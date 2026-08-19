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Vrtoglavica pri ustajanju, lupanje srca, nagli pad pritiska ili gubitak svesti, ali i dugotrajan umor koji se javlja posle infekcije, mogu da budu povezani sa poremećajima u kojima se prepliću rad srca i nervnog sistema. Njihov uzrok zato nije uvek moguće pronaći posmatranjem samo jednog organa, a upravo tim „sivim zonama“ između različitih oblasti medicine bavi se neurokardiologija. Prof. dr Branislav Milovanović, šef Neurokardiološke laboratorije Nacionalnog instituta za srce i krvne sudove "Dedinje", objašnjava za naš portal zbog čega ovu oblast naziva naukom budućnosti, kako neurokardiološka dijagnostika otkriva poremećaje autonomnog nervnog sistema i zašto je određivanje njihovog tipa presudno za izbor terapije.

- Neurokardiologija je nauka koja integriše različite kliničke grane u medicini i bavi se, kako ih mi nazivamo, sivim zonama između različitih naučnih oblasti. Vrlo je korisna za probleme koji se teško rešavaju i kod kojih nije postojalo adekvatno rešenje za lečenje pacijenata. Mi smo učili na fakultetu da čoveka morate gledati kompletno, celoga. Međutim, u razvoju medicine svi su postali superspecijalisti za određeni organ i određene bolesti i ne postoji ta integracija. Upravo je neurokardiologija nauka budućnosti zato što integrišemo različite oblasti medicine. To je takozvana integrativna ili holistička medicina, ali na naučnoj osnovi - naglašava prof. dr Milovanović.

Neurokardiologija u Srbiji i svetu Prof. dr Branislav Milovanović neurokardiologijom se bavi više od dve decenije, a 1999. godine edukovao se u referentnoj laboratoriji u St. Mary's bolnici u Londonu. Ova oblast i danas je koncentrisana u malom broju velikih svetskih centara, poput Cleveland Clinic, Mayo Clinic i Harvarda, dok je u regionu razvijaju Klinički centar Ljubljana i Rebro. Važan deo njegovog rada čine i međunarodni stručni skupovi. Već 14 godina učestvuje u organizaciji Kongresa neurokardiologije, na koji u Beograd dolaze stručnjaci iz celog sveta, dok edukativni simpozijum o postinfektivnim sindromima povezuje lekare i udruženja pacijenata iz Evrope i regiona. Profesor je već četiri godine i među stručnjacima koji se svakog maja sastaju u Kembridžu kako bi razmenili nova saznanja iz ove oblasti.

U dijagnostici se koristi visokosofisticirana oprema. Podaci dobijeni EKG-om i merenjem krvnog pritiska obrađuju se matematičkim metodama i specijalnim softverima, što omogućava da se utvrdi tip poremećaja autonomnog nervnog sistema.

Deo Neurokardiološke laboratorije na Nacionalnom institutu "Dedinje" Foto: Privatna arhiva

- Na Nacionalnom institutu "Dedinje" napravili smo integraciju kardiološke i neurološke dijagnostike, ali i integraciju sa invazivnim kardiolozima, tako da radimo zajedno i konzilijarno. Prvo uradimo neinvazivnu dijagnostiku i vidimo da li pacijent treba da ide na invazivnu dijagnostiku. Tako možemo da odlučimo da li je pacijent, recimo, za ugradnju pejsmejkera, ablaciju, neku drugu invazivnu proceduru ili za neinvazivno lečenje - objašnjava profesor.

Krize svesti prvi simptom

Među prvim i osnovnim indikacijama za neurokardiološku dijagnostiku jesu krize svesti. One mogu da budu posledica kardioloških, neuroloških i neurodegenerativnih oboljenja, a u dijagnostici je potrebno isključiti i epilepsiju. Veliki deo, međutim, čine takozvane neurokardiološke krize svesti, koje su povezane i sa srcem i sa nervnim sistemom i zahtevaju poseban protokol testiranja, dijagnostike i lečenja.

- Nije reč samo o krizi svesti, odnosno o tome da izgubite svest. Možete da imate vrtoglavice, nestabilnost pri ustajanju, ubrzan puls i lupanje srca u mirovanju ili kada ustanete. Postoji i takozvana neodgovarajuća sinusna tahikardija. Kada imate lupanje srca, recimo kada ustanete, to može da bude POTS ili posturalni ortostatski tahikardni sindrom, kada puls značajno poraste u odnosu na bazični nivo. Možete da imate i ortostatsku hipotenziju. Ustanete i naglo vam padne pritisak, osećate se loše, imate presinkopu - samo što ne padnete - ili pravu sinkopu. To su ozbiljni poremećaji. Oni pokazuju da se nešto dešava u vašem organizmu, da možda postoji neka bolest iza toga. Prevencija je da reagujete kada nastanu prvi poremećaji - sugeriše naš sagovornik.

Krize svesti pokazuju da se nešto dešava u vašem organizmu, da možda postoji neka bolest iza toga Foto: Shutterstock

Poremećaji autonomnog nervnog sistema, odnosno disautonomije, mogu da se jave u sklopu različitih bolesti, a neurokardiološka dijagnostika omogućava da se procene stepen oštećenja i njegov značaj za dalje lečenje.

- Kod kardiovaskularnih bolesti procenjujemokardiovaskularni rizik, pojavu iznenadne srčane smrti, naročito kod aritmija, ili prognozu kod kardiovaskularnih bolesti. Ali u principu kod različitih bolesti mogu da postoje poremećaji autonomnog nervnog sistema, sa različitim nivoima oštećenja.

Postinfektivni sindromi

Drugu veliku grupu čine postinfektivni sindromi, među kojima nije samo postkovid. Tu spadaju i sindrom hroničnog umora, hronična Lajmska bolest i drugi postinfektivni sindromi koji se javljaju posle određenih infekcija. Svaka ozbiljna infekcija može da dovede do takvih poremećaja.

- Kod sindroma hroničnog umora govorimo o ozbiljnoj bolesti. U težim stepenima ona može da dovede do invalidnosti. To su često mladi ljudi koji mesecima ne mogu normalno da funkcionišu, napuštaju posao, nekada i godinu dana i više, i veliki deo vremena provode u krevetu. U osnovi može da postoji teško oštećenje autonomnog nervnog sistema, koje ovom našom dijagnostikom može da se dokaže.

Krize svesti već u pubertetu Prva kriza svesti može da se pojavi već u pubertetu, kod devojčica od 14, 15 ili 16 godina, ali i kod dečaka, a može da bude praćena i anksioznošću. Reč je o pomenutoj disautonomiji. - Ona je najčešće izazvana herpes virusima, kao što su Epštajn-Bar i citomegalovirus, ali mogu da budu i takozvane intracelularne infekcije ili kombinovano mikoplazma i hlamidija pneumonije. Mogu da budu i ozbiljnije infekcije, kao što su borelija, koksijela, brucela i bartonela. To je čitava jedna nauka o kojoj bazični naučnici sve više pišu i znaju - navodi prof. dr Milovanović.

Terapija zavisi od četiri tipa poremećaja

U najjednostavnijoj podeli postoje četiri tipa poremećaja autonomnog nervnog sistema - simpatički, parasimpatički, neutralni i četvrti tip, kod kojeg dolazi do opšteg pada energije autonomnog nervnog sistema. Kod svakog od njih mogu da postoje različiti nivoi energije, a u zavisnosti od tipa i terapijski pristup je potpuno drugačiji. Zato, kako objašnjava profesor, postoje četiri različita puta u terapiji.

- Vrlo je bitno koji je tip poremećaja. Ako pogrešite sa tipom poremećaja, možete da ugrozite pacijenta. Znači, idete direktno, ciljano - idemo na uzrok i na tip poremećaja. Lečenje se zasniva na osnovnom principu neurokardiologije, takozvanom kauzalnom, odnosno uzročnom. Ako imate infekciju, idete direktno na infekciju. Ako imate različite tipove poremećaja, terapija zavisi od tipa poremećaja. To je taj personalni pristup koji nije isti kod svih - napominje naš sagovornik.

Prof. dr Branislav Milovanović sa pacijentima iz Udruženja obolelih od sindroma hroničnog umora i kreze svesti Foto: Priv. Arhiva

U lečenju se koriste klasični lekovi koji već postoje, ali i novi, inovativni lekovi, a terapija se bira tačno prema tipu poremećaja. Zahvaljujući neurokardiološkoj dijagnostici i softveru koji se koristi, moguće je odrediti tip poremećaja i prema njemu izabrati odgovarajuću terapiju.

Vagus ne bi trebalo stimulisati bez dijagnostike O vagusnom nervu se poslednjih godina sve više govori, naročito o njegovoj stimulaciji. Reč je o delu parasimpatičkog nervnog sistema i jednoj strani tog dualnog sistema. Poremećaj može da nastane zbog njegove povećane ili smanjene funkcije, ali i zbog povećane ili smanjene funkcije simpatikusa. - Ne smete to da radite bez dijagnostike, jer možete da pogrešite u 50 odsto slučajeva. Mora prvo da se vidi da li treba da se stimuliše simpatikus ili vagus. Postoje bolesti vagusa i ne možete da ga stimulišete tako da stanje bude još gore. Ne sme da se radi apriori - "ja ću sada da kupim aparat za stimulisanje vagusa i da radim vežbe stimulisanja vagusa". Ima aparata, u svetu ima svega, ali prvo mora da se utvrdi kakav poremećaj postoji - savetuje profesor.

Iako bazični naučnici o poremećajima autonomnog nervnog sistema i postinfektivnim sindromima sve više pišu i znaju, prof. dr Milovanović smatra da kliničari još nemaju dovoljno znanja o ovoj oblasti. Upravo zato posebno ističe značaj edukacije lekara.

- U poslednjih godinu dana objavili smo 15 radova o tome u svetu, a ja sam i u evropskom bordu za sindrom hroničnog umora. Četrnaest godina organizujemo Kongres neurokardiologije, na koji nam dolaze stručnjaci iz celog sveta, a organizujemo i edukaciju o postinfektivnim sindromima sa stručnjacima i udruženjima pacijenata iz Evrope i regiona. Meni je cilj da se ovde doktori malo više upoznaju sa tim. To je vrlo bitno za pacijente - zaključuje prof. dr Branislav Milovanović.

Od Horizona do Neurocard AI Neurokardiološka laboratorija "Dedinja" uključena je u Horizon projekat posvećen postinfektivnim sindromima, koji okuplja 21 centar iz 12 evropskih zemalja. Od njih se, prema rečima prof. dr Milovanovića, samo tri centra bave kliničkim lečenjem pacijenata, dok je "Dedinje" jedino koje koristi neurokardiološko testiranje za dokazivanje promena kod ovih pacijenata. Projekat počinje sastankom u Valensiji 7. oktobra i trajaće četiri godine.

- Imamo i drugi projekat, koji je povezan sa ovim, ali predstavlja nezavisno priznanje - Neurocard AI. Razvijamo softver, naš patent, koji ćemo završiti do EXPO-a i prikazati celom svetu. Namenjen je dijagnostici i lečenju pacijenata sa postinfektivnim sindromima. Veštačku inteligenciju koristićemo kao pomoć, ali odluku će, naravno, donositi lekar - objašnjava prof. dr Milovanović.