Prolećna salata od rukole i čeri paradajza: Lagana i zdrava, po receptu nutricioniste
Često nemamo vremena da napravimo komplikovane salate. Zbog toga Tatjana Popović, health coach i nutricionista, na svom blogu predlaže veoma jednostavan recept sa sastojcima koje verovatno većina ima kod kuće.
U pitanju je salata od rukole, koja će se savršeno uklopiti uz svaki vaš obrok.
Potrebno je:
Za salatu:
- 1 šolja rukole
- 1 šaka čeri paradajza, prepolovljenih
- 3 kašike kukuruza šećerca, kuvanog
- ¼ crvenog luka, seckanog na polumesec
- 1 šaka bundevih semenki
Za dresing:
- 1 kašičica limuna
- 1 kašika ekstradevičanskog maslinovog ulja
- 1 kašičica javorovog sirupa
- prstohvat nerafinisane morske soli
* protiv prehlade i kašlja
* reguliše varenje
* osvežava i jača organizam
* odličan je dodatak ishrani za trudnice
* moćan je antioksidant
* poseduje afrodizijačka svojstva
Priprema:
Za salatu:
Izmešajte sve sastojke u velikoj posudi.
Za dresing:
Sastojke za dresing sipajte u čašu i izmešajte ih kako bi se svi sastojci sjedinili. Dobijeni preliv sipajte preko salate.
Rukola je izuzetno kvalitetno i lekovito povrće sa dosta vitamina C, mnoštvom minerala, a posebno je bogata gvožđem. Ima i drugih korisnih sastojaka od kojih se posebno izdvajaju vlakna. Ali rukola je i moćan afrodizijak, pa je zato omiljena hrana ljubavnika.
Izvor: totallywellness.rs/zdravlje.kurir.rs
