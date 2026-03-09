Pravilna ishrana bogata vlaknima, zdravim mastima i omega-3 ključna je za snižavanje holesterola i očuvanje zdravlja srca

Holesterol je voštana supstanca koja je telu potrebna za izgradnju ćelija, proizvodnju vitamina i drugih hormona, navodi Američko udruženje za srce (AHA), objašnjavaju stručnjaci sa klinike Mejo.

Povišen holesterol jedan je od glavnih faktora rizika za kardiovaskularne bolesti. Stručnjaci preporučuju ishranu bogatu vlaknima, povrćem, voćem, integralnim žitaricama i zdravim mastima, dok je potrebno smanjiti unos zasićenih masti i prerađene hrane.

Iako neki stručnjaci osporavaju direktnu vezu između povišenog nivoa holesterola u krvi i kardiovaskularnih bolesti, velike organizacije poput Nacionalnog instituta za srce, pluća i krv smatraju da visok nivo holesterola u krvi ima važnu ulogu u razvoju stanja poput ateroskleroze, bolesti karotidnih arterija, koronarne bolesti srca, srčanog udara, šloga, bolesti perifernih arterija i iznenadne srčane smrti.

Sedmodnevni jelovnik za holesterol pod kontrolom

Planirajte nedelju obroka koji čuvaju srce, jednostavni i ukusni obroci bogati vlaknima, zdravim mastima i omega-3 za niži holesterol, navode stručnjaci sa Eatingwell.

Dan 1 Doručak: ovsena kaša sa bananom i orasima

ovsena kaša sa bananom i orasima Ručak: salata sa grilovanom piletinom, povrćem i maslinovim uljem

salata sa grilovanom piletinom, povrćem i maslinovim uljem Večera: pečeni losos, kinoa i brokoli

pečeni losos, kinoa i brokoli Užina: jogurt sa borovnicama

Planirajte nedelju zdravih obroka koji čuvaju srce, puni vlakana, zdravih masti i omega-3, počevši od doručka sa ovseno kašom, bananom i orasima Foto: Shutterstock

Dan 2 Doručak: integralni tost sa avokadom i kuvanim jajetom

integralni tost sa avokadom i kuvanim jajetom Ručak: supa od sočiva i salata od povrća

supa od sočiva i salata od povrća Večera: grilovana ćuretina sa smeđim pirinčem i povrćem

grilovana ćuretina sa smeđim pirinčem i povrćem Užina: jabuka i bademi Dan 3 Doručak: omlet od belanaca, spanaćem i paradajzom

omlet od belanaca, spanaćem i paradajzom Ručak: salata od leblebija, paradajza i maslinovog ulja

salata od leblebija, paradajza i maslinovog ulja Večera: pečena riba sa krompirom i blitvom

pečena riba sa krompirom i blitvom Užina: grčki jogurt i bobičasto voće Dan 4 Doručak: ovsene pahuljice sa bademovim mlekom i jabukom

ovsene pahuljice sa bademovim mlekom i jabukom Ručak: integralna pasta sa povrćem i maslinovim uljem

integralna pasta sa povrćem i maslinovim uljem Večera: pileći file sa kinoom i tikvicama

pileći file sa kinoom i tikvicama Užina: šaka oraha Dan 5 Doručak: smuti od banana, borovnica i čija semenki

smuti od banana, borovnica i čija semenki Ručak: salata od tunjevine, paradajza i maslinovog ulja

salata od tunjevine, paradajza i maslinovog ulja Večera: prženo povrće na woku sa tofuom i smeđim pirinčem

prženo povrće na woku sa tofuom i smeđim pirinčem Užina: kruška

Salata od tunjevine je odličan izbor jer kombinuje nemasne proteine, zdrave masti i vlakna, što pomaže u očuvanju srca i snižavanju holesterola Foto: Profimedia

Redovni pregledi su od ključnog značaja Neki ljudi imaju genetsku grešku koja dovodi do povišenog holesterola – tzv. porodične hiperholesterolemije. Ovo oboljenje je podmuklo - najčešće nema simptome i otkriva se tek kada neko doživi infarkt. Generalno,Američko udruženje za srce preporučuje da svi stariji od 20 godina proveravaju holesterol svake četiri do šest godina, sve dok je njihov rizik nizak.

Dan 6 Doručak: integralni tost sa humusom i paradajzom

integralni tost sa humusom i paradajzom Ručak: supa od pasulja i salata od povrća

supa od pasulja i salata od povrća Večera: losos sa brokolijem i integralnim pirinčem

losos sa brokolijem i integralnim pirinčem Užina: bademi ili lešnici Dan 7 Doručak: čija puding sa borovnicama

čija puding sa borovnicama Ručak: salata od belog pasulja, povrća i feta sira

salata od belog pasulja, povrća i feta sira Večera: pečena riba sa kinoom i prokeljom

pečena riba sa kinoom i prokeljom Užina: banana ili jabuka Namirnice koje pomažu u snižavanju holesterola: ovsene pahuljice i integralne žitarice

mahunarke (pasulj, sočivo, leblebije)

orašasti plodovi

maslinovo ulje

masna riba (losos, skuša, sardine)

voće i povrće bogato vlaknima

Pravilna ishrana bogata vlaknima pomaže snižavanju lošeg holesterola i podržava zdravlje srca Foto: Shutterstock

Rastvorljiva vlakna iz ovsa, mahunarki i voća mogu pomoći u smanjenju LDL holesterola jer ga vezuju u digestivnom sistemu i olakšavaju njegovo izbacivanje iz organizma.