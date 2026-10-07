Koliko hleba možemo da pojedemo u jednom obroku zavisi od metaboličkog kapaciteta, nivoa fizičke aktivnosti, ostatka ishrane i zdravlja creva, objašnjava prof. dr Čubrilo. Zbog toga smatra da važnije pitanje od toga da li je hleb "dozvoljen" jeste koliko ga je našem organizmu potrebno.

- Ako imate višak kilograma i tek počinjete s dijetom, krenite sa 50 grama hleba uz jedan obrok. Obrok nije sam hleb, već uvek u kombinaciji sa sirom, jajima, mesom, ribom i povrćem. Dakle, malo hleba, protein i povrće - to je odličan početak - savetuje prof. dr Čubrilo.