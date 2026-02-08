Tri keto recepta za mršavljenje: Brzi i jednostavni doručak, ručak i večera
Keto dijeta je već godinama jedna od najpopularnijih dijeta, iako nije nužno i najzdravija na duže staze. Međutim, zahvaljujući brzom gubitku težine, stekla je veliki broj sledbenika. U nastavku su neki ukusni keto recepti za doručak, ručak i večeru.
Omelet iz rerne
Odlično je što ovu smesu možete pripremiti prethodne večeri, pokriti je folijom, staviti u frižider i biće spremna za pečenje ujutru. Štaviše, ako ne pojedete sve, ostatke možete čuvati u zatvorenoj posudi u frižideru, do četiri dana.
Potrebno je:
- kašika maslinovog ulja
- ½ srednjeg crnog luka, sitno iseckanog
- ½ crvene paprike, iseckane na kockice
- ¼ kašičice soli (ili po ukusu, zavisno od sira)
- 100 g spanaća
- čen belog luka, sitno iseckan
- kašika seckane mirođije (po želji)
- 6 jaja
- 180–200 ml mleka
- kašičica senfa
- prstohvat bibera
- 80-100 g izmrvljenog sira
Priprema
Zagrejte rernu na 180 stepeni. Podmažite pleh maslinovim uljem. Zagrejte ulje u velikom tiganju na srednjoj vatri. Dodajte luk, papriku i so. Dinstajte, povremeno mešajući, dok ne omekša, oko 5 minuta. Dodajte spanać i beli luk i dinstajte oko tri minuta. Sklonite sa vatre i dodajte mirođiju. Dobijenu smesu prebacite na pleh za pečenje i ravnomerno rasporedite.
U velikoj posudi pomešajte jaja, mleko, senf i biber; mešajte dok se ne sjedini. Prelijte preko smese sa spanaćem u posudi za pečenje. Ravnomerno pospite sirom. Pecite oko 20–25 minuta, dok vrh ne dobije lepu zlatno-smeđu boju.
Piletina sa povrćem
Potrebno je (za četiti osobe):
- 500 g pilećih prsa
- kašika susamovog ulja (ili drugog ulja po izboru)
- 2 kašike soja sosa
- 2 kašike meda
- 2 crvene paprike, iseckane na kockice
- 2 žute paprike, iseckane na kockice
- 3 šargarepe, isečene na kriške
- glavica brokolija, isečena na cvetiće
- 2 crvena luka, iseckana na kockice
- 2 kašike ekstra devičanskog maslinovog ulja
- so, biber, beli luk u prahu
Priprema
Zagrejte rernu na 200 stepeni. Lagano podmažite pleh za pečenje ili možete ga obložiti papirom za pečenje. Stavite piletinu na pleh. U maloj posudi pomešajte susamovo ulje i soja sos, pa ravnomerno premažite piletinu. Zatim stavite crvenu i žutu papriku, šargarepu, brokoli i crveni luk po plehu. Poprskajte maslinovim uljem i lagano promešajte.
Začinite solju i biberom, belim lukom i drugim začinima po ukusu. Pecite dok povrće ne omekša, a piletina potpuno ne bude pečena, 40-45 minuta. Izvadite iz rerne i ukrasite peršunom ili parmezanom.
Salata od tunjevine i povrća
Potrebno je:
- 200 g sveže rukole (ili nekog drugog zeleniša)
- 250 g čeri paradajza
- 2 konzerve tunjevine (112 g)
- 3 jaja
- 150 g boranije (kuvane ili iz konzerve)
- 100 g kukuruza po želji (kuvanog ili iz konzerve)
- morska so, biber, maslinovo ulje
Priprema
Operite rukolu i stavite je na dno činije. Ocedite boraniju i kukuruz (ako su iz konzerve), pa ih rasporedite preko rukole. Sve začinite maslinovim uljem. So dodajte samo ako ste sami barili povrće.
Dodajte čeri paradajz koji ste prethodno isekli na pola i začinili solju. Na kraju dodajte tunjevinu, kao i jaja koja ste prethodno skuvalli, oljuštili i isekli na četvrtine. Po želji, možete dodati još malo maslinovog ulja.
Izvor: Miss7zdrava.24sata.hr/Zdravlje.Kurir.rs
