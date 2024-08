Najčešće letnje nedoumice mama koje doje: Da li bebi treba davati vodu i kako negovati kožu grudi na plaži?

Ukoliko pričamo o zdravim bebama, mlađim od šest meseci, koje su isključivo dojene i sisaju na zahtev, nema potrebe davati dodatnu vodu uz redovne podoje, kaže Tereza.

- Dodatna hidratacija je nešto što se svetuje u izuzetnim slučajevima, a tu mislim pre svega na bebu koja ima temperaturu ili neki drugi zdravstveni problem.

Kod beba starijih od šest meseci, kod kojih se uvodi ili su već uvedeni obroci čvrste hrane, je situacija malo drugačija. - Uz čvrstu hranu se i dalje nastavlja sa redovnim podojima i sve dok su količine čvrste hrane male u odnosu na podoje, nema potrebe često nuditi vodu. Takve bebe sisaju često, pa je njihova hidratacija dobra. Dok se kod beba koje uzimaju veću količinu čvrste hrane i već je uvedeno i davanje vode, zbog manjeg unosa mleka podojima, neophodno češće nuđenje vode - objašnjava savetica za dojenje.

Bebama do šest meseci, koje su isključivo dojene i sisaju na zahtev, nema potrebe davati dodatnu vodu uz redovne podoje foto: Shutterstock

Za mame važna redovna hidratacija i raznovrsna ishana

Pri jako visokim spoljnim temperaturama svaka osoba, a pogotovo majka koja doji, treba da obrati posebnu pažnju na sopstvenu hidrataciju.

- Uz redovnu hidrataciju, posebno vodom, ne treba se zaboraviti i osnovno pravilo shrane, a to je da obroci budu redovni, lagani i raznovrsni. Leto je tu da nam ponudi stvarno dobar izbor voća i povrća koje je neophodno svima, a posebno trudnicama i majkama koje doje. Iskoristite leto do maksimuma, posebno ako možete doći do zdravih domaćih namirnica, jer se sa njima unosi ne samo voda već i bogatstvo vitamina, minerala i vlakana.

Na količinu mleka utiče bebino redovno, neometano sisanje. Sve dok majka dozvoljava bebi da sisa kada i koliko želi, mleka će biti.

- Nedovoljan unos hrane, neadekvatan odmor, slaba hidratacija, stres… to su faktori koji direktno utiču na zdravlje majke, a kada majka nema energije onda sve ide nešto teže.

Tek kada prođe vrućina, najčešće tokom noći, bebe traže nešto duže podoje foto: Shutterstock

Kada su temperature visoke bebe imaju tendenciju da sisaju češće, a podoji su generalno kraći. - Tek kada prođe vrućina, najčešće po noći, traže nešto duže podoje. Na ovaj način preko dana po vrućini kratkim sisanjem obezbeđuju bolju hidrataciju svog tela, a preko noći dužim podojima unose nešto masnije mleko od kog dobijaju na težini.

Za mame koje će letovati ove godine prvi put sa bebama brine da li boravak u morskoj vodi koja je nekada hladnija može da utiče na količinu mleka.

- Ne brinite, temperatura mora je tu da nas rashladi, neće vam smanjiti mleko. Dovoljno je biti par minuta na suncu nakon izlaska iz hladnije morske vode, da se naše telo zagreje i mleko kreće da teče - kaže naša sagovornica.

Prva nedelja avgusta – Svetska nedelja dojenja Svetska nedelja dojenja predstavlja globalnu inicijativu čiji je cilj da se podigne svest javnosti o značaju dojenja za zdravlje majke i bebe. Ovom kamapanjom se takođe teži i podizanju svesti o prednostima dojenja i važnosti obezbeđivanja podrške majkama koje doje.

Iz predostrožnosti se savetuje da se deo dojke koji je zaklonjen kupaćim kostimom ne maže kremama foto: Shutterstock

Pažljivo negujte kožu oko dojki

Koža dojki je mnogo osetljivija na sunce u vreme dok se stvara mleko, pa je potrebno obratiti posebnu pažnju na deo kože oko dojki, koji je izložen sunčevim zracima.

- Ja bih savetovala iz predostrožnosti da se ipak dojke ne mažu kremama. Tu mislim na deo dojke koji je zaklonjen kupaćim kostimom. Kreme koje se nanose na telo, a mažemo ih na jako veliku površinu kože, ne bi trebalo da budu apsorbovane u krvotok. Njihova je funkcija da štite površinske slojeve kože.

Takođe, nemojte kreme nanositi na areole i bradavice, savetuje Kiš. - Kada sam njih pomenula, eto malog saveta plus: nakon izlaska iz mora, a pre davanja podoja bebi, isperite blago bradavicu i areolu sa najobičnijom vodom. To je dovoljno da skinete prisutnu so sa kože kako bi bebi podo bio jednako „sladak” kao i inače.

Olivera Marković

