Da li se prepoznajete?

Da li se prepoznajete?

Anksioznost je osećaj stalne brige, straha ili napetosti koji ometa svakodnevni život

Slušaj vest

Prirodno je pomisliti da biti „vrlo osetljiv“ znači tek simpatičnu osobinu ličnosti. Međutim, iza toga se krije mnogo više. Ovaj obrazac može imati ozbiljne posledice po mentalno zdravlje.

Pojam „visoko osetljiva osoba“ (Highly Sensitive Person – HSP) uveo je 1997. godine psiholog Elen Aron.

To ne znači jednostavno biti „preterano emotivan“ ili reagovati burno – već se odnosi na osobu sa izraženom senzornom osetljivošću (Sensory Processing Sensitivity – SPS). Drugim rečima, njihov nervni sistem jače reaguje na promene u okruženju – bilo da su to jaka svetla i glasni zvuci, ili suptilne promene u tuđem raspoloženju i govoru tela.

Prema novim istraživanjima, ovaj čest osobinski obrazac može povećati rizik od problema sa mentalnim zdravljem. Nedavna meta-analiza 33 studije pokazala je da osobe sa većom senzitivnošću češće razvijaju anksioznosti depresiju u poređenju sa manje osetljivima – delom zato što njihova sklonost da intenzivno reaguju i previše razmišljaju dovodi do češćeg preplavljivanja i ruminacije.

Važno je naglasiti da HSP nije zvanična dijagnoza i da se ne slažu svi psiholozi oko upotrebe ovog pojma. Ipak, prema studiji iz 2014. godine, ovaj obrazac je prisutan kod oko 20% ljudi. Kako onda možete znati da li spadate u ovu grupu?

Evo na šta bi trebalo da obratite pažnju.

Kako prepoznati da ste vrlo osetljiva osoba?

Visoku osetljivost ponekad je teško razlikovati od nekih mentalnih stanja, objašnjava psihološkinja Džadzija Jagjelovič, koautorka knjige The Highly Sensitive Brain.

Na primer, anksioznost takođe može dovesti do jakih emocionalnih reakcija i potrebe za povlačenjem posle intenzivnih društvenih događaja. Traumatska iskustva mogu izazvati sličnu preosetljivost, a i osobe sa ADHD-om ili poremećajem iz spektra autizma često primećuju senzornu osetljivost. Razlika je u tome što se visoka osetljivost ne smatra kliničkom dijagnozom.

Osobe sa ADHD-om ili poremećajem iz spektra autizma često primećuju senzornu osetljivost Foto: Shutterstock

Ako smatrate da ste „visoko osetljiva osoba“, evo nekoliko opštih znakova na koje možete obratiti pažnju:

Veoma ste svesni svega što se dešava oko vas

Ne primećujete samo okolinu – ona vas lako preplavi. Oštra svetla u prostoriji mogu vam potpuno odvući pažnju, a gužva i buka ujutru na putu do posla mogu vas iscrpeti već pre nego što stignete na posao.

Ako vam je ovo poznato, stručnjaci savetuju da obratite pažnju na situacije koje vas najviše opterećuju i pokušate da ih umanjite. Na primer, ako vas jutarnja gužva iscrpljuje, krenite malo ranije kako biste izbegli špic. Ako vam smeta jaka veštačka rasveta, koristite lampu na svom stolu ili uložite u slušalice koje eliminišu buku.

Duboko promišljate o svemu

Kao vrlo osetljiva osoba, možda radije vodite duboke razgovore o smislu života nego o svakodnevnim temama. Možda ste i tip osobe koja mesecima unapred planira odmor, istražuje destinaciju i pravi detaljne spiskove da bi bila spremna na svaku situaciju.

Ova osobina ima prednosti, ali može biti i izvor teškoća. Previše razmišljanja često vodi u „paralizu donošenja odluka“ ili osećaj nezadovoljstva poslom ako on ne ispunjava vaše duboke vrednosti i potragu za smislom.

Vrlo osetljive osobe su često izuzetno empatične Foto: Shutterstock

Intenzivno osećate tuđe emocije

Vrlo osetljive osobe su često izuzetno empatične – ponekad i na sopstvenu štetu. Može se desiti da ljudi koriste vašu dostupnost i dobrotu, svesno ili nesvesno.

Pored toga, lako primećujete promene u tuđem raspoloženju – recimo, ako prijatelj postane povučen posle poruke koju je pročitao. Takođe, razgovor o tuđoj tuzi može vas duboko pogoditi i rasplakati, dok bi većina ljudi osetila saosećanje, ali ne i toliko snažnu emocionalnu reakciju.

Neprestano pokušavate da učinite da se drugi osećaju prijatno

Jedan od razloga zašto HSP osobe toliko obraćaju pažnju na okolinu jeste želja da smanje sopstvenu preplavljenost – stvarajući mirnije i sigurnije okruženje. Prema istraživanjima, to se često ispoljava kroz potrebu da svi oko njih budu zadovoljni i da „vlada mir“.

Iako je normalno želeti da se drugi osećaju dobro, stalno ugađanje i potiskivanje sopstvenih potreba može prerasti u obrazac ljudi koji previše ugađaju drugima (people-pleasing). To može dovesti do iscrpljenosti i nezadovoljstva.

Visoka osetljivost može otežati svakodnevni život, ali je važno znati šta vas preplavljuje i kako da to ublažite. Istovremeno, osetljivost nosi i prednosti – od sposobnosti da duboko uživate u sitnicama do snažnog doživljaja smisla i lepote u životu.