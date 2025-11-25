KORISNO JE DA ZNATE

Terapija bojama je tehnika koja koristi različite boje da utiče na raspoloženje, energiju i opšte emocionalno i mentalno blagostanje

Svaka boja ima jedinstvenu frekvenciju i talasnu dužinu koja može stimulisati, smiriti ili pomoći u fokusu i koncentraciji. Poznata i kao hromoterapija, terapija bojama primenjuje se u svakodnevnom životu – od zidova i nameštaja, do odeće i svetla u prostoriji.

Prednosti terapije bojama

Razumevanje uticaja boja pomaže da stvorimo prijatne i podržavajuće prostore. Zelena boja, na primer, može smiriti i ublažiti bol, dok plava i nežno zelena stvaraju atmosferu pogodnu za miran san.

Svetle boje, poput žute, podižu fokus i budnost, dok crvena i narandžasta stimulišu energiju i apetit. Plava i zelena pomažu u smanjenju stresa i anksioznosti, a svetle i vedre nijanse žute mogu podići raspoloženje. Plava boja se takođe povezuje sa oporavkom i smirenjem, pa se često koristi u bolnicama.

Boje se mogu lako uklopiti u dom, radni prostor ili garderobu. Plava smiruje i pomaže spavanju, žuta podiže raspoloženje i fokus, a zelena donosi harmoniju.

Crvena daje energiju i motivaciju, dok narandžasta stimuliše kreativnost. Ljubičasta smiruje i povezuje sa duhovnošću, a ružičasta stvara osećaj nege i ljubavi. Bela boja simbolizuje jasnoću i čistoću, idealna za kancelarije ili radne prostore.

10 tehnika za podršku mentalnom zdravlju

Praktikovanje terapije bojama u svakodnevnom životu može biti jednostavno i transformativno. Podrazumeva svesnost o bojama koje nas okružuju i njihovo namerno korišćenje za podršku i poboljšanje mentalnog zdravlja i emocionalnog blagostanja. Efikasnost terapije bojama može biti vrlo lična, zato eksperimentišite i pronađite šta vam najbolje odgovara.

Terapija bojama podrazumeva svesno korišćenje boja oko nas za poboljšanje mentalnog i emocionalnog zdravlja Foto: Profimedia

Koristite boje svesno i strateški

Obratite pažnju na boje u svom domu i radnom prostoru. Koristite smirujuće boje poput plave i zelene u prostorijama gde je potrebno opuštanje, a energične boje poput crvene i narandžaste tamo gde vam je potrebna motivacija ili kreativnost.

Smirite se bojama iz prirode

Priroda je puna terapijskih boja. Redovno provodite vreme napolju i uronite u zelene nijanse lišća i plavetnilo neba i vode, što može imati umirujući i osvežavajući efekat.

Smanjite plavo svetlo ekrana noću

Smanjite izloženost plavom svetlu sa ekrana pre spavanja. Ovo može poboljšati kvalitet sna, jer plava svetlost može ometati cirkadijalni ritam.

Takođe je važno praviti pauze od tehnologije tokom radnog dana. Isprobajte meditaciju „Isključimo se“ da se resetujete pre nego što dođe do iscrpljenosti.

Prilagodite terapiju bojama praćenjem svojih reakcija

Vodite dnevnik i beležite kako različite boje utiču na vaše raspoloženje. Ova svesnost može vam pomoći da donosite bolje odluke o korišćenju boja u svom životu.

Dnevnik zahvalnosti takođe može smanjiti stres, promeniti sklonost negativnim mislima i pomoći vam da prevaziđete loše navike.

Oblačite se u boje koje vas inspirišu

Boje u vašem garderoberu mogu uticati na vaše raspoloženje. Birajte odeću u bojama koje odražavaju kako želite da se osećate tog dana.

Boje u vašem garderoberu mogu uticati na vaše raspoloženje Foto: Shutterstock

Eksperimentišite sa osvetljenjem u boji

Isprobajte svetla različitih boja u svojim prostorijama. Topla svetla u spavaćoj sobi mogu stvoriti prijatnu atmosferu, dok svetla bela u radnom prostoru može pomoći koncentraciji.

Jedite raznoliko i podignite raspoloženje šarenom hranom

Jedenje raznovrsne šarene hrane koristi fizičkom zdravlju i može poboljšati raspoloženje. Svaka boja u voću i povrću nosi različite hranljive materije i može uneti vizuelnu radost u obroke.

Ne shvatajte sebe previše ozbiljno! Vežbe „Pokret za zabavu“ mogu probuditi vaše unutrašnje dete i doneti radost.

Podignite duh šarenom umetnošću

Okružite se umetničkim delima i predmetima u bojama koje vas podižu. To mogu biti slike, jastuci ili čak biljke. Ovi predmeti služe kao vizuelni podsetnici za izazivanje određenih emocija.

Izrazite se kroz boje u kreativnim umetnostima i zanatima

Aktivnosti poput slikanja, bojenja ili izrade rukotvorina omogućavaju aktivnu interakciju sa bojama. Ovo može biti kreativni izlaz i terapijska vežba.

Vežbajte vizualizaciju i meditaciju sa bojama

Koristite vizualizaciju boja tokom meditacije. Zamislite da ste okruženi bojom koja izaziva željenu emociju ili stanje, pojačavajući iskustvo meditacije.