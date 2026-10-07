Ovaj sendvič prof. dr Čubrilo ne bi jeo da ima višak kilograma: Evo gde najčešće grešimo
Sendvič često prvi dospe na listu hrane koju bi trebalo izbegavati kada želimo da smršamo, ali prof. dr sc. Dejan Čubrilo, profesor medicinske fiziologije i specijalista sportske medicine, kaže da hleb ne mora automatski da bude problem. Mnogo je važnije koliko ga jedemo i sa čim ga kombinujemo, naročito kod ljudi sa viškom kilograma i određenim metaboličkim problemima.
Čak ni namirnice koje smatramo zdravim nisu nužno najbolji izbor u svakoj kombinaciji. Zbog toga Čubrilo navodi nekoliko popularnih vrsta sendviča koje bi izbegavao kada bi imao višak kilograma.
- Izbegavao bih sendvič od putera i džema, sendvič sa avokadom i sendvič sa humusom. Ne zato što su ove namirnice nezdrave, već zato što, ako imate insulinsku rezistenciju, hipotireozu, slabe mišiće, anemiju ili loše mitohondrije, ove namirnice idu direktno u skladištenje, u vaše masno tkivo, a ne u sagorevanje i stvaranje energije. Moj savet je - uz hleb uvek protein - kaže prof. dr Čubrilo.
Koliko hleba možemo da pojedemo u jednom obroku zavisi od metaboličkog kapaciteta, nivoa fizičke aktivnosti, ostatka ishrane i zdravlja creva, objašnjava prof. dr Čubrilo. Zbog toga smatra da važnije pitanje od toga da li je hleb "dozvoljen" jeste koliko ga je našem organizmu potrebno.
- Ako imate višak kilograma i tek počinjete s dijetom, krenite sa 50 grama hleba uz jedan obrok. Obrok nije sam hleb, već uvek u kombinaciji sa sirom, jajima, mesom, ribom i povrćem. Dakle, malo hleba, protein i povrće - to je odličan početak - savetuje prof. dr Čubrilo.
Za ljude koji imaju višak kilograma, sendvič zato ne mora da bude zabranjen obrok. Ključ je, prema njegovim rečima, u količini i izboru namirnica.
- Sendvič nije problem, problem su doza i kombinacija. Za one koji su gojazni, ovo može da bude sasvim dobar praktičan obrok: 50 grama integralnog hleba, odnosno dva parčeta, 50 grama sira, dve šnite pečenice i malo salate. Još zdravija kombinacija je sendvič sa tofu sirom - 50 grama hleba, 100 grama tofu sira i malo salate.
Granica se, međutim, lako pređe kada od jednostavnog sendviča napravimo znatno veći obrok. Kao primer prevelike porcije, prof. dr Čubrilo navodi dva dupla sendviča, odnosno dvostruko veću količinu od preporučene.
- Kada preteramo s količinom, dobijemo sasvim drugačiju kombinaciju. E, to je već potpuno druga metabolička priča. Nije problem sendvič, problem je kada izgubimo meru - poručuje prof. dr Čubrilo.
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