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Kamen u žučnoj kesi nije retkost. Neki za njega saznaju slučajno, tokom preventivnog pregleda. Drugi se sa njim prvi put suoče tek kada ih iznenada probudi snažan bol ispod desnog rebarnog luka, koji može da se širi prema leđima ili desnoj lopatici, a često je praćen i mučninom. Bol, strah i teskoba izazivaju niz pitanja, kao što su: Šta mi se događa? Da li je opasno? Hoće li proći samo od sebe? Na sva ova pitanja i mnoga druga koja se tiču ovog malog organa s važnim zadatkom za naš portal odgovara prof. dr Dušan Vešović, specijalista medicine rada i farmacije i lekar integrativne medicine.

- U svojoj lekarskoj praksi susrećem ljude koji se suočavaju upravo sa ovakvim nedoumicama. Neki su tek dobili ultrazvučni nalaz na kojem piše da imaju kamen u žučnoj kesi. Drugi se nedeljama ili mesecima bore sa bolovimakoje pripisuju "osetljivom stomaku". Treći su već operisani, ali ih brine kako će ubuduće izgledati njihova ishrana i svakodnevni život. Iza svih tih pitanja često se krije ista potreba da razumemo šta nam se događa i šta možemo da učinimo - kaže prof. dr Vešović.

Kako funkcioniše žučna kesa? Žučna kesa je mali organ oblika kruške, smešten ispod jetre. Njena uloga je da skladišti i koncentriše žuč koju jetra neprestano proizvodi. Kada jedemo, naročito obrok koji sadrži masti, žučna kesa se kontrahuje i oslobađa žuč u tanko crevo. Žuč pomaže varenju i apsorpciji masti i vitamina rastvorljivih u mastima. - Zanimljivo je da se bez žučne kese može živeti sasvim normalno. Jetra nastavlja da proizvodi žuč, ali ona više ne prolazi kroz rezervoar u kojem se skladišti i koncentriše, već postepeno otiče direktno u crevo. Praktično, uklanjanje žučne kese ne znači da je organizam izgubio sposobnost varenja masti - objašnjava naš sagovornik.

Zašto nastaje kamen i da li je uvek opasan?

Kamen nastaje najčešće zbog promena u sastavu žuči, naročito kada ona sadrži previše holesterola, a sposobnost da ga održi rastvorenim je umanjena. Važnu ulogu mogu da imaju i poremećaji pražnjenja žučne kese, ali i genetika, godine, hormonski faktori, trudnoća, određena metabolička stanja i broj na vagi.

- Postoji i jedan paradoks kada je telesna masa u pitanju: rizik mogu da povećaju kako gojaznost, tako i brzo mršavljenje. Zbog toga veoma restriktivne dijete, nagli gubitak kilograma i stalne oscilacije telesne mase nisu dobar put ka očuvanju zdravlja. Važno je da ovo razumemo bez samookrivljavanja. Nastanak kamena nije jednostavna posledica jednog obroka, jedne vrste namirnica, već rezultat više međusobno povezanih faktora - sugeriše profesor.

Kamen nastaje najčešće zbog promena u sastavu žuči, naročito kada ona sadrži previše holesterola Foto: Shutterstock

U pojedinim razvijenim zemljama kamenčiće u žuči ima približno petina odraslih osoba. Mogu biti sitni poput zrna peska ili znatno veći, a broj im se razlikuje od osobe do osobe.

Simptomi ili kad kamen "progovori"

Problem nastaje kada kamen privremeno blokira protok žuči, najčešće na izlazu iz žučne kese. Tada može da se javi napad, poznat kao žučna kolika.

- Bol je obično jak, javlja se u gornjem desnom delu stomaka ili u sredini gornjeg abdomena, a može da se širi prema leđima ili desnoj lopatici. Često traje od nekoliko desetina minuta do nekoliko sati, uz mučninu, ponekad i povraćanje. Napad može da se javi nakon obroka, uveče ili usred noći, a nekada je toliko intenzivan da osobu probudi iz sna. Čak i kada bol spontano prestane, to ne znači da je problem trajno rešen. Napadi se mogu ponavljati, a kod nekih ljudi mogu nastati i ozbiljnije komplikacije - upozorava naš sagovornik i dodaje važnu napomenu.

Bol kod kolika se javlja u gornjem desnom delu stomaka ili u sredini gornjeg abdomena, a može da se širi prema leđima ili desnoj lopatici Foto: Shutterstock

- Nadutost, podrigivanje i gorušica nisu specifični simptomi žučnih kamenaca. Mogu biti povezani sa refluksom, funkcionalnim poremećajima varenja ili drugim stanjima. Zato, ne bi trebalo da svaku nelagodnost u stomaku automatski povezujemo s žučnom kesom.

Dijagnostika - od nalaza do odluke Dijagnostika najčešće počinje razgovorom o simptomima i ultrazvučnim pregledom abdomena. Krvne analize mogu da budu potpuno uredne kod nekomplikovanih kamenaca, pa normalni laboratorijski rezultati ne isključuju njihovo postojanje. - Kada postoji sumnja na komplikacije, analiziraju se parametri zapaljenja, funkcije jetre i protoka žuči, kao i pokazatelji koji mogu da ukazuju na zahvaćenost pankreasa. Ako simptomi upućuju na bolest žučnih puteva, a standardni ultrazvuk ne daje dovoljno informacija, mogu da se preporuče dodatni pregledi, poput magnetne rezonance žučnih puteva (MRCP) ili endoskopskog ultrazvuka.

Kada potražiti lekarsku pomoć?

Ako bol traje satima ili ne popušta, naročito kada ga prate uporno povraćanje, povišena temperatura, drhtavica ili žutilo kože i beonjača, potrebno je odmah potražiti lekarsku pomoć.

- Tamna mokraća i neuobičajeno svetla stolica takođe mogu da ukazuju na zastoj žuči. Ovakvi simptomi mogu da budu znaci akutnog zapaljenja žučne kese, začepljenja žučnih puteva ili akutnog pankreatitisa. To nisu stanja koja treba lečiti kod kuće ili čekati da spontano prođu, a pravovremena reakcija može da spreči razvoj ozbiljnih komplikacija - naglašava prof. dr Vešović.

Šta ako ultrazvuk pokaže polip? Pored kamenaca, ultrazvučni pregled ponekad otkrije i polipe žučne kese. Sama reč može izazvati zabrinutost, ali nalaz treba tumačiti u kontekstu veličine promene, njenog izgleda, faktora rizika i eventualnih promena tokom praćenja. - Mali polipi često imaju benignu prirodu i ne zahtevaju operaciju. Kod polipa veličine 10 milimetara ili više, evropske smernice uglavnom preporučuju hiruršku procenu, uz razmatranje opšteg stanja pacijenta i drugih relevantnih okolnosti. Rak žučne kese je retka pojava, ali ima ozbiljne posledice. Ako nalaz sadrži sumnjive karakteristike, najvažnije je da se sprovede odgovarajuća dopunska dijagnostika i da se ne ostane sam sa strahom. U takvim situacijama dodatno mišljenje odgovarajućeg specijaliste može da bude dragoceno - savetuje prof. dr Vešović.

Da li svaki kamen zahteva operaciju?

Da li svaki kamen zahteva operaciju je pitanje koje pacijenti najčešće postavljaju nakon ultrazvučnog pregleda. Odgovor zavisi od simptoma, nalaza i opšteg zdravstvenog stanja.

Ako kamen ne izaziva tegobe, a nema posebnih razloga za drugačiji pristup, najčešće je dovoljno praćenje Foto: Shutterstock

- Ako kamen ne izaziva tegobe, a nema posebnih razloga za drugačiji pristup, najčešće je dovoljno praćenje. Sam pozitivan ultrazvučni nalaz nije automatska indikacija za operaciju. Ukoliko se, međutim, žučni napadi ponavljaju, laparoskopsko uklanjanje žučne kese često je preporučena opcija. Tokom ove intervencije hirurg uklanja celu žučnu kesu, a ne samo kamen, jer bi se u preostalom organu kamen mogao ponovo formirati - objašnjava profesor.

Laparoskopska operacija izvodi se kroz nekoliko malih rezova i kod velikog broja pacijenata omogućava relativno brz oporavak. Ako se razvije akutno zapaljenje ili druga komplikacija, potrebna je hitna procena i lečenje u bolnici, a operacija se, kada je klinički opravdana i bezbedna, obavlja što pre.

- Postoje i lekovi koji mogu rastvoriti određene holesterolske kamence, ali surezervisani isključivo za male, nekalcifikovane kamence. Terapija je najčešće dugotrajna, nije potpuno efikasna u svim slučajevima, a kamenci se mogu ponovo pojaviti. Zato je važno da odluka o lečenju bude individualna, zasnovana na razgovoru sa lekarom, a ne na strahu od operacije ili obećanjima da postoji jednostavan način da se svaki kamen ukloni bez intervencije - sugeriše prof. dr Vešović.

Život bez žučne kese

Da li se posle uklanjanja žučne kese jede normalno, takođe je jedno od čestih pitanja, a odgovor je u najvećem broju slučajeva - da.

- Većina ljudi nakon oporavka nastavlja da jede raznovrsnu hranu i živi uobičajenim životom. U prvim nedeljama nekima više prijaju manji obroci sa umerenim sadržajem masti, dok se organizam prilagođava promenjenom protoku žuči. Kod pojedinih osoba mogu se javiti mekša ili češća stolica, naročito nakon masnijih obroka. Ako tegobe potraju ili su izražene, potrebno je javiti se lekaru, jer postoje načini da se utvrdi njihov uzrok i pomogne pacijentu - savetuje profesor i dodaje:

- Važno je i nešto što se ponekad previdi: ako su nadutost, gorušica ili drugi probavni problemi postojali pre operacije, oni mogu da ostanu i nakon nje ukoliko nisu bili posledica bolesti žučne kese. Zato je pravilna procena simptoma važna i pre i posle operacije.

Šta možemo da uradimo za zdravlje žučne kese?

Ne postoji čarobna namirnica koja garantuje da se kamenci neće stvoriti, kaže prof. dr Vešović. Ipak, zdrave životne navike mogu da doprinesu boljem metaboličkom zdravlju i smanjenju pojedinih faktora rizika. Evo nekoliko praktičnih smernica:

Birajte više namirnica bogatih vlaknima, smanjite unos rafinisanih ugljenih hidrata i ne izbacujte zdrave masti iz ishrane Foto: Shutterstock

Birajte više namirnica bogatih vlaknima. Povrće, voće, mahunarke i integralne žitarice trebalo bi da budu redovan deo ishrane.

Smanjite unos rafinisanih ugljenih hidrata. Preterivanje sa šećerima, zaslađenim napicima i visoko prerađenom hranom ima negativan uticaj na metaboličko zdravlje.

Ne izbacujte sve masti iz ishrane. Prednost dajte izvorima nezasićenih masti, poput maslinovog ulja, orašastih plodova i ribe, u skladu sa individualnim potrebama.

Krećite se redovno. Za većinu odraslih preporučuje se najmanje 150 minuta umerene fizičke aktivnosti nedeljno, uz prilagođavanje zdravstvenom stanju.

Ako treba da smanjite telesnu težinu, činite to postepeno. Izbegavajte izgladnjivanje, veoma restriktivne dijete i nagle promene težine. Proces obavite pod nadzorom stručnjaka, zdravstvenog radnika.

Ove navike ne mogu da rastvore postojeće kamence, ali pomažu u kontroli faktora rizika koji su povezani sa njihovim nastankom.

- Na internetu se često mogu pronaći recepti koji obećavaju da će mešavine nekih prirodnih sastojaka "izbaciti" kamenje iz žučne kese. Za ove metode ne postoje pouzdani naučni dokazi da uklanjaju ili leče žučne kamence. Osim toga, mogu izazvati mučninu, povraćanje, dijareju, pa i bolove. Prirodni pristup zdravlju ima svoje mesto, ali ne sme da bude zamena za medicinsku procenu, dijagnostiku i terapiju kada za njima postoji jasna potreba. Ne možemo uvek da sprečimo nastanak kamena u žučnoj kesi, ali možemo da naučimo da prepoznamo simptome i na njih reagujemo pravovremeno, bez panike i odlaganja - poručuje prof. dr Dušan Vešović.