Koliko opterećujemo jetru svakog dana? Prof. dr Vešović otkriva 5 načina da je sačuvamo
Jetra je naš najveći unutrašnji organ i jedan od najvažnijih "centara za obradu" svega što se u organizmu događa. U njoj se odvija ogroman broj procesa, od metabolizma i skladištenja hranljivih materija do stvaranja važnih molekula i razgradnje brojnih supstanci. Zato nije svejedno čime svakodnevno opterećujemo organizam, opominje na svom Instagram nalogu prof. dr Dušan Vešović, specijalista medicine rada i farmacije i lekar integrativne medicine.
Masna jetra najčešće ne izaziva izražene simptome, zbog čega se neretko otkriva slučajno, tokom rutinskih pregleda.
- Ipak, mogu da se jave uporan umor, manjak energije i nelagodnost u gornjem desnom delu stomaka, ispod rebarnog luka. Na problem mogu da ukažu i povišene vrednosti jetrenih enzima ALT, AST i GGT, mada njihovi nalazi mogu da budu uredni čak i kada postoji oštećenje jetre. Zato je kod osoba sa faktorima rizika, kao što su insulinska rezistencija, dijabetes tipa 2, povišeni trigliceridi, ali i prekomeran unos šećera, važno da se lekaru obrate radi procene potrebe za dodatnim analizama i ultrazvučnim pregledom - savetuje prof. dr Vešović.
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- Hrana, alkohol, duvanski dim, lekovi i različite hemijske supstance koje dospevaju u organizam prolaze kroz složene metaboličke procese u kojima jetra ima veoma važnu ulogu. Čak i kada koristimo kozmetičke proizvode ili sredstva za čišćenje domaćinstva koji dolaze u kontakt sa kožom, određene supstance mogu da prođu kroz kožu, mada stepen apsorpcije zavisi od same supstance i proizvoda. A jetra ne radi samo ono što obično nazivamo detoksikacijom. Ona svakodnevno obrađuje produkte metabolizma i pomaže organizmu da ih preradi i eliminiše - objašnjava profesor.
Manje štetnih navika
Zanimljivo je da su i vrhunski sportisti izloženi velikim metaboličkim zahtevima, dodaje prof. dr Vešović. Intenzivan fizički napor povećava stvaranje metaboličkih produkata u mišićima, poput laktata, a jetra učestvuje u njihovoj daljoj obradi. Zato i sportisti, posebno pri velikim opterećenjima, moraju da vode računa o oporavku, ishrani i hidrataciji.
* Održavajte zdravu telesnu težinu
* Birajte mediteranski način ishrane
* Krećite se najmanje 30 minuta dnevno
* Spavajte najmanje sedam sati tokom noći
* Ne preskačite redovne preventivne preglede
- Suština nije u tome da jetru svakodnevno "čistimo" posebnim preparatima i detoks programima. Ona već ima sopstvene, veoma složene mehanizme detoksikacije. Najviše joj pomažemo tako što je nepotrebno ne opterećujemo, što znači manje štetnih navika, razumna ishrana, odgovorna upotreba lekova, dovoljno kretanja i dovoljno sna i odmora. To su jednostavni izbori kojima svakodnevno čuvamo ovaj izuzetno važan organ - poručuje prof. dr Dušan Vešović.