Organizmu nije potrebno manje hrane, već dovoljno energije kako bi održao zdrav metabolizam, podržao trening i omogućio gubitak kilograma i izgradnju mišića

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Mnogi očekuju da će stroga dijeta uz trening doneti brze rezultate, ali organizam često reaguje drugačije nego što većina pretpostavlja.

- U ordinaciju mi često dolaze pacijenti koji kažu: - Doktore, treniram tri do četiri puta nedeljno, izbacio sam testeninu i hleb, jedem sve manje, a stomak nikako da spadne. Nemam energije, a mišići ne rastu.

U čemu je zapravo sustina?

Dr Dejan Čubrilo objašnjava da organizam bez dovoljno energije ne ubrzava metabolizam. Kada proceni da nema dovoljno „goriva“, telo prelazi u režim štednje i čuva energiju umesto da je troši. Zato cilj nije unositi što manje hrane, već obezbediti organizmu dovoljno energije kako bi mogao efikasnije da troši, podrži trening i gradi mišićnu masu.

Ostali važni faktori za gubitak kilograma

Mnogi misle da je za zdravlje dovoljno samo "jesti zdravo", ali telo traži mnogo više od toga. Kvalitetan san, redovni obroci, manje stresa i aktivni mišići predstavljaju osnovu dobrog metabolizma i dugoročne vitalnosti.

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- Posebno tokom menopauze, kada nivo estrogena opada, mišićna masa postaje jedan od najvažnijih saveznika zdravlja. Aktivni mišići doprinose boljoj regulaciji šećera u krvi, većoj potrošnji energije i očuvanju funkcije organizma - navodi dr Čubrilo.