatelji dijete, naprotiv, pomažu da telo bolje koristi energiju i da se hormoni drže u ravnoteži. Vlakna iz povrća i voća dodatno usporavaju varenje i smanjuju želju za slatkim.

Psihološki trik

Ne merite se svakog dana, već se fokusirajte na to kako vam stoje pantalone, kako se osećate i koliko imate energije. Kada promenite navike, telo vrlo brzo počinje da prati novi ritam.

zdrave masti shutterstock_1361685905.jpg
Zdrave masti su jako važne u procesu mršavljenja, samo nemojte preterivati u njima Foto: Shutterstock

Hidratacija i san

Voda je tihi saveznik mršavljenja. Osam čaša dnevno pomaže da se smanji glad, ubrza varenje i izbace toksini. I san ima važnu ulogu, jer manjak sna pojačava glad i usporava metabolizam, pa je sedam do osam sati noću obavezno pravilo.

Pokrenite telo, ali bez forsiranja

Ne morate u teretanu svaki dan. Dovoljno je 30 minuta brze šetnje, plivanja ili vožnje bicikla. Kada dodate i malo vežbi snage, mišići troše više kalorija čak i dok mirujete. Za dodatni efekat, zamenite lift stepenicama i proširite dnevne aktivnosti.

žena u trenerci hoda parkom, koncept brza jutranja šetnja
Dovoljno je pola sata fizičke aktivnosti dnevno koja će vam ubrzati puls Foto: Shutterstock

Male promene, veliki efekti

Umesto da brojite kalorije, naučite da birate: čitajte deklaracije, izbegavajte skrivene šećere i gotovu hranu, a tanjir neka bude šaren, jer što više prirodnih boja, to više nutrijenata. Važno je da plan ishrane možete da zadržite i posle dve nedelje.

Izvor: Turkeyluxuryclinics.com/Zdravlje.kurir.rs

Jelena Drobnjak Dimitrić, pre i posle mršavljenja
GetOriginalImageById (4) copy.jpg
žena drži šolju i pije jutranji napitak