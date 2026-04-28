Masna jetra voli pomorandžu: Istraživanje pokazalo kako svakodnevna konzumacija menja lipidni obrazac
Četvoronedeljna klinička studija ispitivala je da li svakodnevna konzumacija pomorandži može suptilno uticati na metabolizam lipida kod masne bolesti jetre (MASLD), uz moguće promene u lipidnom profilu.
Metabolizam lipida, lipidomika i uloga ishrane kod MASLD-a
MASLD, ranije poznata kao nealkoholna masna bolest jetre (NAFLD), povezana je sa metaboličkim sindromom, gojaznošću i dijabetesom tipa 2. Spada među vodeće uzroke bolesti jetre u svetu, a promene načina života i ishrane ostaju ključni deo terapije.
Kod MASLD-a dolazi do poremećaja u metabolizmu lipida, pri čemu se masne kiseline u krvi nalaze u obliku triglicerida, fosfolipida i estara holesterola. LDL holesterol doprinosi nakupljanju masti u krvnim sudovima, dok HDL ima zaštitnu ulogu jer pomaže uklanjanje holesterola iz organizma.
Lipidomika je savremeni pristup koji omogućava analizu velikog broja lipidnih molekula u jednom uzorku krvi. Lipidi se dele na zasićene (SFA), mononezasićene (MUFA) i polinezasićene masne kiseline (PUFA). Zasićene masne kiseline se povezuju sa upalom i metaboličkim poremećajima, dok mononezasićene i polinezasićene mogu imati zaštitne efekte.
Ishrana direktno utiče na lipidni profil. Ishrana bogata zasićenim i trans mastima pogoduje upali i oštećenju metabolizma, dok ishrana bogata omega-3 masnim kiselinama i polifenolima može imati protivupalni i zaštitni efekat.
Ispitivanje efekata pomorandži
Prethodna istraživanja pokazala su da dnevni unos oko 400 g pomorandži može uticati na smanjenje masnoće u jetri. Ova studija dodatno je ispitivala njihov uticaj na lipide u krvi.
U istraživanju je učestvovalo 60 osoba sa MASLD-om, starosti od 30 do 65 godina. Svi su imali povećanu telesnu težinu i metaboličke poremećaje, a većinu su činili muškarci.
Učesnici su podeljeni u dve grupe: jedna je svakodnevno konzumirala 400 g pomorandži, dok ih druga nije unosila. Svi su imali iste osnovne preporuke u ishrani. Analize krvi rađene su na početku i nakon četiri nedelje, uz praćenje lipidnih i biohemijskih parametara.
U obe grupe zabeleženo je visoko pridržavanje protokola. Kod učesnika koji su konzumirali pomorandže primećeni su blagi trendovi poboljšanja, uključujući sniženje ukupnog holesterola i LDL-a i porast HDL-a, ali bez statističke značajnosti.
Uočene su i promene u odnosima masnih kiselina koje mogu ukazivati na potencijalni protivupalni efekat, bez jasne uzročno-posledične veze.
Sadržaj na portalu Zdravlje Kurir služi isključivo u informativne svrhe i ne zamenjuje profesionalnu medicinsku dijagnozu ili savet. Uvek se konsultujte sa lekarom pre donošenja bilo kakvih odluka o lečenju.
Izvor: news-medical.net/Zdravlje.Kurir.rs
