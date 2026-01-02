Post može pomoći organizmu da se regeneriše, smanji apetit i podrži zdrav metabolizam

Kako se bliži Božić i ostalo je još samo nekoliko dana posta, ovo je pravo vreme da se osvrnemo na način ishrane i iskoristimo preostali period pametno – uz obroke koji čuvaju zdravlje i pomažu u kontroli telesne težine. To bismo trebali imati na umu i tokom pripreme hrane za Badnji dan, ali i kod svakog narednog posta.

Posna ishrana ne mora da znači stalnu glad ili dosadne obroke. Pravilnim kombinovanjem namirnica možete kontrolisati apetit, ubrzati metabolizam i izgubiti višak kilograma.

Uz ova pravila, svaki obrok može postati nutritivno bogat i zadovoljavajući, a vaša energija tokom dana neće opadati. Fokus na proteine, povrće i zdrave masti pomaže da se osećate siti, dok izbegavanje prerađenih proizvoda štiti od neželjenog nakupljanja kilograma. Uz dovoljnu hidrataciju i pametno planiranje, posna ishrana može biti jednostavan i efikasan način da ostanete u formi.

- Kad u svaki posni dan ubacite proteine, zdrave masti i vlakna, nestaju napadi gladi, a težina konačno kreće dole - rekla je na svom instagram profilu Dajana Švraka Milutinović, diplomirani farmaceut, master ishrane i suplementacije za neplodnost.

Zdrave masti poput maslinovog ulja, tahinija, susama, avokada i semenki bundeve produžavaju sitost i pomažu u sprečavanju napada gladi Foto: Shutterstock

Pravila za uspešno posno mršavljenje Proteini prvi – svaki posni obrok mora da ima makar jedan izvor proteina: pasulj, leblebije, tahini, humus, pečurke, tofu od leblebije, semenke, konopljin protein.

– svaki posni obrok mora da ima makar jedan izvor proteina: pasulj, leblebije, tahini, humus, pečurke, tofu od leblebije, semenke, konopljin protein. Ugljeni hidrati samo u doručku i ručku – hleb uveče je recept za višak kilograma. U posnoj hrani ugljeni hidrati idu ujutru, kada telo troši najviše energije.

– hleb uveče je recept za višak kilograma. U posnoj hrani ugljeni hidrati idu ujutru, kada telo troši najviše energije. Salata u svakom obroku – vlakna smanjuju glad i stabilizuju šećer u krvi tokom posnog perioda.

– vlakna smanjuju glad i stabilizuju šećer u krvi tokom posnog perioda. Zdrave masti = duža sitost – maslinovo ulje, tahini, susam, avokado, bundeve semenke… to su goriva koja sprečavaju napade gladi.

– maslinovo ulje, tahini, susam, avokado, bundeve semenke… to su goriva koja sprečavaju napade gladi. Jedno voće dnevno – posna hrana ne znači „voće ceo dan“. Birajte borovnice, maline, grejp, krušku.

– posna hrana ne znači „voće ceo dan“. Birajte borovnice, maline, grejp, krušku. Izbegavajte industrijske posne proizvode – posna peciva, posni kroasani, posne majoneze i industrijske grickalice sabotiraju mršavljenje.

– posna peciva, posni kroasani, posne majoneze i industrijske grickalice sabotiraju mršavljenje. Voda + čaj = prirodna kontrola apetita – 2–3 L vode i biljni čajevi svaki dan smanjuju želju za hranom i ubrzavaju metabolizam.

Izvor instagram: Dashinasuperhrana/Zdravlje.Kurir.rs