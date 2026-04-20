Ova jednostavna, osvežavajuća salata idealna je kao dopuna odbroku, ili kao samostalno jelo

Slušaj vest

Često nemamo vremena da napravimo komplikovane salate. Zbog toga Tatjana Popović, health coach i nutricionista, na svom blogu predlaže veoma jednostavan recept sa sastojcima koje verovatno većina ima kod kuće.

U pitanju je salata od rukole, koja će se savršeno uklopiti uz svaki vaš obrok.

Potrebno je:

Za salatu:

1 šolja rukole

1 šaka čeri paradajza, prepolovljenih

3 kašike kukuruza šećerca, kuvanog

¼ crvenog luka, seckanog na polumesec

1 šaka bundevih semenki

Za dresing:

1 kašičica limuna

1 kašika ekstradevičanskog maslinovog ulja

1 kašičica javorovog sirupa

prstohvat nerafinisane morske soli

Rukola je izuzetno kvalitetno i lekovito povrće sa dosta vitamina C, mnoštvom minerala, a posebno je bogata gvožđem Foto: Shutterstock

Za šta je dobra rukola? * protiv prehlade i kašlja * reguliše varenje

* osvežava i jača organizam

* odličan je dodatak ishrani za trudnice

* moćan je antioksidant

* poseduje afrodizijačka svojstva

Priprema:

Za salatu:

Izmešajte sve sastojke u velikoj posudi.

Za dresing:

Sastojke za dresing sipajte u čašu i izmešajte ih kako bi se svi sastojci sjedinili. Dobijeni preliv sipajte preko salate.

Rukola je izuzetno kvalitetno i lekovito povrće sa dosta vitamina C, mnoštvom minerala, a posebno je bogata gvožđem. Ima i drugih korisnih sastojaka od kojih se posebno izdvajaju vlakna. Ali rukola je i moćan afrodizijak, pa je zato omiljena hrana ljubavnika.