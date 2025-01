Iako vitamin C ne sprečava prehladu,stručnajci ističu da određena istraživanja sugerišu da dodatni unos vitamina C može malo ubrzati oporavak kod određenih ljudi. Foto: Profimedia, Shutterstock

- Vitamin C je poznat po svojim antioksidativnim svojstvima i može pomoći u smanjenju vremena trajanja prehlade. Tokom prehlade našim pacijentima u apotekama uglavnom savetujemo uzimanje većih doza vitamina C od preporučenog dnevnog unosa koji iznosi oko 100 mg. Zašto? Zato što je pokazano da tokom zimskog perioda većina ljudi ne unosi dovoljno vitamina C savremenom ishranom i zato što se vitamin C, kao i drugi antioksidansi pojačano “troše” tokom infekcija. Dnevna doza od 500 – 1000 mg vitamina C se smatra bezbednom, čak i kod ljudi koji nemaju deficit ovog vitamina - objašnjava farmaceut.