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Hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP) može godinama da napreduje bez jasnih upozorenja,a promene u disanju često su toliko suptilne da ih oboleli ne prepoznaju kao zdravstveni problem. Zbog toga se dijagnoza neretko postavlja tek kada oštećenje plućne funkcije već značajno utiče na svakodnevni život. Iako je pušenje njen vodeći uzrok, HOBP može da se razvije i kod osoba koje nikada nisu zapalile cigaretu. Kako prepoznati prve simptome, koje promene zahtevaju pregled pulmologa i koliko savremeno lečenje može da uspori napredovanje bolesti, za naš portal povodom Svetskog dana HOBP objašnjava dr Nikola Piljić, doktor medicine, doktorand, osnivač i predsednik Nacionalne inicijative nepušača Srbije.

Koliko ljudi u Srbiji boluje od HOBP-a? Procenjuje se da u Srbiji od hronične opstruktivne bolesti pluća boluje između 400.000 i 600.000 ljudi, ali veliki broj njih toga nije svestan. Prema epidemiološkim procenama, čak polovina obolelih nema postavljenu dijagnozu, što znači da mnogi godinama žive sa bolešću koja nije prepoznata.

- Dugotrajan kašalj, iskašljavanje i osećaj nedostatka vazduha pri fizičkom naporu mogu biti prvi simptomi HOBP-a. Podmuklost ove bolesti ogleda se u tome što se tegobe razvijaju toliko postepeno da se osoba na njih navikne. HOBP se najčešće ispoljava u srednjem i starijem životnom dobu, a osobe koje godinama puše često prihvataju jutarnji kašalj kao očekivanu posledicu pušenja. Zadihanost pri hodu ili penjanju uz stepenice pripisuju godinama ili slabijoj kondiciji. Vremenom osoba, često i nesvesno, počinje da hoda sporije, izbegava uzbrdice ili češće koristi lift. Pregled može da odloži sve dok se zadihanost ne javi i pri manjem naporu, a bolest tada već može biti u uznapredovalom stadijumu - upozorava dr Piljić.

Pušački kašalj ili HOBP?

"Pušački kašalj" je uobičajen naziv za uporan kašalj koji se kod osoba koje puše javlja usled dugotrajnog nadražaja disajnih puteva, dodaje naš sagovornik. Dim i aerosoli duvanskih i nikotinskih proizvoda sadrže brojne štetne materije, među kojima su i toksične i kancerogene supstance. Kašalj je često izraženiji ujutru i može biti praćen iskašljavanjem.

Dužina trajanja kašlja, nedostatak vazduha pri naporu i česte respiratorne infekcije važni su znaci upozorenja Foto: Shutterstock

- Samo na osnovu karakteristika kašlja ne možemo pouzdano razlikovati "pušački kašalj" od kašlja kod HOBP-a. Zato sagledavamo celokupnu kliničku sliku. Važno je koliko dugo kašalj traje, da li se javlja i nedostatak vazduha pri naporu, da li pacijent sve teže obavlja svakodnevne aktivnosti i da li se ponavljaju infekcije donjih disajnih puteva. HOBP se može razviti i kod osoba koje nikada nisu pušile. Pušenje jeste vodeći faktor rizika, ali rizik povećavaju i dugogodišnje pasivno pušenje, izloženost zagađenom vazduhu, udisanje dima koji nastaje sagorevanjem čvrstih goriva u domaćinstvu, kao i izloženost prašini i štetnim isparenjima na radnom mestu - objašanjava doktor.

Kada posetiti pulmologa? Jedan od važnih znakova za odlazak lekaru jeste promena u podnošenju fizičkog napora, sugeriše naš sagovornik. - Važno je da li se osoba danas zadiše pri naporu koji je ranije podnosila bez teškoća. Ako osoba sada mora da zastane da bi došla do daha na putu koji je ranije svakodnevno prelazila bez teškoća, ili se zadiše već pri oblačenju ili nošenju lakšeg tereta, treba da se bez odlaganja javi lekaru. Posebnu pažnju zahtevaju tegobe koje se ponavljaju ili se javljaju pri sve manjem naporu. Lekar će proceniti da li su potrebni spirometrija i pregled pulmologa, imajući u vidu da ovakve tegobe mogu biti i posledica srčanih ili drugih oboljenja. Naglo nastalo, izrazito otežano disanje zahteva hitnu medicinsku pomoć, naročito ako ga prati stezanje u grudima ili ako osoba zbog nedostatka vazduha jedva može da govori - opominje dr Piljić.

Spirometrija je zlatni standard

Na HOBP bi trebalo da se posumnja na osnovu tegoba pacijenta i podataka o izloženosti faktorima rizika, a za potvrdu dijagnoze potrebna je spirometrija.

- To je jednostavna i bezbolna dijagnostička procedura koja se izvodi tako što pacijent duboko udahne, a zatim kroz usnik izdahne što snažnije i potpunije. Tom prilikom se meri koliko vazduha može da izdahne ukupno i koliki deo te količine izdahne u prvoj sekundi. Tako procenjujemo koliko vazduh lako prolazi kroz disajne puteve pri izdisaju. Merenje zatim ponavljamo nakon što pacijent udahne lek koji širi disajne puteve. Taj postupak nazivamo bronhodilatatornim testom. Za HOBP je karakteristično da ograničenje protoka vazduha traje i nakon primene leka - pojašnajva dr Piljić.

Spirometrija je jednostavna i bezbolna dijagnostička procedura Foto: Shuterstock

Spirometrija se preporučuje osobama koje imaju dugotrajan kašalj, iskašljavanje, nedostatak vazduha pri naporu ili ponovljene infekcije donjih disajnih puteva. Posebno je važna kod sadašnjih i bivših pušača sa ovim tegobama, kao i kod osoba koje su godinama bile izložene pasivnom pušenju ili su na radnom mestu udisale prašinu i štetna isparenja.

Da li se HOBP može usporiti?

Kod osoba koje puše, prestanak pušenja je najvažnija terapijska mera za usporavanje daljeg gubitka plućne funkcije.

- Prestanak donosi korist i nakon dugogodišnjeg pušenja, čak i kada je bolest već dijagnostikovana. Zato smatram da uz savet o prestanku pušenja svakom pacijentu treba ponuditi i stručnu podršku tokom odvikavanja. Dostupnost takve podrške je sistemsko pitanje i nadam se da će uskoro doći na dnevni red - ističe naš sagovornik.

Redovna i pravilna primena inhalacione terapije može da ublaži osećaj nedostatka vazduha i smanji rizik od pogoršanja bolesti, a važnu ulogu ima i plućna rehabilitacija, dodaje.

- Korist od lečenja najbolje se vidi u svakodnevnom životu. Kada pacijent može duže da hoda bez zastajanja i uz manje napora obavlja uobičajene aktivnosti, duže ostaje samostalan, što neposredno doprinosi kvalitetu njegovog života.

Mere prevencije

U prevenciji HOBP-a najvažnije je izbegavati aktivno i pasivno pušenje, što je posebno veliki izazov kod nas. Prema zvaničnim podacima "Batuta" puši čak 37,9 odsto odraslih, a pasivni pušači smo praktično svi.

Posebno je važno sprečiti da mladi počnu da puše i pružiti stručnu podršku svima koji žele da prestanu Foto: Ton Photographer 4289/Shutterstock, Pixel-Shot/Shutterstock

- Postojeće mere kontrole duvana nedovoljno štite stanovništvo od pasivnog pušenja, a pritom se ni one ne sprovode dosledno. Zato je u svakodnevnom životu gotovo nemoguće izbeći nevoljnu izloženost dimu i aerosolima, čak i u zdravstvenim ustanovama. Posebno je važno sprečiti da mladi počnu da puše i pružiti stručnu podršku svima koji žele da prestanu. Očekujem da će nadležni sada među prioritete uvrstiti i potpunu zaštitu od dima i aerosola svih duvanskih, nikotinskih i srodnih proizvoda u svim zatvorenim javnim i radnim prostorima, bez izuzetaka - apeluje dr Piljić i podseća da je grejna sezona tek počela, a kvalitet vazduha je već veoma loš gotovo u celoj Srbiji.

- Iz zime u zimu suočavamo se sa istim problemom. Oni koji su prethodnih godina bili odgovorni za zaštitu zdravlja građana ponašali su se kao da ni taj problem ne postoji, iako i oni i njihovi najbliži udišu isti vazduh kao i svi mi. Zato sada od novih donosilaca odluka iskreno očekujem odgovorniji odnos prema ovom problemu i konkretne mere za smanjenje zagađenja vazduha i zaštitu zdravlja građana već ove grejne sezone. Kod osoba koje već žive sa HOBP-om važno je sprečiti pogoršanja bolesti. Budući da su respiratorne infekcije čest uzrok pogoršanja, preporučuje se i vakcinacija protiv gripa i pneumokoknih infekcija, u skladu sa uzrastom i zdravstvenim stanjem pacijenta - poručuje dr Nikola Piljić.