9 načina da pospešite rast i gustinu trepavica: Ricinusovo ulje ih obnavlja za samo dva meseca

Pre nego rešenje za dužinu i bujnost svojih trepavica potražite u veštačkim trepavicama i novim, popularnim metodama nadograđivanja, na trenutak razmislite da li je to baš sve što imate na raspolaganju. Srećom, priroda u ovom slučaju daje vrlo dobru alternativu, a evo i koju...

Ricinusovo ulje za prirodan rast trepavica

Ricinusovo ulje se od davnina koristi za negu lica. Sadrži polinezasićene masne kiseline, na prvom mestu ricinoleičnu kiselinu. Ona je prodire duboko do korena trepavica i stimuliše njihov ponovni rast.

U čemu je još tajna ovog ulja?

Ricinusovo ulje savršeno hidrira čitavu trepavicu od korena do vrha. Na taj način, oslabljena dlaka dobija neophodnu vodu, ali i hranjive materije. To dovodi do njene potpune regeneracije. Ista stvar je i ako je ostao samo folikul dlake.

Kako ubrzati rast trepavica na prirodan način ricinusovim uljem?

Umočite četkicu od maskare (može i ona koju koristite, a i neka stara) u pripremljeno ulje i rutinski namažite trepavice kako kada se šminkate.

Vodite računa da lepo pokrijete ceo predeo trepavica i gore i dole.

Nakon nanošenja i na gornje i na donje trepavice, može da se desi da imate malo poteškoća da otvorite oči – već smo naglasili da je ulje izrazito gusto.

Ako ste koristili četkicu iz nove maskare, samo je uobičajeno vratite na svoje mesto.

Možete čak i malu količinu ricinusovog ulja sipati u maskaru da je osvežite ili razredite ako se skorela ili postala tvrda i teško razmaziva.

Na ovaj način, produžavate vek trajanja svojim trepavicama, radite na njihovom rastu i to sve dok se šminkate. Zar ne zvuči sjajno?!

Ipak, rezultate ne možete da očekujete odmah, već nakon izvesnog vremena.

Neki očekivani vremenski period za koji možete primetiti značajne rezultate je dva meseca.

Iskustva ljudi koji su probali baš ovo neobično ulje kažu da je vredno vašeg strpljenja.

Kokosovo ulje

Odličan je izbor za suvu i ispucalu dlaku, ali i stimulaciju novih ćelija na ponovni rast.

Idealno bi bilo da koristite kombinaciju kokosovog i ricinusovog ulja, mada i samostalna primena može da vam donese koristi.

Rastopite malu količinu kokosovog ulja na tihoj vatri, tek toliko da postane tečno.

Umočite staru četkicu od maskare u pripremljeno ulje i namažite trepavice

Ista stvar je i ako istopljeno kokosovo ulje nanosite uz pomoć tufera.

Umočite tufer za skidanje sminke u ovo fantastično ulje i tapkajte predeo oko očiju.

Na ovaj način, postižete dva efekta – osvežavate okoloočnu regiju i pojačavate rast trepavica. Kokosovo ulje je izvrsno za bore oko očiju, pa na ovaj način ubijate dve muve jednim udarcem!

Vazelin

Vazelin umiruje i vlaži suve trepavice.

Pažljivo nanesite na trepavice pomoću četkice ili prsta i izbegavajte kontakt sa sluzokožom oka.

Preporučuje se da vazelin koristite pre spavanja, a nakon buđenja temeljno operite lice i oči. Trepavice će biti jače.

Maska sa jajima

Jaja sadrže biotin i vitamin B koji pomažu u jačanju trepavica i sprečavaju njihovo ispadanje.

Kako da napravite ovu masku?

Pomešati 1 jaje i kašiku vazelina. Nanesite smešu na trepavice, ostavite da deluje nekoliko minuta i isperite. Ponovite postupak jednom nedeljno.

Dani bez šminke Neke maskare sadrže supstance koje isušuju trepavice, a to se posebno odnosi na vodootporne maskare. Odmarajte oči od šminke s vremena na vreme, bar jednom nedeljno. Takođe, nemojte oklevati da bacite stare, sasušene maskare, jer mogu izazvati upalu očiju.

Aloe vera

Sok i meso aloe vere su odlični za jačanje kose i trepavica.

Iscedite nekoliko kapi soka iz svežeg lista aloe vere, koji ćete zatim naneti na trepavice. Najbolje je ostaviti da deluje preko noći i isprati ujutru.

Možete koristiti mešavinu ricinusovog ulja i soka od aloe vere.

Zdrava ishrana

Nedostatak vitamina može izazvati gubitak kose, trepavica i obrva.

Uključite više proteina, vitamina i hrane bogate zdravim mastima u svoju ishranu: orašaste plodove, belo meso, ribu, jaja, voće i povrće.

Češljanje

Češljanje trepavica podstiče cirkulaciju krvi i podstiče rast.

Koristite staru četkicu za maskaru koju ste prethodno očistili i dobro oprali.

Stavite nekoliko kapi vitamina E na četkicu i četkajte trepavice od korena do vrhova otprilike 3-5 minuta dnevno.

Prirodni serum za rast trepavica

Iako su naše apoteke sada nabavile serume za rast trepavica, možete sami napraviti svoj prirodni lek za negu trepavica.

Jedan od recepata koji se široko koristi je kombinacija ricinusovog ulja i vazelina, uz dodatak vitamina E

Priprema

pomešajte kašiku ricinusovog ulja sa kašikom vazelina

dodajte do 2 kapsule vitamina E

dobro sjedinite sve sastojke i sipajte u staru kutiju od kreme

Primena

Četkicom za maskaru s vremena na vreme očešljajte trepavice ovom mešavinom i videćete da će za vrlo kratko vreme postati duže i bujnije. Još bolje rešenje je da mešavinu ubrizgate špricem u staru kutiju za maskaru i nanesete je na trepavice ujutru i uveče u trajanju od dva meseca. Pokušajte da poštujete ovaj period, jer je taj period neophodan za njihov ponovni rast, a malo kasnije će videti zašto.

Da li trepavice rastu kad otpadnu? Evo dobrih vesti za sve one koji se pitaju kako ubrzati rast trepavica prirodnim putem. Ako je folikul očuvan, u nekom trenutku, trepavica će ponovo narasti. Verovatno postoji nekakva neravnoteža u telu, ali čim se stvore uslovi, trepavica će ući u novi ciklus rasta.

Prenela: N.R.

Izvori: Lepolice.rs/ zdravlje.kurir.rs