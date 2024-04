5 najboljih načina da se opustite: Evo kako da se fokusirate i otklonite stres iz svog života

Život može biti stresan. Većina ljudi je stalno u pokretu, razmišljajući o poslovima, školi, radnim zadacima... A mali je broj onih kojima je opuštanje uključeno u dnevni raspored.

Albers Suzan, psiholog predlaže pet načina da se nosite sa stresom u svakom trenutku. Idemo redom...

Kontrolišite svoje disanje

Pre svega, obratite pažnju na svoje disanje. Ako ste pod stresom, najverovatnije dišete prebrzo ili nedovoljno duboko. Kontrola daha je odličan način da smirite svoj nervni sistem i smanjite broj otkucaja srca, a može dovesti vaše telo u opušteni režim.

Tehnika "rakalo" dah

zatvorite oči

zamislite čistač prozora na vrhu glave

dok izdišete, zamislite da brisač gura toksične misli i energiju do vaših nožnih prstiju i iz vašeg tela, poput prljave vode na dnu prozora

zatim duboko udahnite i zamislite pozitivne misli koje dolaze kao sveža, čista voda

nastavite da udišete i izdahnete

Slušanje muzike koja uključuje duvački instrument, kao što je flauta ili truba, takođe može imati smirujući efekat, može pomoći u poboljšanju obrazaca disanja.

Disanje sa pet prstiju

raširite prste jedne ruke i okrenite dlan prema sebi

kažiprst druge ruke oslonite na podnožje palca, skoro uz zglob, kao što deca rade kada crtaju otisak dlana na papiru

„nacrtaćete” i dlan, samo što je okrenut prema vama, a umesto olovke imate kažiprst

Počnite polako da klizite kažiprstom duž ivice palca nagore do nokta, dok duboko i polako udahnete. Kada dođete do vrha, počnite polako da klizite dole i izdahnite veoma sporo. Ponavljate isto na svakom prstu.

4-7-8 disanje

Udahnite duboko kroz nos brojeći do četiri, zadržite dah dok brojite do sedam, a zatim polako izdahnite brojeći do osam.

4 x 4 disanje

prvo polako izdahnite, ispuštajući sav vazduh iz pluća

udahnite kroz nos dok polako (unutra) brojite do četiri

postanite svesni kako vazduh ispunjava vaša pluća i stomak

zadržite dah brojeći do četiri, zatim izdahnite još jednom da brojite do četiri i ponovo zadržite dah brojeći do četiri

Ponovite proces tri do četiri puta.

Oslobodite fizičku napetost

Zaustavite se i odvojite trenutak da opustite ramena... Opustite i vilicu. Osećam se malo bolje, zar ne? Mnogi od nas ne shvataju koliko stresa imamo u našim telima. Promena fizičkih senzacija tokom stresnih vremena može pomoći u smirivanju anksioznih misli.

- Sve što smiruje telo može pomoći. To može biti jednostavno kao umotavanje u toplo ćebe ili izvođenje nekih pokreta svesnosti ili vežbi, kaže dr Albers.

Jedna od vežbi koju Suzan preporučuje zove se "ragdoll".

Neka vam ramena opuste kao krpena lutka. Ljudi su često iznenađeni jer otkriju koliku napetost nose kada to urade.

Postoji i tehnika koja se zove progresivna relaksacija mišića gde polako postajete svesni i opuštate svaku napetost u celom telu.

Vežbajte pažnju

Često nas stres i anksioznost dovode do brige o budućnosti, "Šta ako...". Zbog toga je svesnost odličan način za borbu protiv stresa jer nas stavlja u sadašnjost.

Jedan od glavnih načina vežbanja svesnosti je meditacija. Dok mirno sedite i zatvarate oči možda je poslednja stvar koju želite da uradite kada ste pod stresom, čak i nekoliko minuta može pomoći.

Čin jednostavnog uzimanja nekoliko trenutaka ćutanja može biti daleko kada je u pitanju uklanjanje stresa.

Takođe možete da vežbate svesnost tako što ćete beležiti svoje misli u dnevnik. Možda se ne čini mnogo, ali zapisivanje kako se osećate u stresnom trenutku može biti moćno.

Da biste se opustili, pokušajte da uživate i iskoristite svaki trenutak umesto da brinete šta će se sledeće desiti. foto: Profimedia

Povežite se sa prirodom

Možete osloboditi anksioznost izlaskom napolje. Odlazak u šetnju ili udisanje svežeg vazduha može vam pomoći da se „izvučete iz glave“ i vratite u svoje telo.

Šumska terapija

Podrazumeva jednostavno izlazak u zeleno okruženje, a studija iz 2011. je pokazala da snižava krvni pritisak i poboljšava raspoloženje.

- Čak i ako ne možete da izađete napolje, sedenje pored prozora može vam pomoći da se opustite. Opuštanje je više osećaj nego misao. Mera opuštenosti je kako se osećate u svom telu, kaže dr Albers.

- Za opuštanje je potrebno vreme i posvećenost trenutku. Preporučujem da ljudi postave tajmer na svom telefonu na najmanje 20 minuta kako ne bi morali da brinu o vremenu, kaže dr Albers.

Prenela:N:R.

Izvor: Health.clevelandclinic.org/Zdravlje.kurir.rs