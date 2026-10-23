Jetra svakodnevno obavlja više od 500 vitalnih funkcija, a mnoge naše navike utiču na njeno zdravlje

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Jetra je naš najveći unutrašnji organ i jedan od najvažnijih "centara za obradu" svega što se u organizmu događa. U njoj se odvija ogroman broj procesa, od metabolizma i skladištenja hranljivih materija do stvaranja važnih molekula i razgradnje brojnih supstanci. Zato nije svejedno čime svakodnevno opterećujemo organizam, opominje na svom Instagram nalogu prof. dr Dušan Vešović, specijalista medicine rada i farmacije i lekar integrativne medicine.

Kako prepoznati da jetra pati? Masna jetra najčešće ne izaziva izražene simptome, zbog čega se neretko otkriva slučajno, tokom rutinskih pregleda. - Ipak, mogu da se jave uporan umor, manjak energije i nelagodnost u gornjem desnom delu stomaka, ispod rebarnog luka. Na problem mogu da ukažu i povišene vrednosti jetrenih enzima ALT, AST i GGT, mada njihovi nalazi mogu da budu uredni čak i kada postoji oštećenje jetre. Zato je kod osoba sa faktorima rizika, kao što su insulinska rezistencija, dijabetes tipa 2, povišeni trigliceridi, ali i prekomeran unos šećera, važno da se lekaru obrate radi procene potrebe za dodatnim analizama i ultrazvučnim pregledom - savetuje prof. dr Vešović. .

- Hrana, alkohol, duvanski dim, lekovi i različite hemijske supstance koje dospevaju u organizam prolaze kroz složene metaboličke procese u kojima jetra ima veoma važnu ulogu. Čak i kada koristimo kozmetičke proizvode ili sredstva za čišćenje domaćinstva koji dolaze u kontakt sa kožom, određene supstance mogu da prođu kroz kožu, mada stepen apsorpcije zavisi od same supstance i proizvoda. A jetra ne radi samo ono što obično nazivamo detoksikacijom. Ona svakodnevno obrađuje produkte metabolizma i pomaže organizmu da ih preradi i eliminiše - objašnjava profesor.

Manje štetnih navika

Zanimljivo je da su i vrhunski sportisti izloženi velikim metaboličkim zahtevima, dodaje prof. dr Vešović. Intenzivan fizički napor povećava stvaranje metaboličkih produkata u mišićima, poput laktata, a jetra učestvuje u njihovoj daljoj obradi. Zato i sportisti, posebno pri velikim opterećenjima, moraju da vode računa o oporavku, ishrani i hidrataciji.

Ishrana bogata celovitim, minimalno prerađenim namirnicama jedan je od najboljih načina čuvanja jetre Foto: Shutterstock

Kako da sačuvate zdravlje jetre? * Održavajte zdravu telesnu težinu

* Birajte mediteranski način ishrane

* Krećite se najmanje 30 minuta dnevno

* Spavajte najmanje sedam sati tokom noći

* Ne preskačite redovne preventivne preglede