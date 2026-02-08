Slušaj vest

Keto dijeta je već godinama jedna od najpopularnijih dijeta, iako nije nužno i najzdravija na duže staze. Međutim, zahvaljujući brzom gubitku težine, stekla je veliki broj sledbenika. U nastavku su neki ukusni keto recepti za doručak, ručak i večeru.

Omelet iz rerne

Odlično je što ovu smesu možete pripremiti prethodne večeri, pokriti je folijom, staviti u frižider i biće spremna za pečenje ujutru. Štaviše, ako ne pojedete sve, ostatke možete čuvati u zatvorenoj posudi u frižideru, do četiri dana.

Potrebno je:

kašika maslinovog ulja

½ srednjeg crnog luka, sitno iseckanog

½ crvene paprike, iseckane na kockice

¼ kašičice soli (ili po ukusu, zavisno od sira)

100 g spanaća

čen belog luka, sitno iseckan

kašika seckane mirođije (po želji)

6 jaja

180–200 ml mleka

kašičica senfa

prstohvat bibera

80-100 g izmrvljenog sira

Omlet iz rerne je jednostavan i praktičan doručak koji se priprema tako što se jaja pomešaju sa povrćem, sirom i začinima, pa se zapeče u rerni do zlatno-smeđe boje Foto: Shutterstock

Priprema

Zagrejte rernu na 180 stepeni. Podmažite pleh maslinovim uljem. Zagrejte ulje u velikom tiganju na srednjoj vatri. Dodajte luk, papriku i so. Dinstajte, povremeno mešajući, dok ne omekša, oko 5 minuta. Dodajte spanać i beli luk i dinstajte oko tri minuta. Sklonite sa vatre i dodajte mirođiju. Dobijenu smesu prebacite na pleh za pečenje i ravnomerno rasporedite.

U velikoj posudi pomešajte jaja, mleko, senf i biber; mešajte dok se ne sjedini. Prelijte preko smese sa spanaćem u posudi za pečenje. Ravnomerno pospite sirom. Pecite oko 20–25 minuta, dok vrh ne dobije lepu zlatno-smeđu boju.

Piletina sa povrćem

Potrebno je (za četiti osobe):

500 g pilećih prsa

kašika susamovog ulja (ili drugog ulja po izboru)

2 kašike soja sosa

2 kašike meda

2 crvene paprike, iseckane na kockice

2 žute paprike, iseckane na kockice

3 šargarepe, isečene na kriške

glavica brokolija, isečena na cvetiće

2 crvena luka, iseckana na kockice

2 kašike ekstra devičanskog maslinovog ulja

so, biber, beli luk u prahu

Piletina je odličan izvor proteina koji održavanju energiju i drže sitost Foto: Shutterstock

Priprema

Zagrejte rernu na 200 stepeni. Lagano podmažite pleh za pečenje ili možete ga obložiti papirom za pečenje. Stavite piletinu na pleh. U maloj posudi pomešajte susamovo ulje i soja sos, pa ravnomerno premažite piletinu. Zatim stavite crvenu i žutu papriku, šargarepu, brokoli i crveni luk po plehu. Poprskajte maslinovim uljem i lagano promešajte.

Začinite solju i biberom, belim lukom i drugim začinima po ukusu. Pecite dok povrće ne omekša, a piletina potpuno ne bude pečena, 40-45 minuta. Izvadite iz rerne i ukrasite peršunom ili parmezanom.

Salata od tunjevine i povrća

Potrebno je:

200 g sveže rukole (ili nekog drugog zeleniša)

250 g čeri paradajza

2 konzerve tunjevine (112 g)

3 jaja

150 g boranije (kuvane ili iz konzerve)

100 g kukuruza po želji (kuvanog ili iz konzerve)

morska so, biber, maslinovo ulje Priprema

Operite rukolu i stavite je na dno činije. Ocedite boraniju i kukuruz (ako su iz konzerve), pa ih rasporedite preko rukole. Sve začinite maslinovim uljem. So dodajte samo ako ste sami barili povrće.

Tunjevina je bogat izvor omega-3 masnih kiselina, korisnih za zdravlje srca Foto: Shutterstock

Dodajte čeri paradajz koji ste prethodno isekli na pola i začinili solju. Na kraju dodajte tunjevinu, kao i jaja koja ste prethodno skuvalli, oljuštili i isekli na četvrtine. Po želji, možete dodati još malo maslinovog ulja.