- Počev od prve godine pa sve do puberteta raste se godišnje pet do osam centimetara u visinu, a kod devojčica dolazi do naglog skoka negde od 11. godine. U kratkom periodu puberteta ostvaruje se čak 25 odsto ukupnog rasta u visinu. To zahteva povećan unos energije, ali i nekih drugih bitnih hranljivih materija, posebno belančevina, kalcijuma, gvožđa i vitamina. U odnosu na dečake koji tada dobijaju mišiće, devojčice više povećavaju rezerve masnog tkiva.