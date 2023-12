KAKO POMOĆI ONIMA KOJI ODBIJAJU POMOĆ? U borbi sa DEPRESIJOM podrška okoline je ključna

Pomaganje nekome ko parti od depresije može biti izazovno. Ako neko koga poznajete ima depresiju, možda ćete se osećati bespomoćno i pitati se šta možete da uradite. Naučite kako da ih podržite, razumete i pomognete im da dođu do resursa koji su im potrebni. Što više naučite o depresiji, kako ona utiče na ljude i kako se može lečiti, bolje ćete moći da pomognete nekom drugom

Za početak naoružajte se strpljenjem. Najvažnije je da ne dozvolite da vama bliska osoba koja ima depresiju, ostane sama, prepuštena sebi.

– Stvar je procene najbližih koliko je ta osoba postala disfunkcionalna, koliko ugrožava sopstveno zdravlje, postaje pretnja drugima i sebi kroz ideje o homicidu (svako delo koje za neposrednu posledicu ima smrt druge osobe) ili suicidu. Šta to znači? Recimo, ako neko ne jede danima, vreme provodi u krevetu, zapušta ličnu higijenu, ne spava, ne ide na posao, svakako da će to zahtevati smeštaj u psihijatrijsku ustanovu i bez pristanka te osobe. Za pretnje suicidom to još više važi. U tim slučajevima potrebno je pozvati službu Hitne pomoći i policiju, koji će osobu odvesti u nadležnu psihijatrijsku ustanovu i, po proceni lekara, tamo će mu biti određeno prisilno zadržavanje – kaže prof. dr Milan Milić, psihijatar i psihoterapeut.

Šta možete da uradite za osobe koje pate od depresije? Saznajte više o depresiji

Budite dobar slušalac, ohrabrite osobu da potraži pomoć

Budite strpljivi – obično je potrebno nekoliko nedelja da se osoba koja pati od depresije oseća bolje

Podstičite je na društvene aktivnosti, fizičku aktivnost i redovan san

Uklonite sve nepotrebne lekove, oštre predmete i vatreno oružje iz kuće

Stručnjaci sa Mejo klinike istuču da su podrška i razumevanje od pomoći za osobu koja pati od depresije. Ovo su dodatne stvari koje možete da uratite za njih.

Podstaknite osobu da ostane na lečenju - Ako je neko na lečenju od depresije, podstaknite ga da redovno uzima medikamente ukoliko su mu preporučeni i da ne izostaje sa terapija.

Budite spremni da slušate - Dajte do znanja da želite da naučite kako se osoba sa depresijom oseća. Kada želi da razgovara, pažljivo slušajte. Ali nemojte davati savete ili mišljenja i ne osuđujte. Samo slušanje i razumevanje mogu biti moćni alati za lečenje.

Dajte pozitivno pojačanje - Ljudi sa depresijom mogu sami sebe oštro osuđivati i naći greške u svemu što rade. Podsetite ih na njihove pozitivne kvalitete i koliko znače vama i drugima.

Ponudite pomoć - Osoba možda neće moći dobro da se pobrine za određene zadatke. Predložite konkretne zadatke koje biste bili voljni da uradite. Takođe, pitajte da li možete da preuzmete na sebe određeni zadatak.

Pomozite da im život bude manje stresan - Kreiranje redovne rutine može pomoći osobi sa depresijom kako bi osećala da neke stvari drži pod knotrolom. Ponudite da napravite raspored obroka, terapija, fizičke aktivnosti, socijalne podrške i spavanja i pomozite u organizovanju kućnih poslova.

Pronađite korisne organizacije - Mnoge organizacije nude grupe za podršku, savetovanje i slično. Istražite zajedno moguće opcije i ohrabrite osobu koja ima depresiju da potraži pomoć i savet.

Podstaknite osobu da preduzme korake za samopomoć - To uključuje zdravu hranu, odgovarajuću količinu sna i fizičku aktivnost.

Napravite planove zajedno - Zamolite osobu da vam se pridruži u šetnji, pogleda film sa vama ili radi sa vama na hobiju ili drugoj aktivnosti u kojoj je ranije uživala. Ali ne pokušavajte da je naterate da nešto radi.

