Slezina je mali organ unutar levog grudnog koša, odmah iznad želuca. Deo je limfnog sistema (koji je deo imunog sistema), ona skladišti i filtrira krv i proizvodi bela krvna zrnca koja vas štite od infekcije. Na njen rad mogu uticati mnoge bolesti i stanja.

- O slezini retko razmišljate dok sve funkcioniše kako treba. Nije „zvezda“ poput jetre ili pankreasa, ali je jedan od ključnih organa u imunitetu, filtraciji krvi i reciklaži gvožđa. Uklanja stare i oštećene eritrocite, učestvuje u stvaranju i sazrevanju određenih imunih ćelija i reaguje kada organizam prepozna infekciju. I da – način na koji se hranite direktno utiče na to kako će vaša slezina raditi - objašnjava za naš portal Jovana Živić, nutricionista.

Slezina je deo imunog i limfnog sistema. Kada je ishrana bogata šećerima, trans mastima i visoko prerađenim namirnicama, dolazi do hronične, tihe upale u organizmu. Takva niska, hronična upala opterećuje imuni sistem, a time i slezinu, koja mora da „obrađuje“ veći broj oštećenih ćelija i inflamatornih signala.

Ishrana koja opterećuje slezinu i remeti imunitet

- Dugoročno, organizam koji je stalno izložen inflamatornim stimulusima ulazi u stanje metaboličkog disbalansa, a slezina kao filter krvi i imunološki centar radi pod većim pritiskom. Ne postoji “crna lista” samo za slezinu, ali postoje obrasci ishrane koji je indirektno opterećuju, istakla je Živić:

Industrijski šećeri i slatki napici

Ultra-prerađena hrana (grickalice, fast food, suhomesnati proizvodi lošeg kvaliteta)

Trans masti i rafinisana biljna ulja

Prekomeran unos alkohola

Hronično visok unos jednostavnih ugljenih hidrata bez vlakana

Hronično visok unos jednostavnih ugljenih hidrata bez vlakana može uzrokovati umor i nepravilan rad slezine Foto: Shutterstock

Ove namirnice podstiču inflamaciju, remete metaboličku ravnotežu i stvaraju okruženje u kome imuni sistem stalno reaguje.

Simptomi da slezina ne funkcioniše kako treba

Slezina retko boli sama od sebe, ali telo šalje indirektne signale. To mogu biti:

Učestale infekcije

Produžen oporavak nakon bolesti

Hronični umor bez jasnog uzroka

Osećaj pritiska ili nelagodnosti u gornjem levom delu stomaka

Anemija ili promene u krvnoj slici

Naravno, ovi simptomi nisu specifični samo za slezinu, ali su signal da imuni sistem i hematološka ravnoteža nisu optimalni.

- Direktna upala slezine najčešće je povezana sa infekcijama, ali ishrana bogata šećerom i prerađenim namirnicama stvara proinflamatorno okruženje u organizmu. Hronična upala, disbalans crevne mikrobiote i poremećena metabolička ravnoteža dodatno aktiviraju imuni sistem - objašnjava Živić.

To znači da slezina radi pod većim pritiskom. Neće svako ko se hrani loše razviti problem sa slezinom, ali dugoročno gledano, takav način ishrane povećava rizik od metaboličkih i imunoloških poremećaja koji indirektno utiču i na ovaj organ.

Promene u jelovniku koje rasterećuju slezinu - Prvi korak ka zdravoj slezini nije restrikcija, već stabilizacija ishrane. Fokus treba biti na integralnim žitaricama, povrću i mahunarkama, dovoljnim unosom kvalitetnih proteina, zdravim mastima poput maslinovog ulja, orašastih plodova i ribe, kao i hranom bogatom antioksidansima – bobičastim voćem i lisnatim povrćem. Stabilan raspored obroka dodatno podržava imuni sistem i olakšava rad slezine.

Kada stabilizujete ishranu, smanjite inflamaciju i podržite crevnu mikrobiotu, indirektno rasterećujete i slezinu.

Stabilna, uravnotežena ishrana bogata povrćem, proteinima i zdravim mastima podržava rad slezine i imunitet Foto: Shutterstock

Suplementi

Suplementi mogu biti korisni, ali nisu zamena za pravilnu ishranu.

- Vitamin C, cink, vitamin D i biljni adaptogeni mogu u određenim situacijama podržati imunitet i opšte zdravstveno stanje, ali ne mogu poništiti posledice hronično loše ishrane. Suplement je dodatak, a ne zamena za uravnotežen obrok.

Ako je ishrana haotična, puna šećera i nutritivno siromašna, nijedna kapsula neće “spasiti” slezinu. Organizam funkcioniše kao celina i slezina reaguje na ukupno metaboličko stanje tela.

- Slezina je tihi organ, ne traži pažnju, ali reaguje na vaše izbore. Dobra vest je da joj ne treba ništa egzotično samo doslednost, balans i kvalitetna, antiinflamatorna ishrana - rekla je za kraj Jovana Živić.