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Creva nisu isključivo deo sistema za varenje, već imaju mnogo komplikovaniju ulogu, zbog čega ih naučnici sve češće nazivaju i „drugim mozgom“.

Dijetetičar Aleksandra Lišanin potvrđuje činjenicu da naše raspoloženje počinje u stomaku. Creva i mozak stalno komuniciraju, a više od 90 odsto serotonina, popularno nazvanog hormonom sreće, nastaje u crevima. Neke jeftine, jednostavne i lako dostupne namirnice mogu da nam obezbede bolje raspoloženje.

Kako je ovo moguće?

Mikrobiom šalje signale putem nervnog, hormonskog i imunskog sistema, konkretno nervni sistem putem vagusnog nerva, hormonski putem hormona, a imunski sistem putem molekula citokina, kaže u svojoj Instagram objavi Aleksandra Lišanin.

- Bakterije nisu pasivne, one proizvode molekule koji utiču na energiju, fokus, raspoloženje, pamćenje. Vagusni nerv povezuje creva i mozak, signali iz creva mogu poslati poruke: smiri se, pokreni se, fokusiraj se. Više od 90 odsto serotonina nastaje u crevima, serotonin učestvuje u regulaciji raspoloženja, sna, apetita, osećaja energije - objašnjava Lišanin.

Više od 90 odsto serotonina nastaje u crevima, serotonin učestvuje u regulaciji raspoloženja, sna, apetita, osećaja energije Foto: Shutterstock

Serotonin je neurotransmiter i hormon u mozgu odgovoran za raspoloženje. Iako se popularno zove „hormonom sreće“, serotonin je zadužen za prenos signala. Stručnjaci kažu da su neuroni koji produkuju serotonin lokalizovani u veoma malom delu mozga, s tim što se projektuju skoro po celom mozgu. Ovaj neurotransmiter ima moć da utiče na skoro sve strukture mozga. Naučnici dodaju da serotonin favorizuje promišljanje i fleksibilnost mozga, a sprečava ishitrene reakcije i da nije samo puki hormon sreće.

Aleksandra Lišanin nam objašnjava i da mikrobiom utiče i na dopamin, motivaciju i osećaj nagrade. GABA (gama-aminobuterna kiselina) kao glavni umirujući neurotransmiter u mozgu omogućava nam smirenost i otpornost na stres.

Hrana koja je potrebna mozgu

Stručnjaci napominju da su vlakna hrana za zdrave bakterije u crevima, zbog čega su ključna za zdrav mikrobiom. Preporučeni dnevni unos je oko 30 grama vlakana. Izdvaja se i značaj fermentisane hrane, smatra se da ove namirnice pomažu crevima da produkuju materije koje štite kognitivno zdravlje.

Nedovoljno unosa vlakana može povećati rizik od dijabetesa, gojaznosti, raka debelog creva, kardiovaskularnih bolesti i sindroma iritabilnog creva. Foto: Shutterstock