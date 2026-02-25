Imunitet vam slabi, a ne znate zašto? Nutricionista otkriva kako pogrešna ishrana iscrpljuje slezinu
Slezina je mali organ unutar levog grudnog koša, odmah iznad želuca. Deo je limfnog sistema (koji je deo imunog sistema), ona skladišti i filtrira krv i proizvodi bela krvna zrnca koja vas štite od infekcije. Na njen rad mogu uticati mnoge bolesti i stanja.
- O slezini retko razmišljate dok sve funkcioniše kako treba. Nije „zvezda“ poput jetre ili pankreasa, ali je jedan od ključnih organa u imunitetu, filtraciji krvi i reciklaži gvožđa. Uklanja stare i oštećene eritrocite, učestvuje u stvaranju i sazrevanju određenih imunih ćelija i reaguje kada organizam prepozna infekciju. I da – način na koji se hranite direktno utiče na to kako će vaša slezina raditi - objašnjava za naš portal Jovana Živić, nutricionista.
Slezina je deo imunog i limfnog sistema. Kada je ishrana bogata šećerima, trans mastima i visoko prerađenim namirnicama, dolazi do hronične, tihe upale u organizmu. Takva niska, hronična upala opterećuje imuni sistem, a time i slezinu, koja mora da „obrađuje“ veći broj oštećenih ćelija i inflamatornih signala.
Ishrana koja opterećuje slezinu i remeti imunitet
- Dugoročno, organizam koji je stalno izložen inflamatornim stimulusima ulazi u stanje metaboličkog disbalansa, a slezina kao filter krvi i imunološki centar radi pod većim pritiskom. Ne postoji “crna lista” samo za slezinu, ali postoje obrasci ishrane koji je indirektno opterećuju, istakla je Živić:
- Industrijski šećeri i slatki napici
- Ultra-prerađena hrana (grickalice, fast food, suhomesnati proizvodi lošeg kvaliteta)
- Trans masti i rafinisana biljna ulja
- Prekomeran unos alkohola
- Hronično visok unos jednostavnih ugljenih hidrata bez vlakana
Ove namirnice podstiču inflamaciju, remete metaboličku ravnotežu i stvaraju okruženje u kome imuni sistem stalno reaguje.
Simptomi da slezina ne funkcioniše kako treba
Slezina retko boli sama od sebe, ali telo šalje indirektne signale. To mogu biti:
- Učestale infekcije
- Produžen oporavak nakon bolesti
- Hronični umor bez jasnog uzroka
- Osećaj pritiska ili nelagodnosti u gornjem levom delu stomaka
- Anemija ili promene u krvnoj slici
Naravno, ovi simptomi nisu specifični samo za slezinu, ali su signal da imuni sistem i hematološka ravnoteža nisu optimalni.
- Direktna upala slezine najčešće je povezana sa infekcijama, ali ishrana bogata šećerom i prerađenim namirnicama stvara proinflamatorno okruženje u organizmu. Hronična upala, disbalans crevne mikrobiote i poremećena metabolička ravnoteža dodatno aktiviraju imuni sistem - objašnjava Živić.
To znači da slezina radi pod većim pritiskom. Neće svako ko se hrani loše razviti problem sa slezinom, ali dugoročno gledano, takav način ishrane povećava rizik od metaboličkih i imunoloških poremećaja koji indirektno utiču i na ovaj organ.
- Prvi korak ka zdravoj slezini nije restrikcija, već stabilizacija ishrane. Fokus treba biti na integralnim žitaricama, povrću i mahunarkama, dovoljnim unosom kvalitetnih proteina, zdravim mastima poput maslinovog ulja, orašastih plodova i ribe, kao i hranom bogatom antioksidansima – bobičastim voćem i lisnatim povrćem. Stabilan raspored obroka dodatno podržava imuni sistem i olakšava rad slezine.
Kada stabilizujete ishranu, smanjite inflamaciju i podržite crevnu mikrobiotu, indirektno rasterećujete i slezinu.
Suplementi
Suplementi mogu biti korisni, ali nisu zamena za pravilnu ishranu.
- Vitamin C, cink, vitamin D i biljni adaptogeni mogu u određenim situacijama podržati imunitet i opšte zdravstveno stanje, ali ne mogu poništiti posledice hronično loše ishrane. Suplement je dodatak, a ne zamena za uravnotežen obrok.
Ako je ishrana haotična, puna šećera i nutritivno siromašna, nijedna kapsula neće “spasiti” slezinu. Organizam funkcioniše kao celina i slezina reaguje na ukupno metaboličko stanje tela.
- Slezina je tihi organ, ne traži pažnju, ali reaguje na vaše izbore. Dobra vest je da joj ne treba ništa egzotično samo doslednost, balans i kvalitetna, antiinflamatorna ishrana - rekla je za kraj Jovana Živić.
