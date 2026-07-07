Nova studija pokazuje da kratak san i loš kvalitet odmora mogu biti povezani sa većim rizikom od Parkinsonove bolesti

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Nova velika studija pokazuje da određeni obrasci spavanja, posebno kratak san i loš kvalitet sna, mogu biti povezani sa većim rizikom od Parkinsonove bolesti čak i pre pojave jasnih simptoma.

Istraživači su u studiji objavljenoj u časopisu npj Parkinson's Disease analizirali podatke više od 16.000 učesnika kineske dugoročne zdravstvene studije, kako bi ispitali vezu između navika spavanja i razvoja Parkinsonove bolesti.

Parkinsonova bolest je druga najčešća neurodegenerativna bolest, odmah nakon Alchajmerove bolesti, a najčešće pogađa starije osobe. Osim problema sa pokretima, kod obolelih se često javljaju i poremećaji sna, koji mogu zahvatiti veliki broj pacijenata.

Kratak san i loš san kao mogući pokazatelji rizika

Analiza je pokazala da su trajanje sna i njegov kvalitet među faktorima koji su najviše povezani sa rizikom od Parkinsonove bolesti. Posebno je primećeno da osobe koje spavaju veoma kratko, četiri sata ili manje, imaju veći rizik u poređenju sa onima koji spavaju duže.

Analiza je pokazala da su trajanje sna i njegov kvalitet među faktorima koji su najviše povezani sa rizikom od Parkinsonove bolesti Foto: Shutterstock

Istraživači su pratili različite karakteristike sna, uključujući broj sati spavanja, kvalitet sna i trajanje dremanja tokom dana. Rezultati su pokazali da osobe sa problemima sa snom mogu imati povećanu verovatnoću razvoja Parkinsonove bolesti.

U delu istraživanja koji je pratio učesnike kroz vreme, naučnici su analizirali više od 8.600 osoba i zabeležili 97 novih slučajeva Parkinsonove bolesti. Najveći rizik primećen je kod osoba koje su imale kraći san i prijavljivale probleme sa kvalitetom sna.

San kao mogući rani znak bolesti

Istraživači smatraju da promene u obrascima spavanja mogu predstavljati jedan od ranih pokazatelja promena u mozgu koje prethode dijagnozi Parkinsonove bolesti. Zbog toga praćenje kvaliteta sna može imati značajnu ulogu u ranom prepoznavanju osoba sa povećanim rizikom.

Ipak, autori naglašavaju da rezultati ne dokazuju da loš san direktno izaziva Parkinsonovu bolest, već samo pokazuju povezanost. Potrebna su dodatna istraživanja kako bi se utvrdilo da li poremećaji sna doprinose razvoju bolesti ili su posledica ranih promena u nervnom sistemu.