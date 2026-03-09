Dijeta protiv holesterola: Sedmodnevni jelovnik za zdravlje srca
Holesterol je voštana supstanca koja je telu potrebna za izgradnju ćelija, proizvodnju vitamina i drugih hormona, navodi Američko udruženje za srce (AHA), objašnjavaju stručnjaci sa klinike Mejo.
Povišen holesterol jedan je od glavnih faktora rizika za kardiovaskularne bolesti. Stručnjaci preporučuju ishranu bogatu vlaknima, povrćem, voćem, integralnim žitaricama i zdravim mastima, dok je potrebno smanjiti unos zasićenih masti i prerađene hrane.
Iako neki stručnjaci osporavaju direktnu vezu između povišenog nivoa holesterola u krvi i kardiovaskularnih bolesti, velike organizacije poput Nacionalnog instituta za srce, pluća i krv smatraju da visok nivo holesterola u krvi ima važnu ulogu u razvoju stanja poput ateroskleroze, bolesti karotidnih arterija, koronarne bolesti srca, srčanog udara, šloga, bolesti perifernih arterija i iznenadne srčane smrti.
Sedmodnevni jelovnik za holesterol pod kontrolom
Planirajte nedelju obroka koji čuvaju srce, jednostavni i ukusni obroci bogati vlaknima, zdravim mastima i omega-3 za niži holesterol, navode stručnjaci sa Eatingwell.
Dan 1
- Doručak:ovsena kaša sa bananom i orasima
- Ručak: salata sa grilovanom piletinom, povrćem i maslinovim uljem
- Večera: pečeni losos, kinoa i brokoli
- Užina: jogurt sa borovnicama
Dan 2
- Doručak: integralni tost sa avokadom i kuvanim jajetom
- Ručak: supa od sočiva i salata od povrća
- Večera: grilovana ćuretina sa smeđim pirinčem i povrćem
- Užina: jabuka i bademi
Dan 3
- Doručak: omlet od belanaca, spanaćem i paradajzom
- Ručak: salata od leblebija, paradajza i maslinovog ulja
- Večera: pečena riba sa krompirom i blitvom
- Užina: grčki jogurt i bobičasto voće
Dan 4
- Doručak: ovsene pahuljice sa bademovim mlekom i jabukom
- Ručak: integralna pasta sa povrćem i maslinovim uljem
- Večera: pileći file sa kinoom i tikvicama
- Užina: šaka oraha
Dan 5
- Doručak: smuti od banana, borovnica i čija semenki
- Ručak: salata od tunjevine, paradajza i maslinovog ulja
- Večera: prženo povrće na woku sa tofuom i smeđim pirinčem
- Užina: kruška
Neki ljudi imaju genetsku grešku koja dovodi do povišenog holesterola – tzv. porodične hiperholesterolemije. Ovo oboljenje je podmuklo - najčešće nema simptome i otkriva se tek kada neko doživi infarkt. Generalno,Američko udruženje za srce preporučuje da svi stariji od 20 godina proveravaju holesterol svake četiri do šest godina, sve dok je njihov rizik nizak.
Dan 6
- Doručak: integralni tost sa humusom i paradajzom
- Ručak: supa od pasulja i salata od povrća
- Večera: losos sa brokolijem i integralnim pirinčem
- Užina: bademi ili lešnici
Dan 7
- Doručak: čija puding sa borovnicama
- Ručak: salata od belog pasulja, povrća i feta sira
- Večera: pečena riba sa kinoom i prokeljom
- Užina: banana ili jabuka
Namirnice koje pomažu u snižavanju holesterola:
- ovsene pahuljice i integralne žitarice
- mahunarke (pasulj, sočivo, leblebije)
- orašasti plodovi
- maslinovo ulje
- masna riba (losos, skuša, sardine)
- voće i povrće bogato vlaknima
Rastvorljiva vlakna iz ovsa, mahunarki i voća mogu pomoći u smanjenju LDL holesterola jer ga vezuju u digestivnom sistemu i olakšavaju njegovo izbacivanje iz organizma.
