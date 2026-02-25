Slušaj vest

Slezina je mali organ unutar levog grudnog koša, odmah iznad želuca. Deo je limfnog sistema (koji je deo imunog sistema), ona skladišti i filtrira krv i proizvodi bela krvna zrnca koja vas štite od infekcije. Na njen rad mogu uticati mnoge bolesti i stanja. 

- O slezini retko razmišljate dok sve funkcioniše kako treba. Nije „zvezda“ poput jetre ili pankreasa, ali je jedan od ključnih organa u imunitetu, filtraciji krvi i reciklaži gvožđa. Uklanja stare i oštećene eritrocite, učestvuje u stvaranju i sazrevanju određenih imunih ćelija i reaguje kada organizam prepozna infekciju. I da – način na koji se hranite direktno utiče na to kako će vaša slezina raditi - objašnjava za naš portal Jovana Živić, nutricionista.

Slezina je deo imunog i limfnog sistema. Kada je ishrana bogata šećerima, trans mastima i visoko prerađenim namirnicama, dolazi do hronične, tihe upale u organizmu. Takva niska, hronična upala opterećuje imuni sistem, a time i slezinu, koja mora da „obrađuje“ veći broj oštećenih ćelija i inflamatornih signala.

Ishrana koja opterećuje slezinu i remeti imunitet

- Dugoročno, organizam koji je stalno izložen inflamatornim stimulusima ulazi u stanje metaboličkog disbalansa, a slezina kao filter krvi i imunološki centar radi pod većim pritiskom. Ne postoji “crna lista” samo za slezinu, ali postoje obrasci ishrane koji je indirektno opterećuju, istakla je Živić:

  • Industrijski šećeri i slatki napici
  • Ultra-prerađena hrana (grickalice, fast food, suhomesnati proizvodi lošeg kvaliteta)
  • Trans masti i rafinisana biljna ulja
  • Prekomeran unos alkohola
  • Hronično visok unos jednostavnih ugljenih hidrata bez vlakana
manjak koncentracije/loša ishrana
Hronično visok unos jednostavnih ugljenih hidrata bez vlakana može uzrokovati  umor i nepravilan rad slezine Foto: Shutterstock

Ove namirnice podstiču inflamaciju, remete metaboličku ravnotežu i stvaraju okruženje u kome imuni sistem stalno reaguje.

Simptomi da slezina ne funkcioniše kako treba

Slezina retko boli sama od sebe, ali telo šalje indirektne signale. To mogu biti:

  • Učestale infekcije
  • Produžen oporavak nakon bolesti
  • Hronični umor bez jasnog uzroka
  • Osećaj pritiska ili nelagodnosti u gornjem levom delu stomaka
  • Anemija ili promene u krvnoj slici

Naravno, ovi simptomi nisu specifični samo za slezinu, ali su signal da imuni sistem i hematološka ravnoteža nisu optimalni.

- Direktna upala slezine najčešće je povezana sa infekcijama, ali ishrana bogata šećerom i prerađenim namirnicama stvara proinflamatorno okruženje u organizmu. Hronična upala, disbalans crevne mikrobiote i poremećena metabolička ravnoteža dodatno aktiviraju imuni sistem - objašnjava Živić.

To znači da slezina radi pod većim pritiskom. Neće svako ko se hrani loše razviti problem sa slezinom, ali dugoročno gledano, takav način ishrane povećava rizik od metaboličkih i imunoloških poremećaja koji indirektno utiču i na ovaj organ.

Promene u jelovniku koje rasterećuju slezinu

- Prvi korak ka zdravoj slezini nije restrikcija, već stabilizacija ishrane. Fokus treba biti na integralnim žitaricama, povrću i mahunarkama, dovoljnim unosom kvalitetnih proteina, zdravim mastima poput maslinovog ulja, orašastih plodova i ribe, kao i hranom bogatom antioksidansima – bobičastim voćem i lisnatim povrćem. Stabilan raspored obroka dodatno podržava imuni sistem i olakšava rad slezine.

Kada stabilizujete ishranu, smanjite inflamaciju i podržite crevnu mikrobiotu, indirektno rasterećujete i slezinu.

zdrave masti shutterstock_1361685905.jpg
Stabilna, uravnotežena ishrana bogata povrćem, proteinima i zdravim mastima podržava rad slezine i imunitet Foto: Shutterstock

Suplementi

Suplementi mogu biti korisni, ali nisu zamena za pravilnu ishranu.

- Vitamin C, cink, vitamin D i biljni adaptogeni mogu u određenim situacijama podržati imunitet i opšte zdravstveno stanje, ali ne mogu poništiti posledice hronično loše ishrane. Suplement je dodatak, a ne zamena za uravnotežen obrok.

Ako je ishrana haotična, puna šećera i nutritivno siromašna, nijedna kapsula neće “spasiti” slezinu. Organizam funkcioniše kao celina i slezina reaguje na ukupno metaboličko stanje tela.

- Slezina je tihi organ, ne traži pažnju, ali reaguje na vaše izbore. Dobra vest je da joj ne treba ništa egzotično samo doslednost, balans i kvalitetna, antiinflamatorna ishrana - rekla je za kraj Jovana Živić.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i propisima Zakona o javnom informisanju i medijima.

Uvećana slezina, simptomi koje većina ljudi ignoriše, a mogu ozbiljno ugroziti zdravlje

Ne propustitePrevencija kao gara…Zašto se javlja uvećana slezina? Evo kada je takav nalaz bezopasan, a kada zahteva posetu lekaru
slezina-shuttterstock.jpg
BolestiImate uvećanu slezinu? Evo kada je to bezopasan nalaz, a kada je hitan slučaj
osoba se drži sa obe ruke za levu stnanu stomaka u predelu pankreasa
Tvoja pričaAna je sa 27 godina otkrila probleme sa jetrom: Transplantacija mi je promenila život, zahvaljujući novom organu moja ćerka i dalje ima mamu
Untitled-111.jpg
Zdravlje9 organa koji se regenerišu ili preuzmu funkciju, ako su u paru: Koža i jetra na prvom mestu, ali i operisani krajnici mogu ponovo da izrastu
doniranje shutterstock 247965265.jpg