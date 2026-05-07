Da li osećate iznenadne talase tuge, razdražljivosti ili emotivne nestabilnosti pre menstruacije?

Stručnjaci objašnjavaju da PMS može izazvati privremene promene raspoloženja koje kod nekih žena liče na simptome depresije.

Šta je PMS?

Predmenstrualni sindrom (PMS) obuhvata skup fizičkih i emocionalnih simptoma kao što su nadimanje, umor, promene raspoloženja i povećana osetljivost. Javlja se obično jednu do dve nedelje pre menstruacije.

Ove promene raspoloženja kod mnogih žena mogu biti izražene, pa se često postavlja pitanje da li PMS može izazvati i privremenu depresiju.

Da li PMS zaita može izazvati depresiju?

Dr Četna Džain, ginekolog objašnjava da PMS zaista može dovesti do osećaja sličnih depresiji, ali da su oni uglavnom kratkotrajni i povezani sa hormonalnim promenama.

- Za mnoge žene ovo je vrlo stvarno iskustvo. Promene raspoloženja su najčešće privremene i posledica su hormonskih fluktuacija u menstrualnom ciklusu - kaže dr Džain.

U danima pre menstruacije (lutealna faza) dolazi do promena nivoa estrogena i progesterona, koji utiču na serotonin – hemikaliju u mozgu koja reguliše raspoloženje, san i emocionalnu ravnotežu.

Kada nivo serotonina padne, mogu se javiti:

* loše raspoloženje i tuga
* razdražljivost i emotivna osetljivost
* anksioznost i nemir
* gubitak interesa za svakodnevne aktivnosti

- Zato se neke žene osećaju kao da "nisu svoje" neposredno pred menstruaciju - dodaje dr Džain.

Foto: Thinkstock

Kako izgleda PMS “depresija”?

Prema stručnjacima, simptomi su najčešće:

* blagog do umerenog intenziteta
* kratkotrajni (traju nekoliko dana pre menstruacije)
* ciklični, javljaju se svakog meseca u isto vreme

Ovi simptomi uključuju plačljivost, povlačenje u sebe i osećaj preopterećenosti, ali se najčešće smanjuju kada menstruacija počne.

Kada potražiti pomoć?

U nekim slučajevima simptomi mogu biti izraženiji i ukazivati na predmenstrualni disforični poremećaj (PMDD), ozbiljniji oblik PMS-a.

U znake upozorenja spadaju:

* jake promene raspoloženja ili bes

*  duboka tuga ili beznađe

* otežano funkcionisanje kod kuće ili na poslu

* misli o samopovređivanju (hitno potražiti pomoć)

- PMDD zahteva medicinsku pažnju i ne smete ga ignorisati - upozorava dr Džain.

Foto: Shuterstock

Kako ublažiti simptome?

Stručnjaci savetuju sledeće mere:

* uravnotežena ishrana (voće, integralne žitarice, omega-3 masti)
* redovna fizička aktivnost
* dovoljan san i kontrola stresa
* smanjenje unosa kofeina i šećera pre menstruacije
* razgovor sa lekarom ako simptomi ometaju svakodnevni život

Zaključak

Hormonske promene tokom lutealne faze mogu uticati na nivo serotonina i izazvati privremene promene raspoloženja koje liče na depresiju. U većini slučajeva simptomi nestaju sa početkom menstruacije, ali ako su jaki i dugotrajni, potrebno je obratiti se lekaru.

Izvor: onlymyhealth.com/zdravlje.kurir.rs

